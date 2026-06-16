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JAČA PRAVA POLJOPRIVREDNIKA

EU mijenja pravila: 'Odrezak' i 'slanina' samo za pravo meso

Piše HINA,
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EU mijenja pravila: 'Odrezak' i 'slanina' samo za pravo meso
tele | Foto: Damir Spehar/PIXSELL/privatna arhiva

Europski parlament odobrio je reformu kojom se jača ugovorni položaj farmera i zabranjuje korištenje mesnih naziva za laboratorijski uzgojene proizvode.

Europski parlament je u utorak odobrio nova pravila za jačanje ugovornog položaja poljoprivrednika koja, primjerice, uključuju i definiciju mesa koja isključuje laboratorijski uzgojene proizvode. Komisija je u prosincu 2024. podnijela prijedlog za izmjenu nekih pravila o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda kako bi se ojačao položaj poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. Prijedlog nastoji poboljšati postojeće odredbe o ugovorima koji uključuju poljoprivrednike, ojačati pregovaračku moć organizacija proizvođača, pojednostaviti njihovo priznavanje i uspostaviti okvir poticaja za dobrovoljne programe i inicijative socijalne održivosti u korist poljoprivrednika. Zastupnici u Europskom parlamentu su s 560 glasova za, 75 protiv i 25 suzdržanih podržali nova pravila kako bi se osiguralo da konačne cijene prehrambenih proizvoda bolje odražavaju stvarne troškove i imaju izravan utjecaj na prihode poljoprivrednika, objavio je Europski parlament.

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Države članice morat će uspostaviti i objaviti online referentne vrijednosti za korištenje u ugovornim aranžmanima.

Uredba također jača ulogu organizacija proizvođača (OP) u organizaciji tržišta i kolektivnom pregovaranju. Ključne odredbe uključuju dopuštanje OP-ovima da izravno pregovaraju s kupcima i uvođenje pravila koja sprječavaju kupce da zaobiđu OP-ove kako bi kontaktirali pojedinačne proizvođače.

Transparentnije označavanje i marketing

Nova pravila pojašnjavaju upotrebu pojmova „pošteno“ i „pravedno“ za poljoprivredne proizvode i navode kriterije za dopuštanje takvog označavanja, na primjer u slučajevima kada proizvod doprinosi razvoju ruralnih zajednica ili promicanju organizacija poljoprivrednika.

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Meso definirano kao „jestivi dijelovi životinja“

Tekst također uvodi definiciju mesa kao „jestivih dijelova životinja“ i uključuje popis pojmova koji su rezervirani samo za mesne proizvode i koji se ne mogu koristiti za proizvode koji ne sadrže meso, poput proizvoda uzgojenih u laboratoriju ili na bazi stanica. Ti pojmovi su: govedina, teletina, svinjetina, perad, piletina, puretina, patka, guska, janjetina, ovca, koza, batak, ramstek, bok, slabina, odrezak, rebra, plećka, koljenica, kotlet, krilo, prsa, jetra, batak, prsa, ribeye, T-bone, but i slanina. Cilj je povećati transparentnost na unutarnjem tržištu i omogućiti potrošačima da donose informirane odluke.

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Jača zaštita za sektor mlijeka

Konačno, zakonodavstvo uvodi nove mjere, poput obveznih pisanih ugovora, za podršku prihodima proizvođača mliječnih proizvoda s obzirom na izazovne uvjete s kojima se sektor suočava. Ovi ugovori bi imali klauzule o izuzeću za pokazatelje cijena i reviziju.

Izvjestiteljica Céline Imart (EPP) izjavila je da izglasan sporazum "donosi veliku pobjedu našim poljoprivrednicima jačanjem njihovog tržišnog položaja, pravne zaštite i kulturne baštine".

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"Ugovori će im sada jamčiti pošteno mjesto u lancu opskrbe, dok će obvezni mehanizam posredovanja zaštititi njihove prihode tijekom sporova s ​​kupcima. Nadalje, novo izuzeće od antimonopolskih propisa omogućuje nepriznatim organizacijama proizvođača da se slobodno organiziraju i steknu značajnu tržišnu prednost. Sporazum također predstavlja neosporan uspjeh za tradicionalnu stočarsku proizvodnju. Izrazi poput 'odrezak' i 'jetra' sada su strogo rezervirani za stočarske proizvode, kako bi se spriječila nelojalna konkurencija i nagradilo jedinstveno poljoprivredno znanje. Konačno, tekst izričito zabranjuje laboratorijski uzgojenim ili proizvodima na bazi stanica korištenje oznake 'meso', čime se poduzima odlučan korak prema očuvanju naše poljoprivredne i prehrambene baštine", rekla je Imart, prenio je Europski parlament.

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Privremeni sporazum sada mora odobriti Vijeće prije nego što nova pravila stupe na snagu.

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