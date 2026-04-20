Dva labuda uginula nakon što ih je napao pas na Bundeku: 'Bili su poput Klepetana i Malene...'

Par labudova uginuo je na Bundeku nakon napada psa. Labud je branio svoju partnericu, a kraj je za oboje bio poguban. Djelatnik Dumovca brzo je stigao na Bundek nakon dojave da je labud ozlijeđen i odvezao ga je u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba. Bio je u lošem satnju nakon napada, a na kraju je podlegao ozljedama.

- Labud je bio u jako lošem stanju. Imao je teške ozljede. Na dva je mjesta imao slomljeno krilo. Nije mogao stati na noge jer mu je najvjerojatnije bila oštećena kralješnica. Veterinar mu je očistio otvorene rane i dao mu potrebnu terapiju – analgetike i antibiotike, no unatoč tome ubrzo je podlijegao ozljedama, objavili su iz Dumovca.

Kako dodaju, sugrađanka je dojavila da je još jednom labudu na Bundeku potrebna pomoć. Kada su s vatrogascima stigli na Bundek, labud je bespomoćno plutao na vodi.

- Jutros je priča dobila dramatičan nastavak. Nazvala nas je sugrađanka koja nam je rekla da je na jezeru još jedan labud kojem je potrebna pomoć. Nadali smo se da ćemo bar njega moći spasiti! Kontaktirali smo zagrebačke vatrogasce i s njima krenuli na intervenciju. Na Bundeku nas je dočekao šok! Tijelo labuda plutalo je na vodi. Na obali smo ga predali higijeničarskoj službi.

Građani s kojima smo tamo pričali, nisu skrivali tugu - dodaju dalje.

Naime, radi se o paru labudova koji je na jezeru već desetak godina, a njihova ljubavna priča mnoge je dotakla. Labud je branio partnericu od napada psa, a kraj je za oboje bio poguban.

- Rekli su nam da je riječ o paru labudova koji je na jezercetu već desetak godina. Neki su njihovu ljubavnu priču usporedili i s onom roda Klepetana i Malene. Kazali su nam da je labud u subotu branio partnericu od pasa te da je ona nakon napada pobjegla na jezero. Nažalost, napad pasa za oboje je na kraju bio fatalan. Nadamo se da će nakon ovog slučaja ljudi držati pse na povodcu na svim gradskim javnim površinama gdje je to obvezno, te na drugim mjestima gdje bi njihovi psi izraženog plijenskog nagona mogli napasti druge životinje! - napisali su u objavi djelatnici Dumovca.