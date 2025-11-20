Obavijesti

News

Komentari 0
O NOVOM MIROVNOM PLANU

Europa zahtijeva da je se uključi u mirovne napore za Ukrajinu

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Europa zahtijeva da je se uključi u mirovne napore za Ukrajinu
Foto: Stringer

Američki mirovni plan za Ukrajinu izazvao buru negodovanja! EU i Njemačka smatraju ga "neprihvatljivim" jer daje previše ustupaka Rusiji. Ukrajinski suverenitet pod znakom pitanja

Visoki dužnosnici u Bruxellesu, Varšavi i Berlinu skeptično su reagirali u četvrtak na napise o novom američkom mirovnom planu za Ukrajinu, a vodeći njemački dužnosnik opisao ga je "neprihvatljivim". Šefica diplomacije EU-a Kaja Kallas rekla je da su "Ukrajinci i Europljani nužni kako bi bilo koji plan funkcionirao". 

"Također, moramo shvatiti da u ovom ratu postoji jedan agresor i jedna žrtva, nismo čuli ni za kakve ustupke s ruske strane. Da je Rusija stvarno željela mir, mogla je već ranije pristati na bezuvjetno primirje", rekla je Kallas.

Vjeruje se da plan Washingtona, kako izvještava Financial Times, sadrži široke ustupke Moskvi time što se poziva Ukrajinu da prepolovi veličinu svoje vojske i ustupi istočne regije pod ruskom okupacijom, uključujući Doneck i Luhansk.

OŠTEĆENI I BRODOVI Ruski napad izazvao kaos: Gori luka u Odesi, tisuće bez struje!
Ruski napad izazvao kaos: Gori luka u Odesi, tisuće bez struje!

Plan bi navodno omogućio Rusiji kontrolu i nad područjima koja nije uspjela zauzeti u gotovo četiri godine rata velikih razmjera.

Portal Axios izvijestio je da su o prijedlogu pregovarali posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i visoki ruski dužnosnik Kiril Dmitriev.

Američki državni tajnik Marco Rubio ranije je na svom osobnom profilu na X-u objavio da će SAD "nastaviti razvijati popis potencijalnih ideja za okončanje ovog rata na temelju doprinosa obje strane ovog sukoba", bez potvrde da već postoji konkretan prijedlog.

Američko vojno izaslanstvo sada se nalazi u Ukrajini na sastancima na visokoj razini.

MIROVNI PREGOVORI Viktor Orban: Ukrajina nema izgleda za pobjedu u ratu!
Viktor Orban: Ukrajina nema izgleda za pobjedu u ratu!

Ukrajinski ministar obrane Denis Šmihal rekao je u srijedu da se sastao s tajnikom američke vojske Danielom Driscollom u Kijevu i informirao dužnosnike o novim ukrajinskim dostignućima u području bespilotnih letjelica.

Očekuje se da će se skupina, koja prema izvješćima američkih medija uključuje tri generala i druge časnike, sastati i s predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.

U pitanju je i europska sigurnost 

Kijev je navodno obaviješten o novom američkom planu, a izvori u Bruxellesu kažu da Europska unija nije.

Uoči sastanka sa svojim europskim kolegama u Bruxellesu, njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul inzistirao je da "Ukrajina mora biti u stanju održati svoj suverenitet, bez obzira na opseg svog teritorija".

"O tome se mora pregovarati na ravnopravnoj osnovi i to nije važno samo za Ukrajinu, već i za Europu", rekao je Wadephul.

"Svi možemo vidjeti da se Rusija naoružava do te mjere da se mi u Europi opravdano moramo zapitati s kojom svrhom se to događa", nastavio je. 

NAKON UKINUTIH OGRANIČENJA Ukrajina gađala mete u Rusiji američkim raketama ATACMS
Ukrajina gađala mete u Rusiji američkim raketama ATACMS

Prijedlog je još lošije primljen u Berlinu, gdje je Thorsten Frei, šef ureda kancelara Friedricha Merza, rekao da bi ukrajinsko povlačenje s teritorija koji još uvijek kontrolira bio "neprihvatljiv ishod".

Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski rekao je uoči sastanka u Bruxellesu da ne treba slabiti sposobnost žrtve da se brani, već sposobnost osvajača da napada.

Iako Poljska podržava sve napore za okončanje borbi u Ukrajini, europska sigurnost uvelike ovisi o ishodu bilo kakvog mirovnog sporazuma i Europa mora biti dio toga, rekao je.

Izvješća o novom mirovnom planu dolaze u trenutku kada se ukrajinske snage suočavaju s velikim pritiskom oko istočnog grada Pokrovska, kao i s raširenim prekidima struje nakon ruskih napada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rusija i Ukrajina razmijenile su tijela više od 1000 vojnika
NOVA RAZMJENA

Rusija i Ukrajina razmijenile su tijela više od 1000 vojnika

Sukobljene strane su više puta razmijenile svoje mrtve vojnike, ali i ratne zarobljenike otkako je počeo rat ruskom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022.
Otkrili plan od 28 točaka za mir u Ukrajini, reagirala je i Rusija
ZAMJENE TERITORIJA?

Otkrili plan od 28 točaka za mir u Ukrajini, reagirala je i Rusija

Portal Axios, koji je prvi objavio vijest o planu od 28  točaka, kazao je da će Ukrajina i Europa dobiti američka sigurnosna jamstva u zamjenu za to da Kijev prepusti Rusiji dijelove istočne Ukrajine kojima Moskva trenutno ne upravlja.
FOTO Užas u Ukrajini: Najmanje 25 mrtvih, Rusi pogodili zgrade
POGINULA I DJECA

FOTO Užas u Ukrajini: Najmanje 25 mrtvih, Rusi pogodili zgrade

Oko 80 osoba je ranjeno kada je Rusija ispalila 476 dronova i 48 raketa na Ukrajinu, pri čemu je pogodila energetsku i prometnu infrastrukturu i dovela do nestanke struje u brojnim regijama na ledenim temperaturama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025