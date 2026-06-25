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POD CIVILNOM ZAŠTITOM

I hrvatski spasioci okupljaju mogući tim za pomoć Venezueli: 'U pripremi 48 ljudi, četiri psa'

Piše Bogdan Blotnej,
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I hrvatski spasioci okupljaju mogući tim za pomoć Venezueli: 'U pripremi 48 ljudi, četiri psa'
Foto: GABY ORAA/REUTERS

Među njima su i medicinski tim, inženjeri, statičari. Podsjetimo, sličan tim Hrvatska je već slala 2023. u Tursku nakon razornog potresa od 7.8 po Richteru. Epicentar prvog potresa bio je u okrugu Pazarcik

Republika Hrvatska službeno razmatra mogućnosti da pošalje naš modul za urbano traganje i spašavanje srednje kategorije (MUSAR) u potresom pogođenu Venezuelu! Kako doznaju 24sata, tim spasilaca, koji potpada pod Državnu intervencijsku postrojbu Civilne zaštite, predao je papire s mogućnostima svjetskom timu za procjenu i koordinaciju katastrofa Ujedinjenih naroda (UNDAC), što je dio međunarodnog sustava hitnog odgovora za iznenadne hitne slučajeve.

Prema njihovim dokumentima, Hrvatska bi ondje slala 48 spasilaca s četiri potražna psa. Među njima su i medicinski tim, inženjeri, statičari. Podsjetimo, sličan tim Hrvatska je već slala 2023. u Tursku nakon razornog potresa od 7.8 po Richteru. Epicentar prvog potresa bio je u okrugu Pazarcik, u pokrajini Kahramanmaras na jugoistoku zemlje. Ondje je kopnenim putem u konvoju stiglo 40 Hrvata s 10 potražnih pasa.

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Podsjetimo, dva snažna potresa najteže su pogodila venezuelanski grad La Guaira, gdje se prema prvim informacijama urušilo više od stotinu zgrada. Zbog razmjera katastrofe lokalni kapaciteti za spašavanje sami ne mogu ništa.

Obnašatelj dužnosti predsjednika Venezuele odobrio je dolazak međunarodnih USAR timova te bi osim sudjelovanja u akcijama spašavanja, međunarodni timovi pružali logističku i operativnu podršku snagama na terenu.

Venezuelansko Ministarstvo vanjskih poslova najavilo je suradnju s imigracijskim vlastima kako bi se ubrzale procedure ulaska stranih spasilačkih timova i omogućio njihov što brži dolazak na pogođena područja.

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Prema službenim informacijama, međunarodne spasilačke snage prvenstveno će biti usmjerene na La Guairu i glavni grad Caracas, koji se smatraju najteže pogođenim područjima. Ostale dijelove zemlje pokrivat će nacionalna Civilna zaštita i lokalne spasilačke službe.

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