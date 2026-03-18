FOTO HGSS iz Save izvukao kip Gospe: 'Čudni su putevi Božji...'
Čudni su putevi Božji. Zaron potražnog ronioca u mutnu i hladnu, prošle subote Savu bio je više od običnog zarona. Na dnu rijeke Save dočekala ih je Gospa, skrivena od pogleda, u mulju na dubini oko četiri metra. Nitko ne zna, kada je i kako završila na dnu Save, napisali su na društvenoj mreži.
Ovo je doista nevjerojatna i dirljiva priča koja zvuči gotovo nestvarno. Pronalazak sakralnog predmeta u takvim uvjetima, u mraku, hladnoći i mulju rijeke, nosi snažnu simboliku, bez obzira na to kako je kip tamo dospio. Vijest o tome zapalila je društvenu mrežu na kojoj je objavljena uz fotografije kipa netom nakon izrona. Doznajemo da su je pronašli pripadnici HGSS-a Stanice Slavonski Brod.
- U ovom trenutku ne bi mogli ništa više reći, jer još je u tijeku izvid policije, a svoj sud bi o kipu trebali dati i iz Muzeja Brodskog Posavlja. Tek nakon toga spremni smo dati službenu izjavu - rekao je Karlo Olić, pročelnik HGSS-a Stanice Slavonski Brod.
U ronilačkom svijetu, gdje su rizici uvijek prisutni, ovakvi trenuci često se doživljavaju kao poseban znak ili "blagoslov" za trud i hrabrost koje ulažu u svoj posao, stoga za ronioce koji rade u opasnim i nepredvidivim uvjetima, poput mutne vode, ovakav susret donosi neobjašnjiv mir i osjećaj zaštite.
Pitanje kako je Gospa završila na četiri metra dubine otvara prostor za razne teorije, od povijesnih previranja do starih običaja ili pak slučajnih nezgoda tijekom poplava. Jedno je sigurno, a to je da ovakvi događaji dodatno povezuju tim, stvarajući priču koja će se godinama prepričavati u ronilačkim krugovima.
"Gospo naša čuvaj nas pri svakom zaronu..." Ovi stihovi zrače iskrenom vjerom i poštovanjem prema rijeci koja, iako hladna i mutna, ponekad otkrije ovakva skrivena blaga onima koji se usude zaroniti.
