Zbog pirotehnike u Slavoniji dvojici dječaka amputirali prste: Stabilno su, ali ozljede ozbiljne

Blagdansko razdoblje u Hrvatskoj i ove je godine obilježeno teškim ozljedama djece uzrokovanima pirotehnikom. Dva maloljetnika s istoka zemlje postala su prve žrtve prosinačkog pirotehničkog divljanja – jedan dječak iz Osijeka trajno je ostao bez dva prsta, dok je tinejdžer iz Privlake izgubio dio jednog prsta, javlja Jutarnji list

Desetogodišnjem Osječaninu petarda je eksplodirala u ruci, zbog čega su mu liječnici morali amputirati kažiprst i srednji prst. Ozljede će mu ostaviti trajan i teži stupanj invaliditeta. Nešto blaže, ali i dalje s trajnim posljedicama, prošao je 14-godišnjak iz Privlake kojem je amputiran dio malog prsta.

Kako ističu liječnici iz KBC-a Osijek, obojica dječaka su stabilno, no njihove su ozljede iznimno ozbiljne. Dječji kirurg Dalibor Divković, v. d. pročelnika Objedinjenog hitnog bolničkog prijema, pojasnio je da kod ovakvih eksplozija često dolazi do potpunog razaranja tkiva - kože, mišića i tetiva - nakon čega funkcionalna rekonstrukcija više nije moguća.

- Kada eksplozija doslovno ogoli ruku i ostanu samo koštani bataljci, nema govora o vraćanju funkcije. Rekonstrukcijski zahvati služe tek za prekrivanje defekata, ali izgubljeno se ne može nadomjestiti - naglasio je Divković, dodavši kako će dječak iz Osijeka morati ponovno učiti osnovne radnje poput držanja pribora za jelo.

Zakon jasno propisuje da je upotreba pirotehnike dopuštena punoljetnim osobama isključivo od 27. prosinca do 1. siječnja, dok su sve ostale detonacije koje se ovih dana čuju – protuzakonite. Također, pirotehnika se smije kupovati samo u ovlaštenim trgovinama.

Policija i ove godine provodi preventivnu akciju „Mir i dobro“, no reakcije djece i roditelja, kako kažu nadležni, vrlo su podijeljene. Dok jedni razumiju opasnost, drugi je ismijavaju.

- Velik dio problema leži u kućnom odgoju. Roditelji često djeci kupuju petarde, praktički im daju oružje u ruke - upozorava dr. Divković, ističući zabrinjavajuću razinu bahatosti kod pojedine djece.

Apel roditeljima

"Pirotehnička sredstva nisu igračke!“ poručio je policijski službenik Službe prevencije Mario Salopek, naglasivši da je pirotehnika djeci zabranjena i istaknuo:

"Svako pirotehničko sredstvo je eksplozivno sredstvo.“

Naveo je kako do stradavanja djece najčešće dolazi u njihovim domovima ili u njihovoj blizini gdje je izostao roditeljski nadzor zbog čega je uputio poseban apel roditeljima:

Apel roditeljima

"Pirotehnička sredstva nisu igračke!“ poručio je policijski službenik Službe prevencije Mario Salopek, naglasivši da je pirotehnika djeci zabranjena i istaknuo:

"Svako pirotehničko sredstvo je eksplozivno sredstvo.“

Naveo je kako do stradavanja djece najčešće dolazi u njihovim domovima ili u njihovoj blizini gdje je izostao roditeljski nadzor zbog čega je uputio poseban apel roditeljima:

"Roditelji nadzirite svoju djecu kako do pirotehnike ne bi došli nedozvoljenim kanalima, a posebice im pirotehniku nemojte vi kupovati. Ako se ne možete suzdržati, pirotehnička sredstva kupujte samo u prodavaonicama s odobrenjem MUP-a jer pirotehnička sredstva nabavljena on-line i ilegalnim putem su neprovjerena i bez jasnih uputa na hrvatskom jeziku zbog čega su potencijalno opasna“.

Sredstva koja mogu dovesti do smrtnog stradavanja

Voditelj Protueksplozijske službe Tomislav Vukoja istaknuo je kako su ove godine tijekom obavljenih zapljena prvi puta zaplijenjena pirotehnička sredstva koja su sadržavala od 100 do 200 grama eksploziva zbog čega mogu dovesti i do smrtnog stradavanja.

"Takva pirotehnička sredstva spadaju u kategoriju F4 i služe samo za profesionalnu uporabu te se ne mogu kupiti u legalnim prodavaonicama što znači ako ih netko posjeduje nabavio ih je isključivo ilegalno“ poručio je voditelj Vukoja.

Viša inspektorica za zaštitu od požara, eksplozive i oružje Ravnateljstva civilne zaštite Katarina Vrabac istaknula je kako najveći problem predstavlja on-line prodaja kod koje se ne provjerava dob naručitelja niti posjeduje li stručne kompetencije za rukovanjem pojedinim kategorijama pirotehničkih sredstava te na taj način pirotehnička sredstva kategorije F4 dolaze u ruke djece.

"Takve pošiljke dostavljaju se poštanskim paketima, što je zakonom zabranjeno te će Protueksplozijska služba pružiti pomoć Hrvatskoj pošti angažiranjem pasa za detekciju eksploziva.“

Vrijeme prodaje i korištenja

Prodaja pirotehnike dozvoljena je samo od 15. prosinca ove godine do 1. siječnja 2026. godine, a uporaba samo od 27. prosinca ove godine do 1. siječnja 2026. godine, istaknula je viša inspektorica Vrabac i ponovila da je Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja djeci ispod 14 godina zabranjena sva pirotehnika, tek od 14 godina djeca smiju koristiti kategoriju F1 (kategorija niskog rizika), a tek od 18 godina građanima je dopuštena kategorija F2 i F3 tzv. zabavna pirotehnika (vatromet) osim petardi i redenika koji su od 2021. godine zabranjeni.

Rezultati prošlogodišnje akcije

Rezultate prošlogodišnje operativne akcije 2024./2025. godinu na području Republike Hrvatske predstavio je voditelj Protueksplozijske službe Tomislav Vukoja koji je istaknuo kako je tijekom prošlogodišnje akcije oduzet rekordan broj pirotehničkih sredstava, preko 112.000 komada, više nego proteklih 15 godina zajedno.

Unatoč svim apelima i naporima policije 33 su osobe ozlijeđene od čega je 13 osoba teško ozlijeđeno (6 djece, 3 maloljetne i 4 punoljetne) te 20 lakše (8 djece, 4 maloljetne i 8 punoljetnih).

Nezakonitom uporabom vatrenog oružja oštećeno je ukupno 13 objekata.

Predajte nezakonitu pirotehniku bez sankcija

- Roditelji koji pronađu kod djece nedozvoljena ili bilo kakva druga pirotehnička sredstva kojih se žele riješiti na siguran način mogu na broj 192 pozvati policiju koja će doći diskretno na adresu i preuzeti sredstva sigurno i bez sankcije - pišu iz policije.