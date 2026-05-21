Obavijesti

News

Komentari 5
TJERAO IH DA KLEČE

EU dužnosnici osudili izraelskog ministra zbog ponižavanja i maltretiranja aktivista s flotile

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
EU dužnosnici osudili izraelskog ministra zbog ponižavanja i maltretiranja aktivista s flotile
Foto: Mariano Macz

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i više europskih političara kritizirali su postupanje izraelskih vlasti prema pritvorenim aktivistima humanitarne flotile, nazivajući ga neprihvatljivim i ponižavajućim

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je u četvrtak da je "zgrožen" postupanjem izraelskog ministra za sigurnost Itamara Ben-Gvira prema članovima humanitarne flotile koja je pokušala ući u Gazu. Video objavljen u srijedu pokazao je kako su izraelski policajci prisilili aktiviste s flotile humanitarne pomoći namijenjene Gazi da kleče s rukama svezanim iza leđa, dok ih je Ben-Gvir promatrao i komentirao. "Zgrožen sam postupanjem izraelskog ministra Ben-Gvira prema članovima flotile. Takvo ponašanje potpuno je neprihvatljivo. Pozivamo na njihovo oslobađanje", napisao je Costa u objavi na društvenoj mreži X.

FLOTILA ZA GAZU VIDEO Izraelski ministar tjerao aktiviste da kleče i ponižavao ih
VIDEO Izraelski ministar tjerao aktiviste da kleče i ponižavao ih

Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas kritizirala je dan ranije izraelskog krajnje desnog ministra, nazivajući njegovo ponašanje "ponižavajućim i pogrešnim".

"Postupanje prema aktivistima flotile Global Sumud, među kojima su i građani EU-a, bilo je ponižavajuće i pogrešno", rekla je Kallas u izjavi, dodajući da takvo ponašanje "ne priliči nikome tko obnaša dužnost u demokraciji", dodala je.

Poljska traži ispriku

Poljski ministar vanjskih poslova rekao je u četvrtak da je pozvao izraelskog otpravnika poslova zbog pritvaranja aktivista, među kojima su i poljski državljani, zahtijevajući njihovo oslobađanje i ispriku.

OTELI POSADE Izrael napao flotilu u kojoj se nalazi hrvatska kapetanica: Ona je trenutno na sigurnom
Izrael napao flotilu u kojoj se nalazi hrvatska kapetanica: Ona je trenutno na sigurnom

"Poljska odlučno osuđuje postupanje predstavnika izraelskih vlasti prema aktivistima flotile Global Sumud koje je pritvorila izraelska vojska, uključujući poljske građane", rekao je u objavi Radosław Sikorski na X-u.

Španjolski premijer Pedro Sanchez također je u srijedu rekao da su snimke na kojima Ben-Gvir izruguje članove flotile neprihvatljive.

"Nećemo tolerirati da itko zlostavlja naše građane", objavio je Sanchez na X-u, dodajući da će njegova vlada inzistirati na tome da se Ben-Gvirova zabrana ulaska u Španjolsku hitno proširi na cijelu Europsku uniju.

IDE IZ TURSKE Prema Gazi krenula nova flotila
Prema Gazi krenula nova flotila

Četrdeset i četiri španjolska aktivista pritvorena u Izraelu koji su bili na flotili humanitarne pomoći namijenjenoj Gazi trebala bi se u četvrtak vratiti u Španjolsku, najavio je ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares.  

Aktivisti su bili na brodovima flotile koju su izraelske snage presrele u međunarodnim vodama u utorak, a kasnije su prevezeni u izraelsku luku.

Flotila, koja je isplovila iz južne Turske, ponovno je pokušala dostaviti pomoć ratom razorenoj Gazi nakon što je Izrael presreo i ranije misije u međunarodnim vodama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast

Grad Drniš zavijen je u crno nakon stravičnog zločina u kojem je prerano završen život mladog maturanta Luke...
Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'
IZMJENE ZAKONA

Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'

Niz zemalja pokušao je riješiti problem recidivista i opasnih nasilnika koji prijete i nakon izlaska iz zatvora. Dio njih to je riješio izmjenama zakona. Kod nas tek pričaju o većim kaznama
Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona
HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO

Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona

Nadaju se kako će im se građani pridružiti u što većem broju. U Lukinu čast održat će se 19 minuta šutnje, pustit će i 19 bijelih balona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026