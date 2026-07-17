Pojačan je promet na glavnim cestovnim pravcima. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, rekli su iz HAK-a...
FOTO Kaos na autocesti A3! Kolona je dugačka čak 15 km...
Potpuni kaos je na autocesti A3. Kako su izvijestili iz HAK-a između čvorova Križ i Popovača u smjeru istoka (Lipovca) na 87.+100 km promet teče jednim trakom, zbog prometne nesreće.
- Kolona je duga oko 15 kilometara - objavio je HAK. Dodali su i da je na zagrebačkoj obilaznici pojačan promet između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca.
Podsjetimo, na A3 je ranije bila prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i autocisterna.
- Na intervenciji su uz nas sudjelovali i pripadnici JVP Ivanić-Grad te JVP Kutina, kao i djelatnici hitne medicinske pomoći i policije - objavili su iz DVD-a Popovača.
HAK je također objavio kako je pojačan promet na glavnim cestovnim pravcima. Vozačima savjetuju da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Gužve su i prema moru na A1.
- Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema duljih čekanja. Na dionici Karlovac-Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje - rekli su.
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