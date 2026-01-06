Danci uvjereni da znaju kako bi Trump pokušao uzeti Grenland

Danski dužnosnici vjeruju da imaju spreman scenarij prema kojem bi Donald Trump mogao pokušati preuzeti Grenland. U jednoj kasnonoćnoj objavi na društvenoj mreži Truth Social, predsjednik objavljuje da je danski teritorij sada američki "protektorat".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:16 Trump opet priča da mu treba Grenland, premijerka Danske uzvratila: 'Prestani prijetiti...' | Video: 24sata/Reuters

Budući da ni Danska ni njezini europski saveznici nemaju vojnu silu da spriječe Sjedinjene Države u zauzimanju otoka, nemoćni su oduprijeti se Trumpovoj sumnjivoj tvrdnji. U situaciji gdje vodeća članica NATO-a polaže pravo na suvereni teritorij druge, savez je paraliziran.

Eskalacija strahova nakon akcije u Venezueli

Ovaj slijed događaja, koji su danski dužnosnici i sigurnosni stručnjaci predlagali posljednjih mjeseci, možda je još prošlog tjedna izgledao pomalo nerealno. Međutim, nakon svrgavanja venezuelskog predsjednika Nicolása Madura i Trumpovog naknadnog inzistiranja da Sjedinjene Države sada "vode" Venezuelu, činio se mnogo manje nevjerojatnim.

Mjesecima su Danci zabrinuto razmatrali drske najave Trumpove administracije o aneksiji Grenlanda, a sada ti strahovi eskaliraju.

Ubrzo nakon što su američke snage zarobile Madura, Katie Miller, bivša dužnosnica Bijele kuće i supruga visokog Trumpova savjetnika Stephena Millera, objavila je na X-u kartu Grenlanda prekrivenu američkom zastavom uz natpis "USKORO".

Danska premijerka Mette Frederiksen poručila je da se Trumpove prijetnje više ne mogu olako shvaćati.

​- Nažalost, mislim da američkog predsjednika treba shvatiti ozbiljno kada kaže da želi Grenland - rekla je za dansku javnu televiziju.

'Ako SAD napadne članicu NATO-a, sve prestaje'

Iako su američki dužnosnici i Trumpovi saveznici umanjivali mogućnost vojne akcije, sam Trump nikada nije isključio uporabu sile. Njegov savjetnik Stephen Miller rekao je za CNN da vojna akcija ne bi bila potrebna jer se "nitko neće ratovati protiv SAD-a zbog Grenlanda". No, ako bi američke snage doista ušle na grenlandski teritorij, NATO bi se, prema ocjeni europskih dužnosnika, praktično raspao.

​- Ako Sjedinjene Države napadnu drugu članicu NATO-a, sve prestaje. To uključuje i naš NATO, a time i sigurnost koja nam je zajamčena od kraja Drugog svjetskog rata - upozorila je Frederiksen.

Iako je njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul podsjetio da Grenland potpada pod članak pet NATO-a, jedan je europski dužnosnik za The Atlantic bio puno izravniji: "Nećemo moći obraniti Grenland. Pa šalite se."

Apsurdna prijetnja i podcjenjivanje saveznika

Zapadni diplomati i sigurnosni dužnosnici upozoravaju da bi vojno prisvajanje teritorija saveznika imalo teške posljedice za transatlantske odnose. Danski zastupnici ističu da je cijela ideja apsurdna jer bi SAD sve svoje sigurnosne ciljeve mogao ostvariti suradnjom s Danskom, koja je i tijekom Hladnog rata omogućila američku vojnu prisutnost na otoku.

Na Trumpovu porugu da je Danska "pojačala sigurnost dodavanjem još jedne pseće zaprege", stižu oštri odgovori. Upravo ta elitna jedinica, poznata kao Sirius Patrol, desetljećima patrolira nemilosrdnim arktičkim uvjetima i obavlja posao koji bi malo koja vojska na svijetu mogla izdržati.

​- Vrlo malo američkih vojnika preživjelo bi ondje tjedan dana - rekao je jedan danski zakonodavac.

Dok ankete ne pokazuju široku potporu Grenlanđana za zamjenu danske zastave američkom, europski čelnici su oštro reagirali. Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da "o budućnosti Grenlanda mogu odlučivati samo Grenland i Kraljevina Danska", dok je francuski ministar vanjskih poslova poručio da "Grenland nije ni na prodaju ni za otimanje".

Dok se Trumpovi saveznici naslađuju europskom nelagodom uz poruke "neka se muče", Danci ostaju zbunjeni njegovim stvarnim namjerama. Najizglednije je, smatraju analitičari, da Trump koristi prijetnju kao polugu pritiska na Europu, vjerojatno vezano za pomoć Ukrajini. No, nakon događaja u Caracasu, nitko se više ne usuđuje provjeravati blefira li američki predsjednik.