Europske burze oprezno rastu: Svi čekaju rasplet pregovora

Na europskim burzama cijene dionica u četvrtak prijepodne blago su porasle, nakon snažnog rasta dan ranije, dok ulagači oprezno čekaju na rezultat razgovora Washingtona i Teherana, koji su, prema medijskim izvješćima, blizu sporazuma o okončanju rata na Bliskom istoku. Paneuropski STOXX 600 indeks bio je u 9,30 sati u plusu 0,16 posto. Dan ranije skočio je oko 2 posto te je tako sada svega dva posto niži od razina prije rata, započetog krajem veljače. Istodobno, londonski FTSE 100 pao je 0,43 posto, na 10.392 boda, dok je pariški CAC 40 ojačao 0,68 posto, na 8.355 bodova, a njemački DAX za 0,34 posto, na 25.003 boda.

Europa je energetski ovisna o uvozu, pa europske burze zaostaju u rastu za ostalim globalnim burzama, koje su se oporavile od početka rata na nove rekordne razine, potaknute optimizmom zbog umjetne inteligencije.

Na europskim burzama jutros se oprezno trguje, pod utjecajem izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da dogovor još nije finaliziran. Dodao je da je "možda velika pretpostavka" da će Iran prihvatiti prijedlog te zaprijetio da će nastaviti vojne udare ako Iran ne pristane.

"Ako se ne slože, započinje bombardiranje, i to će biti, nažalost, na mnogo višoj razini i intenzitetu nego prije", napisao je predsjednik na Truth Socialu.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je u srijedu za CNBC da Iran procjenjuje američki prijedlog za rješenje.

Od važnijih objava, naftni div Shell izvijestio je o prilagođenoj dobiti u prvom tromjesečju od 6,92 milijarde dolara, nadmašivši očekivanja analitičara od 6,1 milijarde dolara. No, kompanija je smanjila tempo svog programa otkupa dionica, pa je cijena te dionice oslabila 1,6 posto.

Cijena dionice proizvođača Persila Henkela, pak, ojačala je 4,5 posto nakon što je njemačka tvrtka ispunila očekivanja prodaje za prvo tromjesečje.

Na Tokijskoj burzi Nikkei indeks skočio je 5,58 posto, na novu rekordnu razinu od 62.833 boda.