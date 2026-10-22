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SCHENGEN NA SNAZI

FOTO Italija i Španjolska otvorile granice: Val migranata u Ceuti se smirio

Piše HINA,
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FOTO Italija i Španjolska otvorile granice: Val migranata u Ceuti se smirio
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Foto: Reduan/EPA
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Ovog su ljeta u španjolsku enklavu Ceutu ušli deseci tisuća migranata, pri čemu su deseci poginuli

Italija i Španjolska dogovorile su ukidanje međusobnih graničnih kontrola za državljane, priopćilo je u četvrtak ministarstvo unutarnjih poslova u Rimu, čime je okončan tromjesečni spor nakon naglog priljeva migranata u španjolsku enklavu Ceutu na sjeveru Afrike. Talijanska vlada 31. srpnja privremeno je obustavila primjenu sporazuma o otvorenim granicama sa Španjolskom, uz obrazloženje da želi osigurati da migranti koji ulaze u Ceutu ne mogu nastaviti putovanje prema talijanskom teritoriju.

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Madrid je uzvratio uvođenjem sličnih mjera prema Rimu, ocijenivši talijanske poteze "nepravednima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminatornima prema stanovništvu Španjolske".

Mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta
Foto: Violeta Santos Moura

Talijanski i španjolski ministri unutarnjih poslova razgovarali su telefonom i dogovorili se da neće produljiti suspenziju schengenskih pravila Europske unije o otvorenim granicama, navodi se u priopćenju talijanske strane.

- Odluka, donesena nakon pažljive procjene situacije, bit će popraćena mjerama za intenzivniju razmjenu informacija kako bi se zajamčila potpuna sigurnost zajedničkog schengenskog prostora - dodalo je ministarstvo.

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Ovog su ljeta u španjolsku enklavu Ceutu ušli deseci tisuća migranata, pri čemu su deseci poginuli. Ceuta i Melilla, druga španjolska autonomna enklava na sjeveru Maroka, jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom. 

Migrants shield themselves from the rain while queuing to charge their mobile phones at an NGO stand in Ceuta
Foto: MARCOS MORENO

Talijanska premijerka Giorgia Meloni nazvala je graničnu kontrolu "izvanrednom mjerom" poduzetom "kako bi se zajamčila nacionalna sigurnost i spriječile moguće posljedice" za Italiju.

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