FOTO Osumnjičene za napad u Umagu u lisicama doveli na sud

Napali su cijelo naše društvo, otjerali su nas palicom van. Zašto i kako je sve počelo, nemam pojma. Htio sam izaći kad je sve počelo, ali nisam uspio. Držali su mojeg prijatelja za vrat. Sad se nalazim u Općoj bolnici u Izoli. Imam hematom na glavi, izjavio je ekskluzivno za 24sata Slovenac Blaž (32).

On je jedan od četiri slovenska državljanina ozlijeđena u fizičkom sukobu u nedjelju, 24. kolovoza, oko 1.30 sati u ugostiteljskom objektu na području Umaga. Lakše je ozlijeđen, a još četiri slovenska državljanina su ozlijeđena, ali nije poznato kakve su im ozljede. Kazao nam je i da ne zna zbog čega je došlo do sukoba.

Foto: 24sata

- Pitao sam sve naše ostale, nitko ne zna zašto je došlo do toga. Počelo je s druge strane lokala, prema izlazu, a zatim su udarali sve nas koji smo krenuli van kako su htjeli. Sigurno nismo radili nered ili razbijali jer su pored nas bile cure, maloljetnici i njihove obitelji. Kad sam vidio da su počeli redari i vlasnici lokala s druge strane dolaziti s palicama, počeo sam kao drugi mirno ići iz lokala, ali bio sam u šoku. Gdje dolaze redari s palicom u klub? - još pod dojmom događaja rekao nam je Blaž.

Na izlasku iz kluba htio ga je udariti muškarac palicom, no preduhitrio ga je drugi, mlađi muškarac, koji ga je udario šakom u glavu i srušio ga na pod. Tvrdi da policajci, koji su stigli na intervenciju dok se on nalazio u ambulantnom vozilu, nisu bili zainteresirani riješiti situaciju.

- Redari su svima koje su vidjeli da snimaju uzeli mobitele, bacili ih na pod i gazili. Kolega je rekao policajcu tri puta da mu je unutra mobitel i nisu htjeli ući po njega - tvrdi Slovenac.

Nada se da će se brzo oporaviti, no nakon svega boji se ponovno doći u Hrvatsku.

- Kako da se ne bojim? Koji bi gost uopće došao više kad te tako lijepo ugoste štapom - rekao je za 24sata.

Pula: Privođenje osumnjičenih za napad na slovenske turiste u Umagu | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Istarska policija provela je kriminalističko istraživanje nad dvojicom hrvatskih državljana, u dobi od 53 i 23 godine, koje sumnjiči za pokušaj nanošenja teške ozljede. Kako su utvrdili, 24. kolovoza oko 1 sat u ugostiteljski objekt na području Umaga došlo je nekoliko slovenskih državljana koji su unutar objekta prolijevali pića i razbijali čaše. Dva hrvatska državljanina, u dobi od 53 i 23 godine, upozorili su ih na ponašanje te su fizički nasrnuli na njih udarajući ih palicama. Osim njih, u napadu je sudjelovao 20-godišnji hrvatski državljanin. Policija je njega danas uhitila te se nad njim provodi kriminalističko istraživanje.

Pula: Privođenje osumnjičenih za napad na slovenske turiste u Umagu | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- Zbog zadobivenih ozljeda, na mjestu događaja djelatnici hitne medicinske pomoći pružili su liječničku pomoć 32-godišnjem slovenskom državljaninu. Prema prvim informacijama, slovenski državljanin zadobio je lakše ozljede, no hospitaliziran je u bolnici u Sloveniji te se čeka dostava liječničke dokumentacije. Osim njega, prema izjavama sudionika događaja, od kojih su neki naknadno pristupili u postaju, ozljede su zadobila još četiri slovenska državljanina, no odbili su liječničku pomoć - izvijestila je policija, koja nastavlja s kriminalističkim istraživanjem kako bi utvrdili ima li u ponašanju Slovenaca prekršajne odgovornosti.

