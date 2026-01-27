FOTO Blokada kamiona na EU granicama ušla u drugi dan: 'Tu smo dok ne ispune zahtjeve'

Blokada teretnog prometa na granicama prema zemljama Europske unije koju su u ponedjeljak započeli prijevoznici iz zemalja Zapadnog Balkana nastavlja se i trajat će sve dok se ne ispune zahtjevi sudionika prosvjeda, izjavio je Igor Beben, predsjednik Udruženja cestovnih prijevoznika iz entiteta Republika Srpska.

Na graničnim prijelazima je, kako je rekao, trenutno oko 5.000 kamiona koji sprječavaju teretni promet prema članicama EU-a i iz EU-a u Bosnu i Hercegovinu. Prema informacijama logističkih udruga, u koordiniranim akcijama sudjeluje oko 75.000 kamiona iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije koji su se organizirano zaputili prema graničnim prijelazima, uključujući i one prema Hrvatskoj, kako bi zaustavili robni promet sve dok ne bude postignut dogovor o njihovim zahtjevima.

Udruženja prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije i Republike Srbije organizirala su prosvjede na svim graničnim prijelazima prema državama članicama Europske unije te su najavila da tijekom prosvjeda neće biti omogućen ulaz niti izlaz teretnim vozilima prema EU-u, uključujući tranzitni promet u tom smjeru, osim prometa teretnih vozila za potrebe medicinske zaštite, vojske i prijevoza živih životinja. Putnički promet teći će nesmetano, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Razlog prosvjeda kamiondžija iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije je uvođenje i strože provođenje novog Europskog sustava ulaska/izlaska (EES) i pravilo 90/180 dana, prema kojem vozači iz zemalja izvan Schengenskog prostora u tom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Sudionici prosvjeda tvrde da takva ograničenja, posebno u uvjetima digitalnog praćenja prelazaka granica i boravaka, ozbiljno ograničavaju njihovu mogućnost rada i prijete destabilizacijom lanaca opskrbe u regiji jer vozači brzo iscrpljuju kvotu dana tijekom rutinskih međunarodnih prijevoza.

Prijevoznici navode da novi EES sustav od listopada 2025. godine strogo bilježi svaki ulazak i izlazak iz Schengen zone, zbog čega profesionalni vozači često prekoračuju dozvoljeni broj dana i suočavaju se s kaznama, deportacijama ili zabrana ulaska.

Organizatori prosvjeda upozoravaju da blokada transporta može ugroziti milijune tona robe te izravno pogoditi gospodarstvo svih uključenih država, posebno imajući u vidu da se velika većina robne razmjene Zapadnog Balkana obavlja cestovnim prijevozom prema EU-u.

Do sada se Europska komisija oglasila kako pomno prati situaciju i radi na mogućim rješenjima koja bi profesionalnim vozačima omogućila dulji boravak u Schengen zoni ili drugačiji režim tretmana, no konkretnih dogovora o izmjeni pravila još nema.