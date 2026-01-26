Obavijesti

News

Komentari 10
IZGUBIO KONTROLU

FOTO Šest ozlijeđenih u sudaru kod Privlake, dijete ima teške ozljede. Auto se prepolovio!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: MUP

Vukovarsko-srijemska policija je od petka do nedjelje zabilježila čak 14 prometnih nesreća, od kojih su tri imale ozlijeđene osobe

Stravična prometna nesreća dogodila se u nedjelju  oko 11.25 sati na nerazvrstanoj cesti između Privlake i državne ceste D-55, na pravcu Vinkovci – Županja. Auto srpskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 63-godišnjak, u zavoju je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor i prešao na suprotnu prometnu traku.

Foto: PU vukovarsko-srijemska

U tom trenutku iz suprotnog smjera nailazio je osobni auto đakovačkih registracija kojim je upravljao 44-godišnjak. Došlo je do frontalnog sudara. Silina udara bila je tolika da je auto srpskih oznaka puknuo te su se prednji i stražnji dio vozila razdvojili.

Teške tjelesne ozljede u nesreći su zadobili 63-godišnji vozač i dijete koje se nalazilo u njegovu vozilu. Lakše su ozlijeđeni vozač drugog automobila te tri putnika: 42-godišnjakinja, 63-godišnjakinja i dijete. Zbog izazivanja prometne nesreće s ozlijeđenim osobama, protiv 63-godišnjeg vozača policija podnosi kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Foto: PU vukovarsko-srijemska

Ova prometna nesreća samo je jedna u nizu onih koje su obilježile vikend na cestama Vukovarsko-srijemske županije. Policija je od petka do nedjelje zabilježila ukupno 14 prometnih nesreća. U tri nesreće bilo je ozlijeđenih osoba, dok je u preostalih 11 nastala isključivo materijalna šteta.

Nesreće su evidentirane na području Vinkovaca, Vukovara, Županje, Tovarnika, Vrbanje, Banovaca, Prkovaca, Štitara i drugih mjesta u županiji.

Do sudara je došlo i u petak ujutro u Vinkovcima, kada se 60-godišnja vozačica prilikom uključivanja u promet nije zaustavila niti propustila vozila koja su se već kretala kolnikom. Tom prilikom udarila je u automobil kojim je upravljala 48-godišnjakinja. U toj nesreći lakše su ozlijeđene vozačica i 69-godišnja putnica.

Subotnje poslijepodne obilježio je još jedan incident na cesti između Petrovaca i Starih Jankovaca. Tamo je 20-godišnjak bez položenog vozačkog ispita, bez sigurnosnog pojasa i s 0,81 promila alkohola u krvi sletio s ceste u odvodni kanal. Mladi vozač je izgubio nadzor nad vozilom nakon što je kotačima zahvatio bankinu, a u nesreći je zadobio lakše ozljede.

Policija je tijekom vikenda imala pune ruke posla i s neodgovornim vozačima. Iz prometa je isključeno 20 vozača koji su upravljali vozilima pod utjecajem alkohola, a četvorica su zbog visoke alkoholiziranosti zadržana u posebnim prostorijama do prestanka djelovanja alkohola.

Fiksne kamere za nadzor brzine pritom su zabilježile 42 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. Policija ponovno upozorava vozače da prilagode vožnju uvjetima na cesti i poštuju prometne propise.

