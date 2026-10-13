VIDEO Greta Thunberg stigla na prosvjede u Francusku: Tisuće uhićenih, sve više nasilja...

Švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg pridružila se srednjoškolcima koji prosvjeduju u Francuskoj zbog kroničnog nedostatka nastavnika, prenapučenih razreda i dotrajalih školskih zgrada. Prosvjedi traju već treći tjedan, a diljem zemlje ponovno su blokirane brojne škole.

"Mladi nisu uključeni u razgovore. Kradu nam budućnost, a kao što vidimo, škole ne dobivaju potrebna ulaganja", izjavila je Greta Thunberg (23) ispred srednje škole Paul Éluard u pariškom predgrađu Saint-Denis, javlja Guardian.

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Pokretanje videa... VIDEO Francuski učenici daju primjer, kaže Greta Thunberg na prosvjedu u blizini Pariza | Video: 24sata/reuters

Thunberg, koja je svjetsku pozornost privukla još kao tinejdžerica organiziranjem školskih štrajkova za klimu, pridružila se učenicima dok su odvjetnici u službenim odorama formirali ljudski lanac kako bi ih zaštitili nakon brojnih optužbi za policijsko nasilje.

Prosvjedi, koje podržavaju sindikati, dio nastavnika i političari radikalne ljevice, ozbiljan su izazov za francusku vladu, suočenu sa zahtjevima za hitnim ulaganjima u obrazovanje i pritiscima da smanji rastući proračunski deficit i javni dug.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, prošlog utorka na prosvjedima je sudjelovalo više od 260 tisuća ljudi, a u četvrtak još 75 tisuća.

Prosvjedi su nastavljeni i ovog utorka u Parizu, Marseilleu i drugim gradovima. Blokirane su brojne srednje škole, a nastava je poremećena i na sveučilištima. Studentski sindikat UE objavio je da je rad poremećen na približno 90 posto francuskih sveučilišta.

Ministar obrazovanja Édouard Geffray najavio je raspoređivanje 3000 zamjenskih nastavnika u škole s najvećim manjkom osoblja. Procijenio je da će oko 200 od ukupno 3700 francuskih srednjih škola biti potpuno zatvoreno.

Francuski mediji, međutim, izvještavaju da je nastava otkazana ili poremećena u znatno većem broju škola, dok su neke djelomično ili potpuno prešle na nastavu na daljinu.

Foto: Matteo Ciambelli

Prosvjede u Francuskoj su obilježili i žestoki sukobi s policijom. Prema vladinim podacima, dosad je privedeno više od 6800 osoba, uglavnom maloljetnika, a protiv približno 1500 ljudi pokrenuti su sudski postupci.

Istražuju se 24 prijave policijskog nasilja nad prosvjednicima. Ozlijeđeno je više od 200 tinejdžera, 100 školskih djelatnika i 700 policajaca. Jedan je učenik izgubio šaku nakon eksplozije policijske šok-bombe, zbog čega je vlada zabranila njihovu uporabu tijekom prosvjeda. Drugi je prosvjednik izgubio vid na jednom oku, dok je treći ostao bez više zuba nakon što je policija iz neposredne blizine ispalila suzavac.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na suzdržanost, poručivši da problemi u obrazovanju "zaslužuju vrijeme, savjetovanje, razgovor i poštovanje".

Vlasti su se nadale da će prosvjedi oslabjeti s početkom dvotjednih školskih praznika, koji počinju ovog vikenda.

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U međuvremenu su prosvjedi postali i političko pitanje, šest mjeseci uoči predsjedničkih izbora na kojima će Francuska birati Macronova nasljednika.

Čelnica krajnje desnice Marine Le Pen upozorila je na štetu nastalu na školama i zatražila da troškove popravaka snose roditelji, dok je čelnik radikalne ljevice Jean-Luc Mélenchon pohvalio prosvjednike i osudio policijsko nasilje.