Vlasnik kluba izjavio je za RTL da su Slovenci desetak puta upozoreni da ne divljaju u kafiću i ne uznemiravaju druge goste, no nisu pozvali policiju.

- Jako su puno prolijevali, razbijali su boce, opominjali smo ih deset puta. Čistili smo, brisali oko njih. Meni je stvarno žao što se to dogodilo. Lokal imamo 28 godina i stvarno gledamo da sve ugostimo i da sve učinimo da bude lijepo, da bude ugodno, ali ovo sinoć što se dogodilo, nemam opravdanja ni sa svoje strane, a pogotovo s njihove jer su stvarno bili bahati, bezobrazni i nekulturni - izjavio je vlasnik umaškoga kluba.

Ovo je već treći incident u Istri u kojem su zaštitari ili redari tukli turiste Slovence ispred nekog objekta ili u njemu. Prvi slučaj bio je u noći 25. srpnja. Ispred noćnoga kluba Saints & Sinners u Poreču brutalno je premlaćen 19-godišnji slovenski državljanin. Policija je ubrzo pronašla osumnjičene, a trojici redara odredili su istražni zatvor. Daljnjom istragom obuhvaćeno je ukupno sedam muškaraca osumnjičenih za sudjelovanje u tučnjavi te za uskraćivanje pomoći ozlijeđenom. Svi se nalaze iza rešetaka, a DORH nastavlja prikupljanje dokaza.

Potom su 15. kolovoza oko 23.30 sati na plaži u Savudriji tri zaštitara napala Slovenca (28) i Slovenku (25) koji su sjedili ispred hotela i pili vino. Slovence su počeli tući rukama, nogama i palicom te im oštetili mobitel. Policija je svu trojicu prijavila za nasilničko ponašanje, a 46-godišnjaka i za oštećenje tuđe stvari, dok je 57-godišnjak prijavljen zbog pokušaja nanošenja teških ozljeda.

Umirovljeni kriminalist i stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila smatra da zaštitari očito nisu dovoljno educirani za posao koji obavljaju.

- Zaštitari su tu da štite, a ne da premlaćuju. Po meni ne funkcioniraju nadzori unutar MUP-a koji bi trebali nadzirati zaštitarske, odnosno redarske poslove u različitim noćnim klubovima. Imate puno ljudi koji tu rade na crno, koji, dakle, nemaju nikakvu edukaciju i nisu prošli minimum obuke o tome kako konflikte prvo rješavati bez sredstava prisile, odnosno, mi to kažemo, bez nasilja. Znači, taj komunikološki dio, koji nisu prošli, a drugo, nisu prošli obuku o tome kako savladati nekoga uz minimum prisile. Nego se tuku tko koga i čime god stigne nalupati. Jedno i drugo je rezultat potpunog neznanja i nepripremljenosti - smatra Cvrtila.

Sličnog je mišljenja i psiholog Ivan Modrušan.

- Kod mene je nastala slika da je moguće da ti zaštitari možda nisu educirani nego su neki malo ratoborni dečki koje je neki voditelj hotela, lokala ili nečeg trećeg unajmio po sistemu 'Ajde, dečki, radit ćete za mene'. U takvim situacijama, u kojima ima puno alkohola, puno stranaca, gdje je velika gužva, moguće da se neki od tih ne snađu kako bi trebali. Oni moraju, kao i policajci, biti spremni na akciju, ali ne smiju oni počinjati agresiju - kaže stručnjak.

Dodaje da to ne šalje dobru sliku o Hrvatskoj, koja je turistička zemlja.

- Naravno da bi Ministarstvo turizma, a i sve druge turističke zajednice i ostale službe, trebale o tom problemu porazgovarati dovoljno ozbiljno da se to na neki način uredi. Pa će onda incidenata biti manje i bit će manje senzacionalističkih članaka - smatra Modrušan.