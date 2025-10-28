FOTO S fantomkama i bakljama na prosvjedu u Novom Mestu uzvikivali: 'Ubij, ubij Cigana!'

Skupina mladića na Novom trgu, nekoliko stotina metara od glavnog trga gdje su se tisuće okupile tražeći pravdu za ubijenog Aleša Šutara (48), uzvikivala je parole poput: “Cigo, cigo na verigo (vješala)!”, “Svi stranci van!”, “Ubij, ubij Cigana!”, te nosila transparent s natpisom “Stop ciganskom nasilju nad Slovencima!”, javlja Jutarnji. Uz povike su zapalili baklje i skandirali nekoliko minuta. Neki su od njih imali navučene fantomke.

Prosvjed koji je okupio tisuće u tuzi, bijesu i odlučnosti započeo je minutom šutnje. Život 48-godišnjeg ugostitelja i oca ugašen je u brutalnom napadu ispred lokalnog kluba. Tragedija je potresla Sloveniju, a prisilila je i politički vrh na radikalne poteze, uključujući i ostavke dvoje ključnih ministara.

Tragedija se dogodila u noći s 24. na 25. listopada, oko 2:30 ujutro. Aleš Šutar, poznat pod nadimkom Aco, primio je poziv od svog sina koji se nalazio u klubu "LokalPatriot" i tvrdio da mu prijeti skupina Roma. Šutar je izletio iz kafića u kojem je radio te došao po njega. Divljački je napadnut. Zadobio je stravične ozljede, uključujući unutarnje krvarenje i prijelom vratnog kralješka, od čega je preminuo.

Policija je brzo reagirala i uhitila 21-godišnjeg Sabrijana Jurkoviča, pripadnika lokalne romske zajednice iz naselja Žabjak. Osumnjičenik je otprije poznat policiji zbog niza kaznenih djela počinjenih još u maloljetničkoj dobi, uključujući nasilje i imovinske delikte. Prijeti mu kazna zatvora od 5 do 15 godina.

Smrt Aleša Šutara bila je kap koja je prelila čašu za stanovnike Novog Mesta i šire regije Dolenjske, koji se godinama žale na porast kriminala i osjećaj nesigurnosti. Općina je organizirala prosvjed pod geslom "Svima nam je dosta toga", a odaziv je nadmašio sva očekivanja. Tisuće ljudi ispunile su trg, noseći slovenske zastave i transparente s porukama poput "Ne odustajemo" i "Želimo rješenja".

Aco je bio poznat kao "uvijek nasmijani konobar". Novinari 24sata bili su na mjestu tragedije te su u Novome Mestu razgovarali s njegovim dugogodišnjim poslodavcem i prijateljem Primožom Polakom.

- Sve najgore što se moglo dogoditi, dogodilo se. Nažalost, čovjeka više nema. Ništa ga ne može vratiti. Puno je emocija, puno boli. Sad je najvažnije da se svi u gradu pokušaju smiriti. Da ne dođe do stvarnih sukoba, ali i da se ipak nešto poduzme - rekao nam je Primož Polak, direktor kafića Marof u kojem je radio ubijeni Aleš.

Ispričao nam je da mu je Aleš bio sve. "Moj brat, moja desna ruka", rekao je. Opisao ga je kao obiteljskog čovjeka, smirenog i dobrog, koji nikada ne bi nikome naudio. Svi su ga, kaže, znali i voljeli.

- Reagirao je kao što bi reagirao svaki roditelj. Izletio je i išao mu je pomoći jer mu je sin rekao da mu rade problem. Žao mi je što me nije nazvao. Što mi nije rekao, da ne ide sam. U gradu je velika tuga, svi smo puni emocija. Teško je to opisati. Imamo veliki problem s Romima. Ne znam što bih napravio da je mene moj sin tako nazvao, vjerojatno isto - kazao nam je Primož.

Prijatelji preminulog organizirali su prodaju majica i kapa s natpisom "#vsismolahkoAco" (Svi možemo biti Aco), a prikupljeni prilozi namijenjeni su njegovoj obitelji. Istovremeno s prosvjedom, održavala se i izvanredna sjednica gradskog vijeća, kojoj su prisustvovali i premijer Robert Golob te nekoliko ministara, a koja se uživo prenosila okupljenima na trgu.

- Nasilje ne smije rađati novo nasilje, ali ni ravnodušnost više ne smije biti odgovor - poručili su organizatori, dok je gradonačelnik Gregor Macedoni naglasio: "Dosta je što se žrtve više boje biti žrtve nego što se počinitelji boje kažnjavanja."

Građani su iznijeli jasne zahtjeve: stroži zakoni, učinkovitije pravosuđe, veća prisutnost policije te sustavno rješavanje problema integracije, koje uključuje obvezno školovanje romske djece i ukidanje socijalnih davanja za počinitelje kaznenih djela.

Tragedija je izazvala i politički potres na nacionalnoj razini. Samo dan nakon Šutarove smrti, premijer Robert Golob prihvatio je ostavke ministrice pravosuđa Andreje Katič i ministra unutarnjih poslova Boštjana Poklukara. Oboje su kao razlog naveli "objektivnu odgovornost" i želju za smirivanjem napetosti.

- Ljudi imaju pravo na sigurnost, a to pravo jučer nije ispunjeno - izjavio je Golob, odbacivši pozive oporbe za ostavkom cijele Vlade kao "bijeg od odgovornosti".

Vlada je hitno odobrila slanje dodatnih policijskih snaga u Novo Mesto, uključujući i specijalnu jedinicu. Premijer je najavio i paket "radikalnih zakonskih izmjena" koje su u prošlosti bile politički neprihvatljive, ali sada, u svjetlu tragedije, imaju veću šansu za usvajanje. Oporba, predvođena Slovenskom demokratskom strankom (SDS) Janeza Janše, optužila je Vladu za nečinjenje i "posrednu odgovornost" za smrt, najavljujući prosvjed ispred parlamenta.