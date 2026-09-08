Europska zemlja priprema se za ratni scenarij: Tisuće vojnih veterana dižu iz rezerve

U potezu koji jasno signalizira promjenu sigurnosne paradigme, Velika Britanija priprema se za veliku vježbu mobilizacije vojnih veterana koja bi se trebala održati sljedeće godine. Plan je testirati koliko brzo i učinkovito se tisuće bivših vojnika mogu vratiti u odoru u slučaju izbijanja velikog sukoba, potvrđeno je iz Ministarstva obrane. Vježba će obuhvatiti dio od 95.000 pripadnika takozvane "strateške rezerve" i odvijat će se "u razmjerima koje nismo vidjeli dugo godina", najavila je ministrica oružanih snaga Louise Sandher-Jones.

Ova najava dolazi u vrijeme sve veće zabrinutosti zbog prijetnje koju predstavlja Rusija i mogućnosti šireg sukoba u Europi. Britanska vojska, koja se smanjila na najmanji broj vojnika u više od dva stoljeća, suočava se s velikim izazovima, a aktiviranje veterana smatra se ključnim korakom u jačanju obrambene spremnosti nacije.

Dugi niz godina, strateška rezerva, koja se sastoji od bivših pripadnika regularnih i pričuvnih snaga, bila je uvelike zanemarena kategorija u britanskom obrambenom planiranju. Sama ministrica Sandher-Jones, i sama bivša vojna obavještajka, priznala je da toj obvezi nije pridavala veliku važnost nakon što je napustila vojsku.

​- Kad sam napustila vojsku i saznala da sam u strateškoj rezervi, samo sam to arhivirala i nikad više nisam razmišljala o tome - rekla je pred odborom Doma lordova za nacionalnu otpornost.

- Definitivno više nismo u takvoj situaciji - dodaje.

Njezine riječi odražavaju drastičnu promjenu stava. Strateška rezerva sada se promatra kao ozbiljan i stvaran resurs, a najavljena vježba ima za cilj testirati cjelokupni proces: od pronalaska i pozivanja veterana, preko njihova opremanja, do konačne integracije u operativne postrojbe. To je jasan pokazatelj da obrambeni planeri počinju razmišljati izvan okvira trenutne veličine oružanih snaga i traže načine kako bi država mogla brzo izgraditi znatno veće snage ako rat doista postane neizbježan.

Logistički izazov bez presedana

Iako plan zvuči ambiciozno, njegova provedba suočava se s ogromnim preprekama. Visoki vojni dužnosnici otvoreno su priznali da Ministarstvo obrane trenutno nema učinkovit sustav za praćenje većine veterana nakon što napuste službu. To znači da je prvi i osnovni korak, lociranje desetaka tisuća ljudi, sam po sebi monumentalan zadatak.

Lord Robertson od Port Ellena, koji je vodio prošlogodišnju Stratešku reviziju obrane, upozorio je da vlasti jednostavno "ne znaju gdje se većina" strateških rezervista nalazi. Pozvao je vladu da hitno identificira one koji su još uvijek dostupni, fizički spremni i voljni služiti.

Slično je upozorenje iznio i načelnik Glavnog stožera, zračni maršal Sir Richard Knighton, koji je potvrdio da Britanija nema "učinkovit sustav praćenja i angažiranja" osoblja nakon završetka njihove aktivne službe. Stoga će biti ključni test za cijeli sustav, koji će pokazati je li uopće moguće pretvoriti brojke na papiru u stvarnu borbenu snagu.

Niži prag za poziv i viša dobna granica

Kako bi se olakšala mobilizacija, vlada uvodi i značajne zakonske izmjene. Prema novim pravilima, koja bi trebala stupiti na snagu sljedećeg proljeća, prag za pozivanje strateške rezerve bit će spušten.

Dok su se veterani do sada mogli mobilizirati samo u slučaju "nacionalne opasnosti, velike nužde ili napada na Ujedinjeno Kraljevstvo", novi zakon omogućit će njihovo pozivanje i u fazi "ratnih priprema". To vladi daje mogućnost da započne s mobilizacijom dok se zemlja priprema za potencijalni sukob, umjesto da čeka da krizna situacija već eskalira.

Uz to, maksimalna dobna granica za mobilizaciju nekih kategorija veterana podiže se s 55 na 65 godina. Prema postojećim pravilima, bivši časnici imaju doživotnu obvezu odaziva, dok ostalo osoblje tu obvezu ima nekoliko godina nakon napuštanja službe. Ove promjene znatno proširuju bazen ljudi koji bi se mogli naći u odori.

Vojska na povijesno niskim granama

Ovi potezi ne dolaze u vakuumu. Britanska vojska trenutačno broji tek oko 71.000 profesionalnih, potpuno obučenih vojnika, što je njezina najmanja veličina u više od dvjesto godina. Istovremeno, mjere štednje navodno su dovele do otkazivanja ili odgađanja nekih vježbi, uključujući i gađanja bojevom municijom u pojedinim postrojbama.

Iako je Ministarstvo obrane nedavno objavilo da je po prvi put od 2021. godine u jednom dvanaestomjesečnom razdoblju zabilježeno više novih pripadnika nego onih koji su napustili sustav, taj porast je i dalje skroman - vojska je dobila tek 170 novih ljudi. U takvim okolnostima, potencijalna mobilizacija 95.000 iskusnih veterana postaje ne samo strateška opcija, već i nužnost za suočavanje s rastućim globalnim prijetnjama.

*uz korištenje AI-ja