FOTO Ovo su najjači potresi ikad zabilježeni. Venezuelu pogodili rijetki, iznimno opasni 'blizanci'

Venezuelu je pogodio potres blizanac, rekao nam je voditelj Seizmološke službe Krešimir Kuk. Podsjetimo, u srijedu navečer prema lokalnom vremenu ovu državu u Južnoj Americi pogodila je rijetka i iznimno opasna pojava u kojoj se dva vrlo snažna potresa događaju u kratkom vremenskom razmaku.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Prvo podrhtavanje, magnitude 7,2, zabilježeno je u 18.04 sati, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa, a samo kratko vrijeme potom uslijedio je još snažniji potres, magnitude 7,5 po Richteru, čiji je epicentar bio samo 45 kilometara dalje. Nakon dva glavna udara zabilježeno je još dvadesetak naknadnih potresa. Kuk pojašnjava da se Venezuela nalazi na seizmički aktivnom području, gdje se sudaraju dvije tektonske ploče, zbog čega potresi nisu neuobičajena pojava.

- Tlo se snažno zatreslo, ali ovako jaki potresi nisu česti. Područje je ispresijecano rasjedima koji su posljedica djelovanja tektonskih ploča. Takvih je potresa bilo i prije, no događaji ovakve magnitude ipak su rijetki - ističe Kuk.

Posebnu pozornost privlači to što su se dva vrlo snažna potresa dogodila u kratkom periodu. Iako se često nazivaju “potresi blizanci”, Kuk objašnjava da je ključna njihova magnituda.

Foto: Maxwell Briceno

- Takve pojave postoje i kod nas, ali uglavnom kod slabijih potresa. Ovdje su se dva jaka udara praktički nadovezala jedan na drugi, što je produljilo trajanje podrhtavanja i dodatno povećalo štetu - kaže.

Prema njegovim riječima, potresi su nastali na postojećim rasjedima dugima više od 1300 kilometara. Upravo takvi veliki rasjedi mogu generirati vrlo snažne potrese jer se energija godinama akumulira u Zemljinoj kori.

- Nakon određenog vremena ta se energija, nažalost, oslobađa u obliku snažnog potresa. Ovo je područje na kojem se jači potres i očekivao - objašnjava Kuk.

Foto: Gaby Oraa

Dodatni problem predstavljaju građevine i geološka podloga. U Venezueli prevladavaju objekti od opeke i slabije kvalitete, a armiranobetonskih zgrada, koje mogu izdržati snažne potresne sile, relativno je malo.

- Loša gradnja i nepovoljno tlo dvije su najlošije moguće kombinacije. Duboke naslage aluvijalnih sedimenata pojačavaju seizmičku trešnju, pa su učinci potresa još snažniji - upozorava.

Foto: Gaby Oraa

Iako se nakon svakog velikog potresa postavlja pitanje može li se takva katastrofa predvidjeti, odgovor struke ostaje nepromijenjen.

- Vrijeme potresa nije moguće prognozirati. Ne postoje mehanizmi koji bi omogućili precizno predviđanje kad će se dogoditi potres. Možemo znati gdje postoji opasnost, ali ne i kad će do udara doći - zaključuje Kuk.

Čile 1960. godine pogodio najjači potres u povijesti

Najjači potres u povijesti zabilježen je 22. svibnja 1960. godine u 15 sati i 11 minuta. Razorio je više od 40 posto zgrada i kuća u Valdiviji, gradu u Čileu. Potres je bio jačine 9,5 po Richteru i odnio je oko nekoliko tisuća žrtava, procjene su govorile i do 6000 života. Tisuće su ranjene, dva milijuna ljudi ostalo je bez doma. Više od tri milijarde dolara iznosila je šteta potresa u Valdiviji. Epicentar ovog smrtonosnog potresa bio je nekih 570 km južno od glavnoga grada Santiaga. Rascjep na tlu koji se dogodio kao posljedica potresa bio je dugačak čak 1000 kilometara. Potres takve snage uzrokovao je tsunamije u Čileu.

Magnituda 9,5 - 1960. - najjači potres u povijesti razorio je više od 40 posto zgrada i kuća u Valdiviji, gradu u Čileu. Odnio je nekoliko tisuća žrtava

Magnituda 9,2 - 1964. - drugi najjači potres bio je na Aljasci. Uzrokovao je tsunami koji je ubio 28 ljudi. Štetu su procijenili na 330 milijuna dolara

Magnituda 9,1 - 9. 1. 2004. - u blizini obale indonezijske pokrajine Aceh izazvao je tsunami, a valovi visoki čak 17,4 metra udarili su u obale Indonezije, Tajlanda, Šri Lanke, Indije i devet drugih zemalja

Magnituda 9 - 2011. - potres nazvan Tohoku 11. ožujka 2011. dogodio se u moru istočno od Japana. Magnitude 9, bio je to najjači potres ikad zabilježen u zemlji

Magnituda 9 - 1952. - poluotok Kamčatku u Rusiji pogodio je potres od 9 stupnjeva 1952. On je, s onim u Japanu, četvrti po jačini u svijetu

Magnituda 8,8 - 2025. - snažan potres, magnitude 8,8, pogodio je poluotok Kamčatku na ruskom Dalekom istoku i izazvao tsunami. Valovi su dosezali četiri metra visine

Magnituda 8,8 - 2010. - potres magnitude 8,8 u Čileu 27. veljače 2010. godine. Bio je to jedan od najjačih zabilježenih potresa u povijesti

Magnituda 8,8 - 1906. - potres magnitude 8,8 pogodio je obalu Ekvadora i Kolumbije 31. siječnja 1906. godine. Ovaj megapotres smatra se jednim od najvećih u 20. stoljeću

Magnituda 8,7 - 1965. - godine 1965. potres magnitude 8,7 pogodio je aljaške otoke Rat, uzrokujući tsunami visok 11 metara

Magnituda 8,6 - 1950. - potres magnitude 8,6 koji je pogodio Indiju 1950. godine poznat je kao potres u Assamu i Tibetu. Ovaj povijesni događaj zbio se 15. kolovoza 1950. godine