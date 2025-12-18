Evo gdje se od 1. siječnja diže, a gdje spušta porez na dohodak

Od 556 općina i gradova u Hrvatskoj, njih 13 je od 1. siječnja 2026. godine odlučilo uvesti nove stope poreza na dohodak, pri čemu su ih najviše smanjile Civljane, Novalja i Rijeka, dok je do najvećeg povećanja došlo u Velikom Trojstvu, općini u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Porezna uprava objavila je ažuriranu tablicu poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak za 2026. godinu prema odlukama koje su do 15. prosinca objavljene u Narodnim novinama, a prema podacima, Rijeka će od prvog dana iduće godine imati nižu stopu poreza na dohodak od 20 posto, a višu od 25 posto. U odnosu na još aktualne stope od 22 i 32 posto, to je smanjenje za dva, odnosno za sedam postotnih bodova.

Civljane i Novalja su, pak, aktualne stope od 20 i 30 posto s prvim danom Nove godine odlučile zamijeniti s 15 i 25 posto, što je smanjenje za po pet postotnih bodova.

Nadalje, općina Otok u Splitsko-dalmatinskoj županiji je odredila nove stope od 17 i 27 posto, u odnosu na još aktualnih 20 i 30 posto. Za istovjetno smanjenje odlučila se i Nova Rača, općina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, dok će grad Vrlika - u odnosno na još važećih 20 i 30 posto, od 1. siječnja primjenjivati nižu stopu od 18, a višu od 28 posto.

Tu su i Tučepi, koji su višu stopu odlučili zadržati na 30 posto, dok su nižu snizili s 20 na 17 posto.

S druge strane, imamo i pet lokalnih jedinica koje su odlučile povećati porezno opterećenje plaća građana, pa je tako Trnovec Bartolovečki višu stopu poreza zadržao na 30 posto, dok je nižu podigao s još važećih 18 na 20 posto od iduće godine. Uz zadržavanje više stope na 30 posto, nižu stopu za jedan postotni bod digao je i Daruvar, na 21 posto.

Nadalje, Beli Manastir će od 1. siječnja nižu stopu poreza na dohodak imati na 21 posto, a višu na 27 posto, u odnosu na trenutnih 20 i 25 posto.

Za po jedan postotni bod su nižu i višu stopu poreza podigli Ivanić Grad, na 21 i 31 posto, te Pula, na 22 i 32 posto.

Naposljetku, tu je Veliko Trojstvo, koje će od 1. siječnja 2026. imati stope od 20 i 30 posto, što je povećanje za po 2,5 postotnih bodova u odnosu na trenutnih 17,5 i 27,5 posto.

Niža stopa​ za godišnji prihod do 60.000 eura bruto

Podsjetimo, niža stopa​ određuje se za godišnji prihod do 60.000 eura bruto, odnosno 5.000 eura mjesečno, a viša stopa za iznose iznad toga. Od 2024. godine i ukidanja prireza omogućeno je da porezne stope godišnjeg poreza na dohodak utvrđuju same jedinice lokalne samouprave, njihova odluka se objavljuje u Narodnim novinama, donosi najkasnije do kraja studenoga tekuće godine, sa stupanjem na snagu 1. siječnja iduće godine i primjenjuje se do donošenja nove odluke.

Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku kojom propisuje visinu poreznih stopa, određuje se stopa od 20 posto na poreznu osnovicu do visine 60.000 eura i 30 posto na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 60.000 eura.

Zakonom o porezu na dohodak propisane su i granice unutar kojih gradovi i općine mogu određivati stope poreza.

Općine tako nižu stopu mogu određivati u granicama od 15 do 20 posto te višu stopu od 25 do 30 posto, dok kod manjih gradovi to iznosi od 15 do 21 posto za nižu te od 25 do 31 posto za višu.

Veliki gradovi i oni koji su sjedišta županija nižu stopu određuju u rasponu od 15 do 22 posto, a višu od 25 do 32 posto, dok se, naposljetku, za Grad Zagreb niža stopa kreće u granicama od 15 do 23 posto, a viša od 25 do 33 posto.