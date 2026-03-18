FOTO HGSS iz Save izvukao kip Gospe: 'Čudni su putevi Božji...'

Čudni su putevi Božji. Zaron potražnog ronioca u mutnu i hladnu, prošle subote Savu bio je više od običnog zarona. Na dnu rijeke Save dočekala ih je Gospa, skrivena od pogleda, u mulju na dubini oko četiri metra. Nitko ne zna, kada je i kako završila na dnu Save, napisali su na društvenoj mreži.

Ovo je doista nevjerojatna i dirljiva priča koja zvuči gotovo nestvarno. Pronalazak sakralnog predmeta u takvim uvjetima, u mraku, hladnoći i mulju rijeke, nosi snažnu simboliku, bez obzira na to kako je kip tamo dospio. Vijest o tome zapalila je društvenu mrežu na kojoj je objavljena uz fotografije kipa netom nakon izrona. Doznajemo da su je pronašli pripadnici HGSS-a Stanice Slavonski Brod.

Foto: Facebook

- U ovom trenutku ne bi mogli ništa više reći, jer još je u tijeku izvid policije, a svoj sud bi o kipu trebali dati i iz Muzeja Brodskog Posavlja. Tek nakon toga spremni smo dati službenu izjavu - rekao je Karlo Olić, pročelnik HGSS-a Stanice Slavonski Brod.

U ronilačkom svijetu, gdje su rizici uvijek prisutni, ovakvi trenuci često se doživljavaju kao poseban znak ili "blagoslov" za trud i hrabrost koje ulažu u svoj posao, stoga za ronioce koji rade u opasnim i nepredvidivim uvjetima, poput mutne vode, ovakav susret donosi neobjašnjiv mir i osjećaj zaštite.

Foto: Facebook

Pitanje kako je Gospa završila na četiri metra dubine otvara prostor za razne teorije, od povijesnih previranja do starih običaja ili pak slučajnih nezgoda tijekom poplava. Jedno je sigurno, a to je da ovakvi događaji dodatno povezuju tim, stvarajući priču koja će se godinama prepričavati u ronilačkim krugovima.

"Gospo naša čuvaj nas pri svakom zaronu..." Ovi stihovi zrače iskrenom vjerom i poštovanjem prema rijeci koja, iako hladna i mutna, ponekad otkrije ovakva skrivena blaga onima koji se usude zaroniti.