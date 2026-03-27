Tomašević: 'U nevremenu u Zagrebu oštećene 24 osnovne, 16 srednjih škola te 24 vrtića'

U nevremenu koje traje od četvrtka popodne oštećene su 24 osnovne, 16 srednjih škola, te 24 objekta dječjih vrtića objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević pri obilasku OŠ Remete koja je najteže oštećena.

Na njoj je odletio krov sa sportske dvorane, uz druga oštećenja. Zagrebački gradonačelnik izvijestio je kako je donesena odluka o otkazivanju nastave.

- Danas oko 5h, kad smo vidjeli da imamo sve veće probleme u prometu i sve veći broj intervencija, te prognozu, ministar Fuchs i ja smo se čuli i odlučili da ne bude nastave zbog sigurnosti učenika u prometu. Iz naše perspektive, to je apsolutno opravdano. Nema potrebe da 100.000 učenika ide u školu ako ne mora i da bude ozbiljnijih ozljeda. Taj jedan dan će se nadoknaditi - izjavio je.

Među oštećenim školama je najviše onih koje su u podsljemenskoj zoni i zapadnom dijelu grada, gdje su i najveći udari nevremena. Uz OŠ Remete, velika su oštećenja i na OŠ Markuševac, te OŠ Tituša Brezovačkog u naselju Špansko. I Ministar znanosti, obrazovanja i mladih obišao je školu u Remetama. Razmjer šteta tek će se znati idući tjedan.

- Imamo nešto oštećenja manjeg tipa na raznim institucijama, no to nije kao ovdje. Očio je da je ova škola bila na koridoru oluje i vjetra. Od ranih sati smo u koordinaciji i u prvome redu nam je na pameti sigurnost djece. Zato smo donijeli ovu odluku, što je distribuirano kroz naš sustav komunikacije sa školama i škola s roditeljima. Sve je jako dobro funkcioniralo. Radi se o tome da bi djeca koja idu sama u školu, gdje nije tako loša situacija, morala ići kroz grad, čitav promet je otežan, puno palih crjepova, skela. Ima još nekoliko izvojenig slučajeva u drugim županijama, ali ovdje je najteža situacija - rekao je Radovan Fuchs.

On i Tomašević istaknuli su kako je sretna okolnost što idući tjedan traju proljetni praznici, pa će se stići otkloniti većina oštećenja.

- Za OŠ Remete već imamo okvirni sporazum za sanaciju krova, pa možemo vrlo brzo, čim popusti vjetar, pristupiti sanaciji. Ako će biti većih oštećenja, vidjet ćemo privremene lokacije u drugim školama za učenike - istaknuo je Tomašević.

U školu su odmah ujutro, uz zaposlene, došli i roditelji učenika kako bi pomogli pri otklanjanju štete.

- To je izvrsna suradnja, za svaku pohvalu i tako dobru suradnju nailazimo i u drugim područjima - kazao je Fuchs, dodajući i kako neće biti potrebe za nadoknađivanjem ovog dana nastave.

- U našem školskom kalendaru postoji dovoljno prostora da se ovakvi iznimni slučajevi vrlo jednostanvo nadoknade, neće biti produžetka nastave - istaknuo je.