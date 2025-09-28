Obavijesti

ZABRINJAVAJUĆI TREND

Smrt žene na svadbi kulminacija je stradavanja od pirotehnike

Piše hina,
Foto: MUP

Smrt žene u Šibeniku i ozljeđivanje druge u Makarskoj, koje su na svadbama pogođene signalnim raketama, tragična je kulminacija porasta stradavanja od pirotehnike na koja je policija upozorila još u siječnju

Tijekom provođenja akcije "Mir i dobro" tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana nije bilo smrtno stradalih osoba, ali je od uporabe pirotehničkih sredstava 13 osoba zadobilo teške tjelesne ozljede, a 20 osoba je lakše ozlijeđeno.

Među teško ozlijeđenim osobama bila su i djeca mlađa od 14 godina s područja PU primorsko-goranske, PU sisačko-moslavačke, PU splitsko-dalmatinske, PU zadarske i PU zagrebačke. Među lakše ozlijeđenim osobama nalazi se desetero djece mlađe od 14 godina, dvoje maloljetnika mlađih od 18 godina i 8 punoljetnih osoba. 

U tom razdoblju policijski službenici izuzeli su: 96 komada oružja, 5281 komada streljiva, 0,30 kg eksploziva, 10 komada eksplozivnih sredstava (bombe i dr.) i 112 621 komad pirotehničke galanterije.

Zabilježena su dva propucavanja kuća, šest propucavanja automobila i pet slučajeva propucavanja drugih objekata.

Evidentirano je 155 prekršaja i 14 kaznenih djela koja su vezana uz korištenje pirotehničkih sredstava, oružja i streljiva. Ukupno su inspektori Ravnateljstva civilne zaštite proveli 813 nadzora, njih 67 više nego u istoj ovoj akciji godinu prije.

Osim za vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana, pirotehnika se često upotrebljava i na svadbenim proslavama gdje se nerijetko koristi i vatreno oružje iz kojega se hitci ispaljuju u  zrak.

Ova subota bila je posebno tragična jer su u istom danu na svadbenim proslavama u Šibeniku i Makarskoj signalnim raketama pogođene dvije žene - jedna je poginula, druga je teško ozlijeđena.

Zbog velikog broja ozlijeđenih zbog pirotehnike, brojne udruge, predvođene Prijateljima životinja, već se dugo zalažu za zakonske izmjene koje se odnose na ograničavanje pirotehnike te proizvodnji i prometu oružja.

U srpnju su MUP-u predali peticiju koju je potpisalo oko 40 tisuća građana, u kojoj se traži potpuna zabrana i prodaja svih pirotehničkih sredstava građanima, bez obzira na kategoriju ili razdoblje u godini kao i zabrana upotrebe pirotehnike tijekom cijele godine, uključujući božićne i novogodišnje praznike.

Traže uvođenje visokih kazni za kršenje zabrana, uključujući novčane kazne do 10.000 eura i mogućnost zatvorske kazne za teža kršenja. Također predlažu promociju alternativa za slavlje poput svjetlosnih projekcija i ekološki prihvatljivih načina obilježavanja posebnih trenutaka.

