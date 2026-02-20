FOTO Ponovno problemi za Jadroliniju: Trajekt Ston udario je u remorker u luci Ploče

Trajekt Ston, na liniji Ploče - Trpanj, zbog tehničkog problema privremeno je u prekidu. Došlo je i do udara u remorker koji je bio vezan u luci Ploče. Nitko nije ozlijeđen, a putnici su se sigurno iskrcali na vrijeme. Kako su nam potvrdili iz Jadrolinije, putnicima nude alternativni prijevoz autobusom do odredišta.

Foto: Čitatelj 24sata





- Trajektna linija Ploče - Trpanj privremeno je u prekidu zbog tehničkog problema na trajektu Ston koji održava navedenu liniju.

Naime, prilikom uplova broda u luku zabilježen je kontakt s remorkerom vezanim u luci Ploče. Svi putnici su sigurno iskrcani, nema ozlijeđenih osoba, nije zabilježeno onečišćenje mora te nije utvrđena značajnija materijalna šteta ni na trajektu ni na remorkeru. U tijeku je detaljna procjena situacije te provedba procedura u suradnji s nadležnim institucijama, kako bi se osigurali svi uvjeti za siguran nastavak plovidbe.

Svim putnicima organiziran je alternativni autobusni prijevoz do odredišta, a linija će biti ponovno uspostavljena u najkraćem mogućem roku - napisala je Jadrolinija u priopćenju.