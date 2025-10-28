Obavijesti

TUGA I BIJES U NOVOM MESTU

FOTO Tisuće ljudi traži pravdu za ubijenog Aleša (48) u Sloveniji: 'Želimo sigurnost, ne kriminal!'

FOTO Tisuće ljudi traži pravdu za ubijenog Aleša (48) u Sloveniji: 'Želimo sigurnost, ne kriminal!'
Foto: BORUT ZIVULOVIC

Općina je organizirala prosvjed pod geslom "Svima nam je dosta toga", a odaziv je nadmašio sva očekivanja. Tisuće ljudi ispunile su trg, noseći slovenske zastave i transparente s porukama

Glavni trg u slovenskom Novom Mestu ispunile su tisuće građana ujedinjenih u tuzi, bijesu i odlučnosti. Mirni prosvjed, koji je započeo dirljivom minutom šutnje, bio je snažan odgovor na tragičnu smrt Aleša Šutara, 48-godišnjeg ugostitelja i oca, čiji je život ugašen u brutalnom napadu ispred lokalnog kluba. Tragedija je potresla Sloveniju, a prisilila je i politički vrh na radikalne poteze, uključujući i ostavke dvoje ključnih ministara.

Tragedija se dogodila u noći s 24. na 25. listopada, oko 2:30 ujutro. Aleš Šutar, poznat pod nadimkom Aco, primio je poziv od svog sina koji se nalazio u klubu "LokalPatriot" i tvrdio da mu prijeti skupina Roma. Šutar je izletio iz kafića u kojem je radio te došao po njega. Divljački je napadnut. Zadobio je stravične ozljede, uključujući unutarnje krvarenje i prijelom vratnog kralješka, od čega je preminuo.

Policija je brzo reagirala i uhitila 21-godišnjeg Sabrijana Jurkoviča, pripadnika lokalne romske zajednice iz naselja Žabjak. Osumnjičenik je otprije poznat policiji zbog niza kaznenih djela počinjenih još u maloljetničkoj dobi, uključujući nasilje i imovinske delikte. Prijeti mu kazna zatvora od 5 do 15 godina.

Smrt Aleša Šutara bila je kap koja je prelila čašu za stanovnike Novog Mesta i šire regije Dolenjske, koji se godinama žale na porast kriminala i osjećaj nesigurnosti. Općina je organizirala prosvjed pod geslom "Svima nam je dosta toga", a odaziv je nadmašio sva očekivanja. Tisuće ljudi ispunile su trg, noseći slovenske zastave i transparente s porukama poput "Ne odustajemo" i "Želimo rješenja".

Aco je bio poznat kao "uvijek nasmijani konobar". Novinari 24sata bili su na mjestu tragedije te su u Novome Mestu razgovarali s njegovim dugogodišnjim poslodavcem i prijateljem Primožom Polakom.

- Sve najgore što se moglo dogoditi, dogodilo se. Nažalost, čovjeka više nema. Ništa ga ne može vratiti. Puno je emocija, puno boli. Sad je najvažnije da se svi u gradu pokušaju smiriti. Da ne dođe do stvarnih sukoba, ali i da se ipak nešto poduzme - rekao nam je Primož Polak, direktor kafića Marof u kojem je radio ubijeni Aleš.

Ispričao nam je da mu je Aleš bio sve. "Moj brat, moja desna ruka", rekao je. Opisao ga je kao obiteljskog čovjeka, smirenog i dobrog, koji nikada ne bi nikome naudio. Svi su ga, kaže, znali i voljeli.

- Reagirao je kao što bi reagirao svaki roditelj. Izletio je i išao mu je pomoći jer mu je sin rekao da mu rade problem. Žao mi je što me nije nazvao. Što mi nije rekao, da ne ide sam. U gradu je velika tuga, svi smo puni emocija. Teško je to opisati. Imamo veliki problem s Romima. Ne znam što bih napravio da je mene moj sin tako nazvao, vjerojatno isto - kazao nam je Primož.

Prijatelji preminulog organizirali su prodaju majica i kapa s natpisom "#vsismolahkoAco" (Svi možemo biti Aco), a prikupljeni prilozi namijenjeni su njegovoj obitelji. Istovremeno s prosvjedom, održavala se i izvanredna sjednica gradskog vijeća, kojoj su prisustvovali i premijer Robert Golob te nekoliko ministara, a koja se uživo prenosila okupljenima na trgu.

- Nasilje ne smije rađati novo nasilje, ali ni ravnodušnost više ne smije biti odgovor - poručili su organizatori, dok je gradonačelnik Gregor Macedoni naglasio: "Dosta je što se žrtve više boje biti žrtve nego što se počinitelji boje kažnjavanja."

Građani su iznijeli jasne zahtjeve: stroži zakoni, učinkovitije pravosuđe, veća prisutnost policije te sustavno rješavanje problema integracije, koje uključuje obvezno školovanje romske djece i ukidanje socijalnih davanja za počinitelje kaznenih djela.

24SATA IZ SLOVENIJE 'Poznavala sam ubijenog Aleša. Uvijek je pomagao svima. Strah nas je, ta grupa radi probleme'
'Poznavala sam ubijenog Aleša. Uvijek je pomagao svima. Strah nas je, ta grupa radi probleme'

Skupina mladića na Novom trgu, nekoliko stotina metara od glavnog trga gdje se održao prosvjed, uzvikivala je parole poput: “Cigo, cigo na verigo (vješala)!”, “Svi stranci van!”, “Ubij, ubij Cigana!”, te nosila transparent s natpisom “Stop ciganskom nasilju nad Slovencima!”, javlja Jutarnji. Uz povike su zapalili baklje i skandirali nekoliko minuta. Neki su od njih imali navučene fantomke.

Tragedija je izazvala i politički potres na nacionalnoj razini. Samo dan nakon Šutarove smrti, premijer Robert Golob prihvatio je ostavke ministrice pravosuđa Andreje Katič i ministra unutarnjih poslova Boštjana Poklukara. Oboje su kao razlog naveli "objektivnu odgovornost" i želju za smirivanjem napetosti.

- Ljudi imaju pravo na sigurnost, a to pravo jučer nije ispunjeno - izjavio je Golob, odbacivši pozive oporbe za ostavkom cijele Vlade kao "bijeg od odgovornosti".

Vlada je hitno odobrila slanje dodatnih policijskih snaga u Novo Mesto, uključujući i specijalnu jedinicu. Premijer je najavio i paket "radikalnih zakonskih izmjena" koje su u prošlosti bile politički neprihvatljive, ali sada, u svjetlu tragedije, imaju veću šansu za usvajanje. Oporba, predvođena Slovenskom demokratskom strankom (SDS) Janeza Janše, optužila je Vladu za nečinjenje i "posrednu odgovornost" za smrt, najavljujući prosvjed ispred parlamenta.

