DUBOKO U MULJU

FOTO HGSS iz Save izvukao kip Gospe: 'Čudni su putevi Božji...'

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: 1 min
FOTO HGSS iz Save izvukao kip Gospe: 'Čudni su putevi Božji...'
Foto: Facebook

U ronilačkom svijetu, gdje su rizici uvijek prisutni, ovakvi trenuci često se doživljavaju kao poseban znak ili "blagoslov" za trud i hrabrost koje ulažu u svoj posao

Čudni su putevi Božji. Zaron potražnog ronioca u mutnu i hladnu, prošle subote Savu bio je više od običnog zarona. Na dnu rijeke Save dočekala ih je Gospa, skrivena od pogleda, u mulju na dubini oko četiri metra. Nitko ne zna, kada je i kako završila na dnu Save, napisali su na društvenoj mreži.

DRAMATIČNO SPAŠAVANJE Pas upao u jamu na Dugom otoku, a za njim pao i vlasnik. HGSS ih izvukao s 20 metara
Ovo je doista nevjerojatna i dirljiva priča koja zvuči gotovo nestvarno. Pronalazak sakralnog predmeta u takvim uvjetima, u mraku, hladnoći i mulju rijeke, nosi snažnu simboliku, bez obzira na to kako je kip tamo dospio. Vijest o tome zapalila je društvenu mrežu na kojoj je objavljena uz fotografije kipa netom nakon izrona. Doznajemo da su je pronašli pripadnici HGSS-a Stanice Slavonski Brod.

Foto: Facebook

- U ovom trenutku ne bi mogli ništa više reći, jer još je u tijeku izvid policije, a svoj sud bi o kipu trebali dati i iz Muzeja Brodskog Posavlja. Tek nakon toga spremni smo dati službenu izjavu - rekao je Karlo Olić, pročelnik HGSS-a Stanice Slavonski Brod.

PONOS HRVATSKE Ovčarka Luna spasila je život nestalom čovjeku: 'To joj je prva akcija. Jako je sposobna!'
U ronilačkom svijetu, gdje su rizici uvijek prisutni, ovakvi trenuci često se doživljavaju kao poseban znak ili "blagoslov" za trud i hrabrost koje ulažu u svoj posao, stoga za ronioce koji rade u opasnim i nepredvidivim uvjetima, poput mutne vode, ovakav susret donosi neobjašnjiv mir i osjećaj zaštite.

Foto: Facebook

Pitanje kako je Gospa završila na četiri metra dubine otvara prostor za razne teorije, od povijesnih previranja do starih običaja ili pak slučajnih nezgoda tijekom poplava. Jedno je sigurno, a to je da ovakvi događaji dodatno povezuju tim, stvarajući priču koja će se godinama prepričavati u ronilačkim krugovima.

TRAGEDIJA HGSS se oprostio od preminulog člana: Dino je bio vrijedan i predan član, čovjek velikog srca
"Gospo naša čuvaj nas pri svakom zaronu..." Ovi stihovi zrače iskrenom vjerom i poštovanjem prema rijeci koja, iako hladna i mutna, ponekad otkrije ovakva skrivena blaga onima koji se usude zaroniti.

SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna
Hamza O. (33) branio se da je policajka prvo udarila njega pa je "poludio". Inače je, kazao je, miran čovjek. Dobio je uvjetnu kaznu pa neće u zatvor ako ne ponovi kazneno djelo
Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju
Dok na slobodi čeka optužnicu, Josip Šincek vratio se inovacijama
Pogledajte 300 fotografija s ovogodišnjeg Ponosa Hrvatske
Poštenje, hrabrost, humanost i dobrota. Samo su neke od divnih riječi kojima bi se moglo opisati više od 20 ljudi koji su ove godine primili nagradu Ponos Hrvatske. Nju je još 2005. godine utemeljio list 24sata. Od tada pa do danas neprestano smo u potrazi za običnim, "malim" ljudima koji nadahnjuju svojom empatijom, neuništivim duhom i ljubavlju, kako prema bližnjima, tako i prema potpunim neznancima

