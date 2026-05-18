Ekskluzivno: Zbog Krajača pala ostavka šefa HNS-a Marijana Kustića u Olimpijskom odboru!

Predsjednik najmoćnijeg i najbogatijeg sportskog saveza je dao ostavku u vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora nakon današnje maratonske sjednice. Marijan Kustić (HDZ) vodi Hrvatski nogometni savez i bio je dopredsjednik Zlatku Mateši u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora.

- Ovo je farsa u kojoj ne želim sudjelovati - poručio je Kustić prema našim izvorima.

Kustić smatra da su afera s izvlačenjem 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza i ostale afere koje potresaju sport gorući problem koji se ne rješava na način kako je to danas izglasalo vijeće HOO-a. Saznajemo da se zalaže i za izvanrednu skupštinu HOO-a koja bi onda kao najviše tijelo odlučivala o potezima. Marijan Kustić nije samo čovjek koji vodi najmoćniji savez, nego je i blizak premijeru Andreju Plenkoviću.

Podsjetimo, danas je bilo najava da će Zlatko Mateša staviti na glasanje povjerenje glavnom tajniku HOO-a Siniši Krajaču, ali to nije učinio. O njegovoj poziciji se uopće nije glasovalo jer dugogodišnji predsjednik HOO-a Mateša nije to stavio na točku dnevnog reda.

- Mateša je trebao to staviti na glasovanje, ali se povukao. Igra neku svoju igru, ali mislim da ništa nije gotovo. Čak je ideja bila da najveći savez, nogometni, otvori tu priču i dobije podršku ostalih za promjene, ali to se nije dogodilo - tvrde oni bliski struji protiv Krajača.

Zaključeno je da nije bilo nepravilnosti i da novac iz Skijaškog saveza koji je izvučen, nije bio državni. Također je vijeće zaključilo da neće biti nikakvih kadrovskih promjena dok traju istrage, a eventualne smjene će biti tek ako netko bude osumnjičen od strane Uskoka.

Ono što smo neslužbeno doznali je i da je glavni protivnik Krajaču "Gopčeva struja", odnosno oni okupljeni u ekipnim sportovima. Zoran Gobac je dopredsjednik Hrvatskog rukometnog saveza i jedna od najmoćnijih figura hrvatskog sporta. Već dugo ratuje s Krajačem i oko podjele novca. Krajač je, pak, uvjeren da ga oni žele rušiti jer se založio da novac ide i pojedinačnim sportovima, a ne da najviše profitiraju ekipni sportovi poput rukometa, vaterpola, odbojke, košarke i nogometa. Ekipa oko Krajača je, pak, kažu nam, prijavila Gopca i Rukometni savez zbog ugovora za koje smatraju da su preplaćeni. Zlatko Mateša je, pak, obrazložio da se raspravljalo dugo i doneseni su zaključci koji su dobri za hrvatski sport.

- Svi smo se jednoglasno složili u osudi nepravilnosti. Ako ih bilo koji organ i utvrdi, svi smo spremni snositi odgovornost za dio koji bi nam se utvrdio, počevši od mene ili glavnog tajnika. Ali pričekajmo da vidimo kako će se stvari odvijati - rekao je predsjednik HOO-a. HOO je dodatno priopćio: "U interesu stabilnosti i kontinuiteta sustava sporta, neprihvatljivo je donositi ishitrene i opsežne kadrovske odluke pod pritiskom nedokazanih sumnji ili prije pokretanja i okončanja relevantnih pravnih postupaka, jer bi takvi potezi mogli ozbiljno ugroziti funkcioniranje sustava sporta u cjelini".

Siniša Krajač je glavni tajnik od 2021. godine. Član je i HDZ-a. Šira javnost ga je imala priliku upoznati nakon što su 24sata otkrila da je Hrvatski judo savez platio sedmodnevno ljetovanje njegovu sinu u hotelu u Poreču, a uz to i 40-ak povećih računa za piće. Krajačevo ime se našlo i na popisu osumnjičenog Vedrana Pavleka, koji još čeka izručenje iz Kazahstana i tereti ga se za izvlačenje 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Dio gotovine je Pavlek preko kurira vraćao u Hrvatsku, a početkom godine su carinici zaustavili glasnogovornika Skijaškog saveza Nenada Erora i u automobilu mu našli oko 116.000 eura gotovine te popis imena. Kod nekih su bili iznosi koje im treba podijeliti, a kod nekih, uključujući navodno i Krajača, u toj turi je pisalo - nula. Kako je objasnio Eror u priznanju, takve ture su bile redovne, a nisu svi uvijek dobivali novac u svakoj turi. Obje stvari istražuje Uskok.

Na Vijeću je bilo i izvješće o javnoj nabavi, nakon što su 24sata otkrila da je HOO od barem 519 ugovora, koje je sklopio, samo za dva proveo otvorenu javnu nabavu. Bez otvorenih natječaja su sklopili 517 ugovora vrijednih 4,78 milijuna eura. Brojna nabava bila je "cjepkana" poput one za lopte ili održavanje svečanosti Veliki dan hrvatskog sporta. Krajač je branio takvu nabavu i prošao mu je stav da nije bilo nezakonitosti. Pa se, primjerice, moralo za Veliki dan hrvatskog sporta dvije godine zaredom s istom tvrtkom sklopiti pet ili šest različitih ugovora. Jedne godine su i ugovori bili vrijedni više od 150.000 eura, a druge više od 160.000 eura.