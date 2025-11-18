FOTO Selak Raspudić nedavno snimila unutrašnjost Vjesnika. Smeće svuda: 'Neka ljudi vide'

Unutar zgrade Vjesnika, igrom slučaja, zatekla sam se prije nekoliko mjeseci, kada su me osupnuli neki sasvim drugi prizori. Noćas je plamenom buktinjom samo do kraja spuštena zavjesa. Kraj. Ostavljena, napuštena, oronula, nekada kultna zgrada. Prizori svjesne i namjerne zapuštenosti. Ovako su možda izgledale prostorije zgrada u Černobilu, prolazilo mi je kroz glavu dok sam šetala Vjesnikovim hodnicima, samo... Černobil su ljudi napustili u panici spašavajući gole živote. A Vjesnik? U njemu kao da je vrijeme stalo, kao da je neki hitan redakcijski sastanak na jednom od katova jer pisaća mašina je još uvijek tu, zajedno s hrpetinom nervozno razbacanih papira. Na drugim pak katovima kao da je netko provalio u potrazi za dosjeima kojih se dokopalo neko spretno piskaralo razotkrivajući gradsku mafiju... napisala je u objavi na Facebooku saborska zastupnica Marija Selak Raspudić.

Objavi je dodala nekoliko fotografije na kojima se vidi da su prostorije unutar Vjesnika bile u zapuštenom stanju... Puno je tu smeća, puno oštećenja, stvari su odbačene, zaboravljene...

Podsjećamo, požar na neboderu Vjesnika izbio je u ponedjeljak oko 23 sata. Vatrogasci su se satima borili s buktinjom, iz nebodera se u utorak oko podneva još širio dim.

- Zadnje što biste pomislili tumarajući tim živopisnim hodnicima je da je moguće da se oni već desetljećima ne koriste i da je netko svjesno dozvolio ovakav nered i propadanje - nastavila je svoju objavu Selak Raspudić i dodala:

- Simbol Zagreba nije uništio požar, on je odavno uništen nebrigom vlasti, a sada ćemo tek s njega otpuhnuti pepeo, nažalost ovoga puta ne samo metaforički. Građani neka vide, i znaju, a moje pitanje ostaje samo jedno: „Koliko je još takvih sličnih prostora i što se skriva iza njihovih vrata? Treba li i njih vatra očistiti ili će netko ipak nešto poduzeti? - završila je objavu Raspudić.

Upozorenje građanima

Zbog požara koji je izbio u Vjesnikovom neboderu te mogućeg širenja dima na okolna područja, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ izdao je danas prijepodne preporuke za zaštitu zdravlja građana.

Iznimno je važno držati se ovih preporuka!

1. Ostanite u zatvorenim prostorima

U područjima gdje je vidljiv dim ili se osjeti miris paljevine preporučuje se ostati u zatvorenom prostoru te zatvoriti prozore i vrata.

2. Smanjite ulazak vanjskog zraka

Isključite ventilacijske sustave koji uvlače vanjski zrak..Klima-uređaje, ako ih imate, postavite na recirkulaciju zraka.

3. Izbjegavajte boravak na otvorenom

Preporučuje se smanjiti:

- tjelesne aktivnosti na otvorenom,

- boravak na prometnim i izloženim lokacijama,

- izlaganje djece, starijih osoba i osoba s kroničnim srčanim ili respiratornim bolestima.

4. Koristite zaštitne maske ako morate van

Ukoliko se kretanje na otvorenom ne može izbjeći, preporučuje se korištenje FFP2 ili FFP3 maski koje učinkovito filtriraju fine čestice iz dima.

5. Ne provjetravajte dok se kvaliteta zraka ne poboljša

Provjetravanje prostora odgodite dok nadležne službe (DHMZ, civilna zaštita, NZJZ "Dr. Andrija Štampar") ne objave da se kvaliteta zraka stabilizirala.

6. Osobe s kroničnim bolestima neka budu posebno oprezne

Astmatičari, osobe s KOPB-om i bolestima srca trebaju imati propisane lijekove pri ruci.

Ako se pojave iritacija očiju, kašalj, otežano disanje ili pogoršanje kroničnih simptoma, potrebno je obratiti se liječniku.

7. Pratite službene informacije

Redovito pratite obavijesti DHMZ-a, Ravnateljstva civilne zaštite i NZJZ "Dr. Andrija Štampar".

Molimo građane da ne dijele neprovjerene informacije.

