OTKRILI I ZABRANJENU PIROTEHNIKU!

FOTO Stanovnici Dugava bijesni zbog pirotehnike: Policija kod maloljetnika našla cijeli arsenal

FOTO Stanovnici Dugava bijesni zbog pirotehnike: Policija kod maloljetnika našla cijeli arsenal
Foto: PU Zagrebačka, Canva

Ukupno su policijski službenici kod maloljetnika pronašli 244 komada nedozvoljenih pirotehničkih sredstava kategorije F2, F3 i P1 te šest redenika s ukupno 480 petardi kategorije F1...

Zagrebačka policija je na području Dugava, čiji se stanovnici sve više žale na užasne eksplozije pirotehnike, kod jednog maloljetnika otkrila popriličan pirotehnički arsenal... Protiv njegovih roditelja bit će podnesen optužni prijedlog.

- Provodeći pojačane aktivnosti u sklopu operativne akcije „Mir i dobro 2025./2026.“ policijski službenici Policijske uprave zagrebačke su u petak 26. prosinca 2025. godine oko 16.30 sati u Dugavama na području Novog Zagreba, u Ulici Svetog Mateja, u blizini odgojno-obrazovne ustanove zatekli maloljetnika koji je kod sebe nedozvoljeno posjedovao 226 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2, F3 i P1 te tri redenika petardi po 100 komada naziva crveni zmaj kategorije F2 - pišu iz zagrebačke policije.

Foto: PU Zagrebačka

Obavljenom pretragom stana na području Novog Zagreba, pronađeno je i oduzeto još: 11 komada nedozvoljenih pirotehničkih sredstava kategorije F3, 3 redenika po 60 komada petardi kategorije F1 te 7 komada crvenih petardi s fitiljem nepoznate kategorije...

Foto: PU Zagrebačka

- Ukupno su policijski službenici kod maloljetnika pronašli 244 komada nedozvoljenih pirotehničkih sredstava kategorije F2, F3 i P1 te šest redenika s ukupno 480 petardi kategorije F1. Protiv roditelja će biti podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Novom Zagrebu zbog počinjenog prekršaja iz članka 62. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja uz primjenu članka 9. stavka 1. i 3. Prekršajnog zakona - pišu iz policije.

Foto: PU Zagrebačka
Apel roditeljima
 
"Pirotehnička sredstva nisu igračke!“ poručio je policijski službenik Službe prevencije Mario Salopek, naglasivši da je pirotehnika djeci zabranjena i istaknuo: "Svako pirotehničko sredstvo je eksplozivno sredstvo.“ Naveo je kako do stradavanja djece najčešće dolazi u njihovim domovima ili u njihovoj blizini gdje je izostao roditeljski nadzor zbog čega je uputio poseban apel roditeljima:

"Roditelji nadzirite svoju djecu kako do pirotehnike ne bi došli nedozvoljenim kanalima, a posebice im pirotehniku nemojte vi kupovati. Ako se ne možete suzdržati, pirotehnička sredstva kupujte samo u prodavaonicama s odobrenjem MUP-a jer pirotehnička sredstva nabavljena on-line i ilegalnim putem su neprovjerena i bez jasnih uputa na hrvatskom jeziku zbog čega su potencijalno opasna“.

Vrijeme prodaje i korištenja

Prodaja pirotehnike dozvoljena je samo od 15. prosinca ove godine do 1. siječnja 2026. godine, a uporaba samo od 27. prosinca ove godine do 1. siječnja 2026. godine, istaknula je viša inspektorica Vrabac i ponovila da  je Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja djeci ispod 14 godina zabranjena sva pirotehnika, tek od 14 godina djeca smiju koristiti kategoriju F1 (kategorija niskog rizika), a tek od 18 godina građanima je dopuštena kategorija F2 i F3 tzv. zabavna pirotehnika (vatromet) osim petardi i redenika koji su od 2021. godine zabranjeni.

Predajte nezakonitu pirotehniku bez sankcija

Roditelji koji pronađu kod djece nedozvoljena ili bilo kakva druga pirotehnička sredstva kojih se žele riješiti na siguran način mogu na broj 192 pozvati policiju koja će doći diskretno na adresu i preuzeti sredstva sigurno i bez sankcije.

