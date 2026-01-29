Zagreb povećao naknadu za novorođenčad na 800 eura

Zagrebačka Gradska skupština u četvrtak je na sjednici usvojila odluku da se novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta poveća sa 600 na 800 eura, podigne rok za njezino ostvarivanje sa šest na 12 mjeseci nakon rođenja djeteta te da posvojena djeca ostvaruju to pravo do 15. godine.

Također, posvojena djeca ostvaruju pravo na novčanu pomoć neovisno o tome je li im bila osigurana nekada ranije.

Ta izmijenjena odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta koju je Gradskoj skupštini na usvajanje predložio Klub gradskih zastupnika i zastupnica Možemo! i Klub gradskih zastupnika SDP-a, na sjednici je prihvaćen s 36 glasa "za", a šest se zastupnika suzdržalo od glasovanja.

Taj prijedlog vladajućih stranaka u Gradu, naišao je na oštru kritiku oporbenih, koji su to povećanje novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta nazvali populističkom mjerom, te socijalnom a ne demografskom, jer neće imati nikakav demografski učinak iako je situacija "alarmantna".

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU Mario Župan istaknuo je kako smatraju da predloženi iznos visine novčane pomoći, posebno s obzirom na rast obiteljskih troškova, ne odražava potrebe obitelji s dvoje, troje i više djece. U svrhu pronatalitetne politike amandmanima su zatražili da novčana pomoć za prvo dijete bude 900, za drugo dijete 1200 te za treće i svako daljnje dijete 1500 eura, no ti amandmani nisu prihvaćeni - 16 ih je bilo "za", 25 protiv i jedan suzdržan. Upozorili su da je u Zagrebu, glavnom gradu RH, u 2024. rođeno 6862 djece što je 1,9 posto manje u odnosu na 2023., a također je u cijeloj Hrvatskoj i Europi zabilježen pad novorođene djece.

"Ne radi se uopće o povećanju novčane pomoći, ovo je smiješno. Povući ću paralelu - koliko novca smo udrobili u njihove parapolitičke i ideološki bliske udruge. Da se taj novac, a govorimo o 11 milijuna eura u zadnje dvije godine samo za te njihove udruge, nije mogao staviti na nekakvu socijalnu ili demografsku mjeru?", upitala je zastupnica Dina Dogan iz Kluba gradskih zastupnika "Liberali".

Zastupnik Tomislav Jelić iz Kluba zastupnika Jedino Hrvatska! upozorio je da je ta novčana pomoć za novorođenčad "sramotno niska". Rekao je da su mu i predlagatelji iz Možemo! i SDP-a potvrdili da je to socijalna mjera, a što znači da Grad Zagreb uopće nema demografskih mjera, iako je situacija "alarmantna". Istaknuo je da 90 posto gradova i općina u Hrvatskoj imaju za nekoliko puta veće naknade za novorođenčad nego što ih ima Grad Zagreb.

Zastupnik Josip Periša iz Kluba gradskih zastupnika Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista ustvrdio je da povećanje sa 600 na 800 eura nije dovoljno, te kako je to samo fingiranje socijalne politike, s obzirom na to da osnovne i esencijalne potrebe novorođenčeta u obitelji premašuju 1500 eura, a veliki je problem da nema nikakvog povećanja za svako iduće dijete.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je kako smatraju da svako dijete koje se rodi treba dobiti jednaku novčanu pomoć i u tom smislu dižu sada tu pomoć za sve. Također, omogućuju je za posvojenu djecu do njihove 15. godine te da se ta novčana pomoć isplaćuje odmah a ne u dvije godine, a također i da bude lakše prijavljivanje, sa šest mjeseci na godinu dana nakon rođenja djeteta. Tomašević se nije složio s tvrdnjom oporbe da to nije demografska mjera, nego da je socijalna.

"Oporbeni zastupnici često nemaju nikakve logike u njihovim napadima... Po čemu ovo nije demografska mjera? Ako dajete pomoć od 800 eura za novorođeno dijete, kako to nije demografska mjera? Ili, kako je socijalna mjera? Objasnite mi gdje su socijalni kriteriji, zar neki ljudi koji su socijalno ugroženi dobiju više od 800 eura, a drugi manje od 800 eura, ili svi dobiju jednako?", upitao je Tomašević. Poručio je da svi dobiju jednako zato da bi se pomoglo roditeljima koji imaju novorođeno dijete ili koji su posvojili dijete, tako da je to "čista demografska mjera".

Mišić: To nije posljednje povećanje novčane pomoći u ovom mandatu

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine SDP-ov Matej Mišić poručio je da ovo nije posljednje povećanje novčane pomoći za novorođenčad u ovom mandatu. Vjeruje da će se, sukladno financijskim mogućnostima, i dalje povećavati. Podsjetio je da je u pet godina od kada je Grad uveo tu univerzalnu novčanu pomoć za novorođenčad, ovo njezino treće povećanje.

Gradska skupština prihvatila je i odluku gradonačelnika o visini turističke pristojbe za 2027.. Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu po krevetu povisuje se s 55 eura na 70 eura, a visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju usluge smještaja na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu po krevetu povisuje se sa 45,79 eura na 50 eura. Ostale kategorije turističkih pristojbi se ne mijenjaju, ostaju na razini određenih za 2026..

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Kluba gradskih zastupnika Možemo!, po kojem se pravo na podnošenje kandidature za dodjelu "Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost", osim osnovnih i srednjih škola, proširuje i na građane i udruge kako bi se pridonijelo afirmaciji te nagrade. Dopunjuju se i kriteriji za dodjelu Nagrade te se osim afirmacije ljudskih prava dodaje i njihova zaštita.