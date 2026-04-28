EU uvodi nova pravila za zaštitu mačaka i pasa od zlostavljanja: 'Kućni ljubimac je član obitelji'

Europski parlament je u utorak usvojio nova pravila za zaštitu mačaka i pasa od zlostavljanja koja, među ostalim, predviđaju obvezno mikročipiranje i registraciju svih pasa i mačaka u EU-u. Nacrtom zakona koji je usvojen u utorak nastoji se zaustaviti zlostavljanje, suzbiti okrutne poslovne metode i zaštititi zdravlje mačaka i pasa.

S 558 glasova za, 35 protiv i 52 suzdržana, zastupnici su dali konačno zeleno svjetlo prvim standardima EU-a za uzgoj, smještaj, sljedivost, uvoz i postupanje s mačkama i psima, objavio je Europski parlament.

Novom uredbom, koja je već dogovorena s Vijećem, uvodi se obveza da svi psi i mačke koji se drže u EU-u, uključujući one u privatnom vlasništvu, budu prepoznatljivi s pomoću mikročipova i registrirani u interoperabilnim nacionalnim bazama podataka. Prodavači, uzgajivači i skloništa imat će četiri godine od stupanja na snagu zakonodavstva kako bi se pripremili za to. Za vlasnike kućnih ljubimaca koji ne prodaju životinje, obveza će početi nakon 10 godina za pse, a nakon 15 za mačke.

Zabrana poslovnih praksi koje dovode do zlouporabe i zdravstvenih rizika

Uzgoj između roditelja i njihovih potomaka, djedova i baka te unučadi, kao i između braće i sestara i polubraće i sestara bit će zabranjen. Također će biti zabranjen uzgoj pasa ili mačaka u svrhu razvoja pretjeranih ili prekomjernih osobina koje dovode do značajnih zdravstvenih rizika.

Nove mjere uključuju zabranu sakaćenja pasa i mačaka za priredbe, izložbe ili natjecanja. Zabranit će se i privezivanje psa ili mačke za neki objekt osim ako je to potrebno za liječenje, te uporaba opasnih ogrlica s bodljama i davilica bez ugrađenih sigurnosnih mehanizama.

Psi i mačke iz trećih zemalja

Kako bi se uklonile nedorečenosti u zakonu koje psima i mačkama omogućuju ulazak u EU kao nekomercijalnim kućnim ljubimcima samo kako bi se kasnije ipak prodavali, novim pravilima nije obuhvaćen samo uvoz u komercijalne svrhe nego i nekomercijalno premještanje životinja.

Psi i mačke uvezeni iz trećih zemalja u svrhu prodaje morat će se mikročipirati prije ulaska u EU, a zatim registrirati u nacionalnoj bazi podataka. Vlasnici kućnih ljubimaca koji ulaze u EU morat će prethodno registrirati svoju mikročipiranu životinju u bazi podataka najmanje pet radnih dana prije dolaska, osim kada je ona već registrirana u bazi podataka države članice EU-a.

Izvjestiteljica i predsjednica Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, češka zastupnica iz redova konzervativaca (ECR) Veronika Vrecionová izjavila je: "Danas smo poduzeli važan korak prema uvođenju stvarnog reda u trgovini psima i mačkama u Europskoj uniji. Naša poruka je jasna: kućni ljubimac je član obitelji, a ne predmet ili igračka. Konačno imamo stroža pravila o uzgoju i sljedivosti koja će nam pomoći da se odmaknemo od onih koji životinje vide kao sredstvo za brzu zaradu. Istodobno izjednačavamo uvjete za poštene uzgajivače u EU-u."

Oko 44 posto građana EU-a ima kućnog ljubimca, a 74 posto smatra da bi njihovu dobrobit trebalo bolje zaštititi, po istraživanju Eurobarometra. Taj stav dijeli i 83 posto hrvatskih građana od kojih, po istom istraživanju, 48 posto ima kućnog ljubimca. Trgovina psima i mačkama posljednjih je godina znatno porasla i vrijedi 1,3 milijarde eura godišnje. Prema podacima Komisije, oko 60 % vlasnika kupuje svoje pse ili mačke na internetu. Budući da u državama članicama EU-a ne postoje standardi dobrobiti životinja za pse i mačke, Komisija je 7. prosinca 2023. predložila nova pravila, navodi Europski parlament.

Vijeće EU-a sada mora službeno odobriti zakonodavstvo prije nego što ono može stupiti na snagu.