FOTO Ovo je Trumpova Amerika. Agenti ICE-a priveli dječaka (5). Vraćao se iz škole: 'Veliki šok...'

Agenti Trumpova ICE-a (Imigracijska i carinska službe) priveli su ovog tjedna petogodišnjeg dječaka Liama Ramosa dok se vraćao iz škole u predgrađu Minnesote. Dječaka i njegova oca prebacili su u centar za zadržavanje u Texasu, javlja Guardian.

Foto: Courtesy of Columbia Heights Public Schools

Dječak, koji je nedavno napunio pet godina, jedan je od četvero djece iz okruga Columbia Heights, predgrađa Minnesote, koje su federalni agenti priveli u zadnjih nekoliko tjedana. U zajednicu se uvukao strah...

Na emotivnoj konferenciji za novinare, nadzornica školskog okruga Zena Stenvik opisala je šokantne detalje uhićenja. Prema njezinim tvrdnjama, agenti su izveli Liama iz automobila, koji je još uvijek radio, odveli ga do ulaznih vrata i natjerali ga da pokuca kako bi provjerili nalazi li se još netko u kući.

​- Agent je izveo dijete iz automobila, doveo ga do vrata i uputio da pokuca tražeći da ga puste unutra, kako bi vidio je li još tko kod kuće, u principu koristeći petogodišnjaka kao mamac - izjavila je Stenvik.

Dodala je kako je druga odrasla osoba koja živi u kući bila vani i "preklinjala" agente da joj prepuste brigu o dječaku, no oni su to odbili. Dvadeset minuta kasnije, Liamov stariji brat, učenik srednje škole, vratio se kući i zatekao prazan dom, oca i mlađeg brata nije bilo...

Slučaj je još kontroverzniji zbog činjenice da obitelj, prema tvrdnjama nadzornice i odvjetnika, slijedi sve zakonske procedure. Imaju aktivan slučaj, tražitelji su azila i protiv njih ne postoji nalog za deportaciju.

​- Ova obitelj poštuje američke zakonske okvire i ima aktivan slučaj azila bez naloga za deportaciju. Vlastitim sam očima vidjela pravnu dokumentaciju. Zašto privesti petogodišnjaka? Ne možete mi reći da će ovo dijete biti klasificirano kao nasilni kriminalac - rekla je Stenvik.

Ministarstvo domovinske sigurnosti ponudilo je drugačiju verziju događaja. U priopćenju tvrde da je operacija bila usmjerena na dječakova oca, Adriana Alexandera Coneja Ariasa, koji je, kako tvrde, "pokušao pobjeći pješice i napustio je svoje dijete". Navode kako je jedan agent ostao s dječakom "radi njegove sigurnosti" dok su drugi hvatali oca.

​- Osjećaj sigurnosti u našoj zajednici i oko naših škola je poljuljan, a srca su nam slomljena. Naša djeca ne bi smjela biti meta maskiranih agenata koji mašu velikim oružjem po našim četvrtima i na autobusnim stanicama - poručila je Stenvik, pozivajući javnost da kontaktira svoje predstavnike u Kongresu kako bi se postiglo "trenutno i mirno rješenje ove okupacije".