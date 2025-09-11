Dujić o Šumama: 'Slažem se s Dabrom da riba smrdi od glave. O mojoj smjeni odlučuje Vlada'

Formalni predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Nediljko Dujić komentirao je za RTL-ov dnevnik uzimanje mita i malverzacije s europskim novcem uz štetu od nekoliko stotina tisuća eura u Hrvatskim šumama. Na pitanje je li imao ikakva saznanja o uhićenjima u Hrvatskim šumama kazao je da je sve iskomunicirao s javnosti.

- Da se podsjetimo na moje izjave od prije godinu dana i prošlog ljeta, ja sam iskomunicirao s javnosti da sve neprihvatljive radnje koje bi mogle biti inkriminirana dijela smo redovno prijavljivali sustavu. Danas mogu ovdje potvrditi da sukladno radu ove uprave, dolazi do raščišćavanja ovakvih negativnih pojava unutar firme - rekao je Dujić.

Na pitanje je li se njegova prijava odnosila i na ovaj slučaj koji sada vidimo kazao je da ne može komentirati niti jednu prijavu koju je podnio.

- Ne mogu konkretno govoriti o ni jednoj prijavi koje smo podnijeli, ali odgovorno tvrdim da smo sve potencijalno nezakonite radnje koje bi mogle rezultirati kaznenim djelima redovno izvještavali tijela nadležna za izvide i progone - kazao je.

Nije htio komentirati je li ga zvao netko iz USKOK-a na ovu temu. Na pitanje očekuje li još ovakvih slučajeva kazao je: "Sve one prijave koje smo podnijeli u protekle dvije godine, radi se o periodu od kraja 2023. godine, kad smo uočili da postoji mogućnost za određene kriminalne radnje u određenim područjima, a vezano za Hrvatske šume, mi smo izvještavali nadležna tijela".

Na pitanje kolika je tu njegova s obzirom na to da ste je na čelu Hrvatskim šuma, rekao je da "ova uprava ovdje ima dio zasluga da se počinje rješavati ova problematika generalno u Hrvatskim šumama i društvu". Na pitanje vidi li svoju odgovornost s obzirom na to da je krovni čovjek i jer se sve događalo pred njim rekao je da su te stvari "bile pod nadzorom duže vremena i izvidima".

- Dok traju izvidi, do dokaza, o tim se temama ne može govoriti. Osjećam se da smo pripomogli u rasvjetljavanju vi nezakonitih radnji - rekao je.

Na pitanje "Ministar poljoprivrede kaže da je neprihvatljivo da se ovako nešto događa pod upravom.. s druge strane Dabro kaže da riba smrdi od glave, jeste se pronašli u tim izjavama?" kazao je:

- Ja bih se složio s kolegom Dabrom. Ja bih podsjetio javnost da je Dabro bio sedam mjeseci ministar. U ovom slučaju skupština bi trebala biti glava ribe, uprava je tijelo, a rep je onaj dio gdje su se događale ove radnje. Na žalost nije bilo sluha između te glave i tijela. Tijelo je u ovom slučaju - uprava morala sama djelovati - kazao je.

- Ne možemo na taj način to kvalificirati nego na način da sigurno ova uprava, ako se sjetimo da se ova odluka donijela u drugom mjesecu. Nije se odluka donijela zbog lošeg rada nego zbog komunikacije koja se tada stvorila između uprave i ministra. Legitimno je da traže. O tome odlučuje Vlada i vlada će odlučiti kada ocijeni da je došao trenutak. Ne želim nagađati kada će to biti. Nisam vidovit - komentirao je činjenicu da DP jasno govori da ga želi smjeniti.