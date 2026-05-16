FOTO Ogromna pijavica u Istri!

Na moru kod Umaga u subotu je zabilježena pijavica, meteorološki fenomen koji svojom pojavom redovito izaziva divljenje, ali i dozu straha, pogotovo kada se formira blizu obale. Snimku impresivnog vrtložnog stupa zraka i vode objavio je portal IstraMet, uz napomenu da se na moru razvila olujna linija te da se pojava novih pijavica očekuje i u idućim satima. Iako su prizori fascinantni, riječ je o pojavi koja za nautičare i manja plovila predstavlja ozbiljnu opasnost.

Ples divova na moru: Što su zapravo pijavice?

Pijavica, poznata i kao tromba ili vodeni tornado, atmosferski je vrtlog relativno malog promjera i kratkog vijeka. U suštini, radi se o tornadu koji nastaje iznad vodene površine. Formira se u uvjetima izrazito nestabilne atmosfere, obično ispod olujnog oblaka kumulonimbusa, a sastoji se od kapljica vode usisanih s morske površine u donjem dijelu te kondenziranih kapljica vode koje tvore vidljivi lijevak u gornjem dijelu. Njezin promjer može varirati od dvadesetak pa do stotinu metara, a brzina vjetra unutar vrtloga ponekad doseže i do 80 kilometara na sat.

Stručnjaci razlikuju dvije glavne vrste pijavica, koje nastaju različitim mehanizmima. Daleko najčešći tip je takozvana 'netornadična' pijavica ili pijavica lijepog vremena. One su uglavnom slabije, nastaju u priobalnim vodama ispod razvijajućih kumulusa i obično traju manje od dvadeset minuta. Rjeđi, ali znatno opasniji tip su 'tornadične' pijavice, koje su doslovno klasični tornadi nastali iznad vode. Povezane su sa superćelijskim olujama koje imaju rotirajuću uzlaznu struju, a mogu uzrokovati značajnu štetu ako stignu do kopna.

Recept za nastanak: Toplo more i hladan zrak

Ključni sastojci za formiranje pijavice su velika toplina i vlaga u nižim slojevima atmosfere, zbog čega je Mediteran, s toplom morskom površinom i klimom podložnom olujama, jedno od najpogodnijih područja na svijetu za njihovu pojavu. Proces najčešće započinje kada se hladniji zrak počne kretati preko tople morske površine. Ta razlika u temperaturi stvara snažne uzlazne struje toplog i vlažnog zraka koje hrane olujni oblak.

Ponekad se pijavice formiraju i duž takozvanih linija smicanja, gdje vjetrovi iz različitih smjerova pušu jedni uz druge, stvarajući rotaciju zraka blizu površine. Kako se topli zrak diže, on tu horizontalnu rotaciju može povući u vertikalni položaj. Kada se taj vertikalni stup rotirajućeg zraka dovoljno koncentrira, počinje usisavati vodu s površine i rađa se pijavica. Cijeli životni ciklus često traje od pet do deset minuta i prolazi kroz nekoliko faza: od pojave tamne mrlje na vodi, preko formiranja spiralnog uzorka i prstena raspršene vode, do razvoja potpuno vidljivog lijevka koji spaja more i oblak, te na kraju slabljenja i raspadanja.

Koliko su česte i opasne na Jadranu?

Pijavice na Jadranu nisu rijetkost, osobito tijekom ljeta i rane jeseni, kada je temperatura mora najviša, a prodori hladnijeg zraka sve češći. Istraživanja pokazuju da se javljaju duž cijele obale. Posebno su česte na području zapadne obale Istre, gdje se godišnje zabilježe dvije do tri, te u akvatoriju između Dubrovnika i Visa, gdje ih se pojavi i desetak. Sjeverni Jadran idealno je područje zbog čestih prodora vlažnog i nestabilnog zraka koji dovode do naglih promjena vremena.

Iako su uglavnom slabije od kopnenih tornada, predstavljaju ozbiljnu prijetnju. Najugroženiji su plivači i manja plovila. Zabilježeni su slučajevi gdje su pijavice manja plovila odbacile nekoliko kilometara. Upravo je u Umagu 2019. godine jedna pijavica potopila barku i oštetila krov zgrade gradske uprave. U lipnju 2013. na području Pule zabilježen je rijedak i dramatičan prizor kada se na nebu pojavilo čak dvadeset vrtloga istovremeno. Nautičarima se savjetuje da, ako prognoza najavljuje olujno nevrijeme, potraže siguran zaklon u luci ili uvali. Ako se ipak nađu u blizini pijavice, preporuka je okrenuti pramac broda prema vjetru i valovima kako bi se smanjio rizik od oštećenja ili prevrtanja.

*uz korištenje AI-ja