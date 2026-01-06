Obavijesti

STALI UZ DANSKU

Europa odgovorila Trumpu: 'Grenland nije na prodaju'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Marko Djurica

Danska, koja je članica NATO saveza, reagirala je iznimno oštro. Premijerka Mette Frederiksen upozorila je na katastrofalne posljedice ako bi SAD pokušao silom preuzeti otok

Europski čelnici objavili su zajedničku izjavu u kojoj poručuju da Grenland pripada njegovim stanovnicima te da isključivo Danska i Grenland imaju pravo odlučivati o njegovoj budućnosti.

Izjava je uslijedila nakon što su američki predsjednik Donald Trump i njegov ključni savjetnik Stephen Miller posljednjih dana ponovno aktualizirali pitanje američkog preuzimanja tog strateški važnog arktičkog teritorija, izazvavši zabrinutost diljem Europe.

Napetosti su eskalirale nakon što je Trump u nedavnom intervjuu izjavio da Sjedinjene Države "apsolutno trebaju Grenland", navodeći kao razlog nacionalnu sigurnost i navodnu prisutnost ruskih i kineskih brodova u regiji.

Njegov zamjenik šefa kabineta, Stephen Miller, dodatno je zaoštrio ton, ustvrdivši kako je službeni stav administracije da "Grenland treba biti dio Sjedinjenih Država".

Miller je u razgovoru za CNN odbacio mogućnost oružanog sukoba, ali uz poruku koja je u Europi shvaćena kao prijetnja.

​- Nitko se neće vojno boriti protiv Sjedinjenih Država za budućnost Grenlanda - poručio je Miller, dovodeći u pitanje i danski suverenitet nad otokom.

Ove izjave dolaze nedugo nakon američke vojne operacije u Venezueli i objave supruge Stephena Millera, Katie, koja je na društvenim mrežama podijelila kartu Grenlanda u bojama američke zastave uz riječ "USKORO".

Danska upozorava na kraj NATO-a

Danska, koja je članica NATO saveza, reagirala je iznimno oštro. Premijerka Mette Frederiksen upozorila je na katastrofalne posljedice ako bi SAD pokušao silom preuzeti otok.

​- Ako Sjedinjene Države odluče vojno napasti drugu članicu NATO-a, onda sve prestaje. To uključuje i NATO, a time i sigurnost koja nam je zajamčena od kraja Drugog svjetskog rata - izjavila je Frederiksen.

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nielsen poručio je da su takve izjave "potpuno neprihvatljive" i "pune nepoštovanja".

​- Naša zemlja nije na prodaju, a o našoj budućnosti ne odlučuje se objavama na društvenim mrežama - rekao je Nielsen.

Jedinstven europski odgovor

Europski odgovor bio je brz i jedinstven. Lideri od Francuske i Njemačke do Poljske i Velike Britanije stali su čvrsto uz Dansku.

U zajedničkoj izjavi naglašeno je da se sigurnost na Arktiku mora osiguravati zajednički i uz poštivanje međunarodnog prava, suvereniteta i nepovredivosti granica.

- To su univerzalna načela i nećemo ih prestati braniti. Grenland pripada njegovim ljudima. Isključivo Danska i Grenland imaju pravo odlučivati o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda - stoji u priopćenju. 

