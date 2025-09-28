Eni je rođena u autu u tunelu Trsat: 'Imala sam trudove, rekli su mi da se vratim za tri dana...'

Eni Butorac došla je na svijet 24. rujna u 18.40 sati. I to ne u rađaoni, nego – u autu, dok su roditelji jurili riječkom obilaznicom prema KBC-u Sušak, piše Novi list.

Tri sata ranije iz iste su bolnice roditelje, Jelenu i Roberta, poslali doma s otpusnim pismom. Iako je Jelena osjećala jake trudove i uvjeravala osoblje da će roditi, rekli su joj da je otvorena tek 2,5 cm i da dođe na kontrolu za dva dana. "Rađaona je puna", tako su im rekli.

Kod kuće na Turniću, trudovi su se pojačali, razmaci su bili tri minute, a onda je krenula i krv. U papučama i pidžami spuštala se šest katova bez lifta, a na stubištu joj je pukao vodenjak.

Krenuli su prema Sušaku.

- Kod bukobrana sam vidio glavicu. Jelena je vrištala da dijete neće imati zraka. Nisam imao gdje stati, to je najopasniji dio obilaznice. Ili riskirati nesreću, ili da se dijete rodi u autu - priča Robert.

Dok je razgovarao s djelatnikom Hitne službe, mala Eni je ugledala svjetlo dana, i to u tunelu Trsat. Zaplakala je, majka ju je držala u rukama.

No drama tu nije stala. Kad su stigli pred bolnicu, nitko ih nije čekao.

- U kolicima sam, dijete u rukama, pupkovina nije prerezana, a oni me ispituju kad je dijete rođeno - kaže Jelena. Tek je jedan tehničar reagirao i rekao da je važnije pomoći porodilji nego zapisivati birokratske podatke.

Nakon što su porod dovršili liječnici, obitelj je konačno odahnula. No, Robert ostaje ogorčen: "Nitko se nije ispričao. Svi su samo ponavljali da je dobro jer je dijete zdravo. A moglo je završiti tragično. Sve je prošlo dobro unatoč sustavu, a ne zahvaljujući njemu.

Kasnije su im rekli da se radilo o "iznenadnom porodu".

- Ako je to iznenadni porod, onda je normalno da se djeca rađaju u automobilima - zaključuje Robert.