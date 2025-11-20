Europa zahtijeva da je se uključi u mirovne napore za Ukrajinu

Visoki dužnosnici u Bruxellesu, Varšavi i Berlinu skeptično su reagirali u četvrtak na napise o novom američkom mirovnom planu za Ukrajinu, a vodeći njemački dužnosnik opisao ga je "neprihvatljivim". Šefica diplomacije EU-a Kaja Kallas rekla je da su "Ukrajinci i Europljani nužni kako bi bilo koji plan funkcionirao".

"Također, moramo shvatiti da u ovom ratu postoji jedan agresor i jedna žrtva, nismo čuli ni za kakve ustupke s ruske strane. Da je Rusija stvarno željela mir, mogla je već ranije pristati na bezuvjetno primirje", rekla je Kallas.

Vjeruje se da plan Washingtona, kako izvještava Financial Times, sadrži široke ustupke Moskvi time što se poziva Ukrajinu da prepolovi veličinu svoje vojske i ustupi istočne regije pod ruskom okupacijom, uključujući Doneck i Luhansk.

Plan bi navodno omogućio Rusiji kontrolu i nad područjima koja nije uspjela zauzeti u gotovo četiri godine rata velikih razmjera.

Portal Axios izvijestio je da su o prijedlogu pregovarali posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i visoki ruski dužnosnik Kiril Dmitriev.

Američki državni tajnik Marco Rubio ranije je na svom osobnom profilu na X-u objavio da će SAD "nastaviti razvijati popis potencijalnih ideja za okončanje ovog rata na temelju doprinosa obje strane ovog sukoba", bez potvrde da već postoji konkretan prijedlog.

Američko vojno izaslanstvo sada se nalazi u Ukrajini na sastancima na visokoj razini.

Ukrajinski ministar obrane Denis Šmihal rekao je u srijedu da se sastao s tajnikom američke vojske Danielom Driscollom u Kijevu i informirao dužnosnike o novim ukrajinskim dostignućima u području bespilotnih letjelica.

Očekuje se da će se skupina, koja prema izvješćima američkih medija uključuje tri generala i druge časnike, sastati i s predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.

U pitanju je i europska sigurnost

Kijev je navodno obaviješten o novom američkom planu, a izvori u Bruxellesu kažu da Europska unija nije.

Uoči sastanka sa svojim europskim kolegama u Bruxellesu, njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul inzistirao je da "Ukrajina mora biti u stanju održati svoj suverenitet, bez obzira na opseg svog teritorija".

"O tome se mora pregovarati na ravnopravnoj osnovi i to nije važno samo za Ukrajinu, već i za Europu", rekao je Wadephul.

"Svi možemo vidjeti da se Rusija naoružava do te mjere da se mi u Europi opravdano moramo zapitati s kojom svrhom se to događa", nastavio je.

Prijedlog je još lošije primljen u Berlinu, gdje je Thorsten Frei, šef ureda kancelara Friedricha Merza, rekao da bi ukrajinsko povlačenje s teritorija koji još uvijek kontrolira bio "neprihvatljiv ishod".

Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski rekao je uoči sastanka u Bruxellesu da ne treba slabiti sposobnost žrtve da se brani, već sposobnost osvajača da napada.

Iako Poljska podržava sve napore za okončanje borbi u Ukrajini, europska sigurnost uvelike ovisi o ishodu bilo kakvog mirovnog sporazuma i Europa mora biti dio toga, rekao je.

Izvješća o novom mirovnom planu dolaze u trenutku kada se ukrajinske snage suočavaju s velikim pritiskom oko istočnog grada Pokrovska, kao i s raširenim prekidima struje nakon ruskih napada.