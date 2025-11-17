Viktor Orban: Ukrajina nema izgleda za pobjedu u ratu!

Ukrajina se nema izgleda obraniti od ruske invazije, a to što je Europska unija nastavlja financirati izvan je pameti, rekao je mađarski premijer Viktor Orban, prenosi Politico. U intervjuu s Mathiasom Doepfnerom, šefom njemačke medijske grupacije Axel Springer, odnosno vlasnika Politica, Orban je rekao da financijska podrška Ukrajini gospodarski "ubija" Uniju i da je "jednostavno luda".

Orban je to kazao u vrijeme kada blijede nade da će se uskoro postići prekid vatre i kada Europa nastoji podržati Ukrajinu koja se suočava s velikim proračunskim deficitom.

"Već smo spalili 185 milijardi eura i namjeravamo spaliti još više. Financiramo zemlju koja nema izgleda za pobjedu u ratu", kazao je Orban u najnovijoj epizodi Doepfnerovog podcasta MD MEETS.

Mirovni pregovori

Orban je optužio čelnike EU-a da namjerno prolongiraju sukob u Ukrajini u nadi da će dobiti bolju pregovaračku poziciju za mirovni sporazum.

"Oni bi htjeli da se rat nastavi", rekao je Orban, dodajući da je taj stav "pogrešan, posve pogrešan".

"Situacija i vrijeme idu više u prilog Rusima nego nama. Nemojte nastaviti. Zaustavite to što je prije moguće", poručio je Orban.

Što se tiče mirovnih pregovora, kazao je da očekuje "dogovor između Rusa i Amerikanaca glede rata i drugih pitanja, trgovine, svjetske trgovine, energetike".

Također, izjavio je da bi Europljani trebali "otvoriti neovisan kanal komunikacije s Rusijom".

"Pustite Amerikancima da pregovaraju s Rusima, a zatim bi Europljani također trebali pregovarati s Rusima i potom vidjeti možemo li ujediniti stav Amerikanaca i Europljana", pojasnio je Orban.

Europska komisija nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom.

Sjedinjene Američke Države su prošlog mjeseca uvele sankcije ruskim energetskim divovima Lukoilu i Rosneftu te otkazale planirani sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina u Budimpešti.

Mađarska je tvrdila da je osigurala izuzeće od američkih sankcija na uvoz nafte i plina iz Rusije na neodređeno vremensko razdoblje nakon što se Orban sastao s Trumpom u Bijeloj kući ranije ovog mjeseca. No, američka administracija kaže da izuzeće vrijedi samo godinu dana.

Orban je u intervjuu rekao da će izuzeće trajati dokle god je on na dužnosti. Idući parlamentarni izbori u Mađarskoj očekuju se u travnju 2026.

Sigurnosna jamstva

Europa bi trebala zauzeti stav prema Ukrajini "na temelju europskih interesa", poručio je Orban, dodajući da "nije zainteresiran" za to hoće li Moskva pobijediti ili izgubiti.

Dodao je da je "zainteresiran za budućnost Europljana, a među njima i za budućnost Mađara i za nov sigurnosni sustav".

Poslijeratna sigurnosna situacija u Ukrajini bi trebala sadržavati "mirovni sporazum koji će stabilizirati granice, bile one međunarodno priznate ili ne i definitivno neku vrstu demilitariziranog područja", rekao je Orban.

Osim ako se ne dogodi "čudo", Rusija će nastaviti okupirati istočne dijelove Ukrajine nakon rata, kazao je.

"To je stvarnost, sviđala se ona nekome ili ne", naglasio je mađarski premijer.

No, odbacio je strahove da bi osokoljena Rusija mogla napasti drugu europsku zemlju ili zemlju članicu NATO-a.

"Mislim da je smiješno kazati da će Rusi napasti Europsku uniju ili NATO jednostavno zato što nisu dovoljno snažni. Mi smo daleko snažniji", istaknuo je.