FOTO Kaos na autocesti A3! Kolona je dugačka čak 15 km...

Potpuni kaos je na autocesti A3. Kako su izvijestili iz HAK-a između čvorova Križ i Popovača u smjeru istoka (Lipovca) na 87.+100 km promet teče jednim trakom, zbog prometne nesreće.

- Kolona je duga oko 15 kilometara - objavio je HAK. Dodali su i da je na zagrebačkoj obilaznici pojačan promet između čvorova Kosnica ﻿i Zagreb istok u smjeru Lipovca.

Podsjetimo, na A3 je ranije bila prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i autocisterna.

- Na intervenciji su uz nas sudjelovali i pripadnici JVP Ivanić-Grad te JVP Kutina, kao i djelatnici hitne medicinske pomoći i policije - objavili su iz DVD-a Popovača.

HAK je također objavio kako je pojačan promet na glavnim cestovnim pravcima. Vozačima savjetuju da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Gužve su i prema moru na A1.

- Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema duljih čekanja. ﻿Na dionici Karlovac-Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje - rekli su.