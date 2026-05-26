EUROPA GORI Toplinska kupola donosi nam rekordne vrućine, i Hrvatska na udaru. Evo što kažu

Samo nekoliko dana nakon neuobičajeno hladnog razdoblja koje je podsjetilo na "ledene svece", Europa se suočava s dramatičnim preokretom. Snažna toplinska kupola, golemi sustav visokog tlaka koji se formirao nad sjeverozapadom Afrike, nadvila se nad kontinent, donoseći prvi veliki toplinski val godine i temperature koje u nekim dijelovima ruše sve rekorde za svibanj. Ovaj meteorološki fenomen, koji djeluje poput poklopca na loncu, zarobljava vrući zrak i pretvara velike dijelove kontinenta u pravu pećnicu.

Stručnjaci iz organizacije Severe Weather Europe, koja detaljno prati vremenske ekstreme, objašnjavaju da je toplinska kupola ključni faktor iza najintenzivnijih toplinskih valova posljednjih godina. Radi se o prostranom području visokog tlaka koje se stacionira nad regijom, sprječavajući toplom zraku da pobjegne. Zrak se unutar te kupole spušta prema tlu, sabija se i dodatno zagrijava. Iako je ova pojava uobičajenija za vrhunac ljeta, njezin rani dolazak i intenzitet iznenadili su mnoge.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO S pločnika na bazen: Stanovnici Madrida bježe od ranog toplinskog vala | Video: 24sata/reuters

Toplinski val prvo je zahvatio Španjolsku i Portugal, gdje su temperature dosegle i do 38 stupnjeva, što je i do deset stupnjeva više od prosjeka. Vrući zrak zatim se proširio prema Francuskoj, zemljama Beneluksa i Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje su zabilježene temperaturne anomalije od 12 do čak 16 stupnjeva iznad uobičajenih vrijednosti za kraj svibnja. U Londonu je tako oboren svibanjski rekord star gotovo osamdeset godina.

Posljedice su već sada ozbiljne. U Francuskoj je u više od 350 gradova zabilježena najviša temperatura za svibanj ikad, a nacionalna meteorološka služba Météo France opisala je događaj kao "bez presedana". Upozorili su da se najgore tek očekuje, s temperaturama koje bi lokalno mogle doseći 37 stupnjeva. Zbog ekstremnih uvjeta, u 31 departmanu aktiviran je sustav uzbune, prvi put da se to dogodilo u svibnju otkako je sustav uveden 2004. godine.

Nažalost, vrućina je odnijela i ljudske živote. Tijekom trkačkih utrka u Parizu i Lyonu zabilježeno je nekoliko smrtnih slučajeva povezanih sa srčanim udarima i toplinskim udarom, a deseci drugih trkača su hospitalizirani. Francuska ministrica sporta Marina Ferrari pozvala je na "apsolutnu budnost" prilikom bavljenja sportom u ekstremnim uvjetima.

Hrvatska već 'diše na škrge'

Iako ljeto kalendarski još nije ni počelo, toplinski val svom se silinom obrušio i na Hrvatsku. U Kaštelima je temperatura u hladu dosegnula 31 stupanj, dok je na suncu osjet bio znatno gori. Posebno je nevjerojatan podatak stigao iz Senja, gdje je automatska postaja DHMZ-a u 18 sati zabilježila čak 33,5 stupnjeva.

Meteorološki modeli predviđaju da najgore tek slijedi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na području šibenskog zaleđa, Ravnih kotara, ušća Neretve te Imotske i Cetinske krajine temperature bi se mogle popeti i do 35 stupnjeva. Uz vrućine, stručnjaci upozoravaju i na vrlo visok UV indeks te preporučuju izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, uzimanje puno tekućine i korištenje zaštitnog faktora. Ovakvi uvjeti izrazito su nepovoljni i za poljoprivrednike, jer nježno biljno tkivo usjeva teško podnosi nagli toplinski šok.

Na taj trend globalnog zatopljenja nadovezuju se prirodni klimatski ciklusi, poput fenomena El Niño, koji dodatno pojačava ekstreme. Svjetska meteorološka organizacija (WMO) najavila je skori razvoj El Niña, koji bi se mogao pojaviti u iznimno snažnom obliku, takozvanom Super El Niñu. To znači da možemo očekivati još toplije godine i nove rekorde.

*uz korištenje AI-ja