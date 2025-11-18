Obavijesti

News

Komentari 0
'UNIŠTEN NEBRIGOM VLASTI'

FOTO Selak Raspudić nedavno snimila unutrašnjost Vjesnika. Smeće svuda: 'Neka ljudi vide'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 8 min
FOTO Selak Raspudić nedavno snimila unutrašnjost Vjesnika. Smeće svuda: 'Neka ljudi vide'
11
Foto: Marija Selak Raspudić/Facebook, Canva

Građani neka vide, i znaju, a moje pitanje ostaje samo jedno: „Koliko je još takvih sličnih prostora i što se skriva iza njihovih vrata?, poručila je u objavi Selak Raspudić...

Unutar zgrade Vjesnika, igrom slučaja, zatekla sam se prije nekoliko mjeseci, kada su me osupnuli neki sasvim drugi prizori. Noćas je plamenom buktinjom samo do kraja spuštena zavjesa. Kraj. Ostavljena, napuštena, oronula, nekada kultna zgrada. Prizori svjesne i namjerne zapuštenosti. Ovako su možda izgledale prostorije zgrada u Černobilu, prolazilo mi je kroz glavu dok sam šetala Vjesnikovim hodnicima, samo... Černobil su ljudi napustili u panici spašavajući gole živote. A Vjesnik? U njemu kao da je vrijeme stalo, kao da je neki hitan redakcijski sastanak na jednom od katova jer pisaća mašina je još uvijek tu, zajedno s hrpetinom nervozno razbacanih papira. Na drugim pak katovima kao da je netko provalio u potrazi za dosjeima kojih se dokopalo neko spretno piskaralo razotkrivajući gradsku mafiju...  napisala je u objavi na Facebooku saborska zastupnica Marija Selak Raspudić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Nažalost, šteta je totalna. Vidjet će se hoće li se ići u rušenje. Ovako će biti ruglo 01:15
Nažalost, šteta je totalna. Vidjet će se hoće li se ići u rušenje. Ovako će biti ruglo | Video: 24sata/pixsell

Objavi je dodala nekoliko fotografije na kojima se vidi da su prostorije unutar Vjesnika bile u zapuštenom stanju... Puno je tu smeća, puno oštećenja, stvari su odbačene, zaboravljene...

Foto: Marija Selak Raspudić/Facebook
Foto: Marija Selak Raspudić/Facebook

Podsjećamo, požar na neboderu Vjesnika izbio je u ponedjeljak oko 23 sata. Vatrogasci su se satima borili s buktinjom, iz nebodera se u utorak oko podneva još širio dim. 

VIDEO Vještak za 24sata: Vatra je zbog ovoga lako progutala Vjesnik
Vještak za 24sata: Vatra je zbog ovoga lako progutala Vjesnik

- Zadnje što biste pomislili tumarajući tim živopisnim hodnicima je da je moguće da se oni već desetljećima ne koriste i da je netko svjesno dozvolio ovakav nered i propadanje - nastavila je svoju objavu Selak Raspudić i dodala:

Foto: Marija Selak Raspudić/Facebook
Foto: Marija Selak Raspudić/Facebook

- Simbol Zagreba nije uništio požar, on je odavno uništen nebrigom vlasti, a sada ćemo tek s njega otpuhnuti pepeo, nažalost ovoga puta ne samo metaforički. Građani neka vide, i znaju, a moje pitanje ostaje samo jedno: „Koliko je još takvih sličnih prostora i što se skriva iza njihovih vrata? Treba li i njih vatra očistiti ili će netko ipak nešto poduzeti? - završila je objavu Raspudić.

Foto: Marija Selak Raspudić/Facebook
Foto: Marija Selak Raspudić/Facebook
Foto: Marija Selak Raspudić/Facebook
VATRENA NOĆ VIDEO 'Vatra je gutala Vjesnik. Plamen je obasjao cijeli kvart'
VIDEO 'Vatra je gutala Vjesnik. Plamen je obasjao cijeli kvart'

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu
100
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Upozorenje građanima

Zbog požara koji je izbio u Vjesnikovom neboderu te mogućeg širenja dima na okolna područja, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ izdao je danas prijepodne preporuke za zaštitu zdravlja građana.

ŠTETA JE TOTALNA VIDEO Ovo je čovjek koji je prvi zvao 193 kad se zapalio Vjesnik
VIDEO Ovo je čovjek koji je prvi zvao 193 kad se zapalio Vjesnik

Iznimno je važno držati se ovih preporuka!

1. Ostanite u zatvorenim prostorima
U područjima gdje je vidljiv dim ili se osjeti miris paljevine preporučuje se ostati u zatvorenom prostoru te zatvoriti prozore i vrata.

2. Smanjite ulazak vanjskog zraka
Isključite ventilacijske sustave koji uvlače vanjski zrak..Klima-uređaje, ako ih imate, postavite na recirkulaciju zraka.

3. Izbjegavajte boravak na otvorenom

Preporučuje se smanjiti:
- tjelesne aktivnosti na otvorenom,
- boravak na prometnim i izloženim lokacijama,
- izlaganje djece, starijih osoba i osoba s kroničnim srčanim ili respiratornim bolestima.

4. Koristite zaštitne maske ako morate van
Ukoliko se kretanje na otvorenom ne može izbjeći, preporučuje se korištenje FFP2 ili FFP3 maski koje učinkovito filtriraju fine čestice iz dima.

5. Ne provjetravajte dok se kvaliteta zraka ne poboljša
Provjetravanje prostora odgodite dok nadležne službe (DHMZ, civilna zaštita, NZJZ "Dr. Andrija  Štampar") ne objave da se kvaliteta zraka stabilizirala.

6. Osobe s kroničnim bolestima neka budu posebno oprezne
Astmatičari, osobe s KOPB-om i bolestima srca trebaju imati propisane lijekove pri ruci.
Ako se pojave iritacija očiju, kašalj, otežano disanje ili pogoršanje kroničnih simptoma, potrebno je obratiti se liječniku.

7. Pratite službene informacije
Redovito pratite obavijesti DHMZ-a, Ravnateljstva civilne zaštite i NZJZ "Dr. Andrija Štampar".
Molimo građane da ne dijele neprovjerene informacije.

VATRA PROGUTALA ZGRADU Članica uprave Laganini radija: 'Svi smo u šoku, bili smo jedini pravi stanari u zgradi Vjesnika'
Članica uprave Laganini radija: 'Svi smo u šoku, bili smo jedini pravi stanari u zgradi Vjesnika'

Ovdje pratite sve oko požara iz minute u minutu
 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Izgorjela zgrada Vjesnika, požar je pod kontrolom: 'Jako je teško ovo gledati, velika je ovo tuga'
UŽAS U ZAGREBU

Izgorjela zgrada Vjesnika, požar je pod kontrolom: 'Jako je teško ovo gledati, velika je ovo tuga'

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širi ventilacijama i kanalima. Vatrogasci pokušavaju obuzdati požar sa svih strana. Podigli su i autoljestve...
Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće
RATNE STRAHOTE

Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće

VUKOVAR Grad Heroj više od tri mjeseca hrabro se borio s oko 2000 branitelja. Četnici, paravojne postrojbe i JNA sravnili su ga sa zemljom. Samo u jednoj noći na 21. studenoga pobili su preko 250 civila i vojnika, većina su bili pacijenti vukovarske bolnice. Objavljujemo rijetko viđene fotografije Associated Pressa na kojima su četnički zlotvori. Oprez, neke slike su uznemirujuće
Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara
VATRA PROGUTALA VJESNIK

Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara

Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati, rekao je Siniša Jembrih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025