Vještak za 24sata: Vatra je zbog ovoga lako progutala Vjesnik

O požaru koji je u ponedjeljak poslije 23 sata izbio u neboderu Vjesnika i zatim se počeo nekontrolirano širiti razgovarali smo s mag. ing. sigurnosti i zaštite od požara Ivanom Ožanićem, dugogodišnjim iskusnim vještakom za požare.

Pokretanje videa... 00:57 Pojačao se crni dim na zgradi Vjesnika | Video: Laura Šiprak 24sata

Na pitanje kako se požar tako brzo raširio po zgradi i izmaknuo kontroli odgovara da je ključni problem što projektanti nisu zaštitili požarne zone.

- Požarne zone moraju biti na svakome katu, tako da se, ako požar izbije na jednom katu, ne proširuje upravo kroz te ventilacije, kroz električne kablove i tako dalje. A mi tu imamo da je požar bio, prema fotografijama, negdje nešto više od polovice nebodera prema gore. Požarne zone se moraju štititi sa određenim jastučićima, koji imaju jednu pjenu, koja se u slučaju požara raširi i ne pušta s određenog kata širenje požara glavnim instalacijama odnosno instalacijskim vertikalama. Ili su projektanti, koji su sad već sigurno preminuli, to propustili ili to nije mijenjano na vrijeme. Možda je zastarjelo. U svakom slučaju, nije bilo zaštite požarnih zona - smatra Ožanić.

Osnovno je pitanje, smatra, je li zgrada loše isprojektirana ili je loše održavana?

- Jer ako je loše isprojektirana, onda je to gotovo, tu ne možemo ništa. Ali su nove inspekcije i nadzori trebali vidjeti da su došli novi zakoni koji kažu da postoje protupožarne zone, koje se moraju štititi. To je trebalo revidirati, netko je tu zgradu održavao i morao je to uočiti, ima li ili nema tih zaštita zona. Požar je bio negdje oko sredine zgrade, malo više i onda je skočio skroz gore. To se nije smjelo dogoditi. Prvi čovjek koji je snimio, snimio je taj mali požar iz jednog prostora, da bi kasnije cijela ta zgrada gorjela gore, dole. Znači da je požar iz tog prostora protupropisno izašao u zajedničke vodove, električne, zračne, kanalizacijske ili već kakve, i na taj se način proširio na druge etaže. S obzirom da nije na sve, nego samo ne neke, znači da i u tim drugim etažama nije bilo protupožarne zaštite zone, ali je nekoliko katova ispod bilo - pojašnjava nam stručnjak sa šest diploma iz različitih područja.

Nakon što vatrogasci završe s gašenjem tamo na mjesto požara treba doći policija, fotografirati i napraviti temeljiti očevid. Izuzetno je važno, naglašava, da stručnjaci iz Centra za kriminalistička vještačenja naprave što više fotografija, najmanje tri tisuće cijelog prostora, kako iznutra, tako i izvana. Bilo bi dobro, smatra, da snimaju svaki korak, od ulaska u samu zgradu pa nadalje, moguće čak, primjerice, nekom kamerom na kacigi.

- Odmah bi trebalo reagirati i državno odvjetništvo. Sad ne može nikakav vještak doći dok oni ne završe. Bitno je da što više fotografija naprave, od okolnih mjesta da se vidi kako je to padalo jer je bitno što je prvo, što je drugo, što je treće palo za kasnija vještačenja - govori vještak.

Centar za krim vještačenja, nastavlja, treba se najviše usredotočiti na onaj kat i one prostorije koje su prvo buknule, gdje je počeo požar, što se može vidjeti iz one snimke koju je neki građanin snimio dok nigdje drugdje požara nije bilo osim na tom jednom mjestu.

- Sad treba locirati taj prostor po katovima, pa po sobama, ljudi koji održavaju Vjesnik to znaju pa mogu reći tko je bio na tom katu u tim prostorijama. Također, policija mora utvrditi tko je bio zadnji, tko je posljednji ušao i izašao. Kriminalistička policija mora točno znati tko je kada otišao iz koje firme van, sve moraju evidentirati i ispitati, najviše one koji su bili u tom prostoru gdje je buknulo. Potom treba napraviti popis sve opreme koja je bila u tom prostoru, treba vidjeti kakva je protupožarna zaštita između zona iz tog prostora pa prema glavnim vodovima, energetskim, ventilacijskim, kanalizacijskim i svim drugim, i onda na temelju toga početi raditi indicije. Na kraju treba neki vještak koji je to izvještačiti - kaže nam Ožanić što dalje slijedi.

U prosjeku, kaže nam, takva vještačenja traju po više mjeseci jer mjesto treba obići više puta.

- Centar za kriminalistička vještačenja to može riješiti brže jer ih ima više. Imaju fotografa, kemičara, inženjera strojarstva, elektrotehnike i bitno je sad da oni naprave što više fotografija i videosnimki. Bitno da oni ništa ne pomiču. Iza njih će morati doći neki vještak, za požare, elektrotehniku... Kod ovakvih požara morate biti multidisciplinarni vještak, iz više polja. Svaki vještak gleda samo svoje područje, a multidisciplinarni vještak sve promatra iz više područja odjednom, područja elektrotehnike, zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite okoliša... - smatra Ožanić.

Dodaje da je dolaskom novih propisa, koji kažu da moraju biti požarne zone, netko o tome trebao voditi račun. Vlasnici, a u ovom slučaju, većinski vlasnik je država, trebali su voditi računa o svom vlasništvu..

- Ustav RH kaže da vlasništvo obvezuje. Svaki vlasnik mora zaštititi svoju imovinu, a i unutar imovine zaštititi druge najmoprimce. Netko to mora i održavati. Na temelju ovoga sada bi trebalo napraviti reviziju svih nekretnina u vlasništvu Grada Zagreba i Republike Hrvatske da se vidi je li protupožarna zaštita kvalitetno izvedena. Ako nije, onda izvolite projektanti za požare, arhitekti, postavite to i naknadno ugradite zaštitu. Tamo je morala biti i neka protupožarna zaštita, poput sprinklera. To su mlaznice na stropu koje imaju indikator. Kad nastane požar taj indikator pukne i počne špricati voda prije nego što dođu vatrogasci i prije nego što se požar proširi. Recimo da se na nekom stolu nešto dogodilo, a iznad stola i malo dalje na stropu imate te mlaznice. Te mlaznice osjete, otvore vodu ona počne prskati i to je gotovo bez problema. Trebao je biti i alarmni sistem kako bi izvijestio portira, a on policiju i vatrogasce. Ovo je izmaklo kontroli jer nije bilo protupožarne zaštite adekvatne. Iz jedne etaže je krenulo i gore i dolje i napravljena je šteta. Prvo treba naći uzrok požara pa odgovorne... - rekao je Ožanić.