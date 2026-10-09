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IPAK SU BILI U PRAVU

Dva Mostovca dobila tužbe za klevetu, a sada su zbog otpada uhićeni isti oni koji su ih tužili

Piše Ivan Pandžić,
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Dva Mostovca dobila tužbe za klevetu, a sada su zbog otpada uhićeni isti oni koji su ih tužili
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL, Patrik Macek/PIXSELL, Davorin Visnjic/PIXSELL, Canva
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Zvonimir Troskot je pitao zašto Uskok nije ispitao Željka Teufela jer je smatrao da je suodgovoran. Hrvoje Bezjak nam je još lani pričao o zakapanju otpada u Senju i zaradio je tužbu danas uhićene direktorice

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot, ali i senjski nezavisni vijećnik Hrvoje Bezjak koji je ušao u Most su dobili tužbe za kazneno djelo klevete i prijave zbog izjava o otpadu. Protiv njih su postupke pokrenuli Željko Teufel, član uprave CE-Z-AR-a iz Cios grupe Petra Pripuza, te  direktorica Gradskog komunalca Senj, Snježa Tomljanović. Oboje tužitelja su danas uhićeni u sklopu proširenja istrage.

Troskota je zaštitio saborski imunitet i prije dva tjedna je Mandatno imunitetno povjerenstvo odbilo skinuti imunitet zbog privatne tužbe.

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Teufelu je zasmetalo što je Troskot na tiskovnoj konferenciji ustvrdio da je upravo Teufel osoba koju treba ispitati USKOK. Ako to nije učinio, Troskot je upitao zašto nije. Teufel je smatrao da mu je narušen ugled, digao je tužbu, ali postupka neće biti. 

Željko Teufel
Željko Teufel | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Bezjak je vijećnik u Senju s kojim su surađivala i 24sata kada smo prvi pisali da je bračni par Šincek zakapao otpad i u Gospiću.

Objavili smo tada i fotografije kamiona. Direktorica Tomljanović nije odgovarala na niz konkretnih pitanja o ugovorima s Tipos Resursom. Ali je nakon Bezjakovih istupa i pitanja pokrenula tužbu protiv njega. Inače i nakon naših objava, Uskok je već ranije proširio istragu na Senj gdje je ilegalno zakopano minimalno 2.600 tona otpada na lokalnom odlagalištu.

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- Zanimalo me što se s tim događa, da nije taj otpad završio kod nas i evo, bio sam u pravu. Uskok spominje 2640 tona tog otpada, što su vjerojatno dobili iz papira koje su analizirali. Mi vjerujemo da je toga tu puno više jer smo svi gledali te kamione koji dolaze i odlaze. Neki pričaju o desetak tisuća tona i o tome da su kamione tresli i u škrape, ne samo na odlagalište - rekao nam je lani Bezjak.

U gradskom vijeću je govorio o ekocidu i zločinačkom udruživanju, pa zaradio tužbu direktorice. Uskok ju je sad uhitio jer smatra da je bila dio zločinačkog udruženja. 

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