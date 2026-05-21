EU dužnosnici osudili izraelskog ministra zbog ponižavanja i maltretiranja aktivista s flotile

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je u četvrtak da je "zgrožen" postupanjem izraelskog ministra za sigurnost Itamara Ben-Gvira prema članovima humanitarne flotile koja je pokušala ući u Gazu. Video objavljen u srijedu pokazao je kako su izraelski policajci prisilili aktiviste s flotile humanitarne pomoći namijenjene Gazi da kleče s rukama svezanim iza leđa, dok ih je Ben-Gvir promatrao i komentirao. "Zgrožen sam postupanjem izraelskog ministra Ben-Gvira prema članovima flotile. Takvo ponašanje potpuno je neprihvatljivo. Pozivamo na njihovo oslobađanje", napisao je Costa u objavi na društvenoj mreži X.

Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas kritizirala je dan ranije izraelskog krajnje desnog ministra, nazivajući njegovo ponašanje "ponižavajućim i pogrešnim".

"Postupanje prema aktivistima flotile Global Sumud, među kojima su i građani EU-a, bilo je ponižavajuće i pogrešno", rekla je Kallas u izjavi, dodajući da takvo ponašanje "ne priliči nikome tko obnaša dužnost u demokraciji", dodala je.

Poljska traži ispriku

Poljski ministar vanjskih poslova rekao je u četvrtak da je pozvao izraelskog otpravnika poslova zbog pritvaranja aktivista, među kojima su i poljski državljani, zahtijevajući njihovo oslobađanje i ispriku.

"Poljska odlučno osuđuje postupanje predstavnika izraelskih vlasti prema aktivistima flotile Global Sumud koje je pritvorila izraelska vojska, uključujući poljske građane", rekao je u objavi Radosław Sikorski na X-u.

Španjolski premijer Pedro Sanchez također je u srijedu rekao da su snimke na kojima Ben-Gvir izruguje članove flotile neprihvatljive.

"Nećemo tolerirati da itko zlostavlja naše građane", objavio je Sanchez na X-u, dodajući da će njegova vlada inzistirati na tome da se Ben-Gvirova zabrana ulaska u Španjolsku hitno proširi na cijelu Europsku uniju.

Četrdeset i četiri španjolska aktivista pritvorena u Izraelu koji su bili na flotili humanitarne pomoći namijenjenoj Gazi trebala bi se u četvrtak vratiti u Španjolsku, najavio je ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares.

Aktivisti su bili na brodovima flotile koju su izraelske snage presrele u međunarodnim vodama u utorak, a kasnije su prevezeni u izraelsku luku.

Flotila, koja je isplovila iz južne Turske, ponovno je pokušala dostaviti pomoć ratom razorenoj Gazi nakon što je Izrael presreo i ranije misije u međunarodnim vodama.