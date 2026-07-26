Obavijesti

News

Komentari 1
ŽRTVA KAO SIMBOL HRABROSTI

FOTO U Strugi Banskoj obilježili 35 godina žrtve redarstvenika

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 3 min
FOTO U Strugi Banskoj obilježili 35 godina žrtve redarstvenika
9
Foto: PU sisačko-moslavačka
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

To što je radio neprijatelj nije bila nikakva vojna taktika, to je bio ratni zločin - rekao je ministar Božinović i naglasio kako je važno što smo danas ovdje da odamo počast hrabrosti tih ljudi

U Strugi Banskoj danas je obilježena 35. obljetnica pogibije hrvatskih redarstvenika i jednog nestalog hrvatskog redarstvenika, koji su u srpnju 1991. godine u obrani tek stvarane hrvatske države položili svoje živote. U znak trajnog poštovanja prema njihovoj žrtvi, kod spomen-obilježja okupili su se članovi njihovih obitelji, suborci, predstavnici državnih institucija, lokalne i područne samouprave, udruga proizašlih iz Domovinskog rata, Hrvatske vojske i policije te brojni građani.

VRUĆINE U EUROPI STIŽE NOVI TOPLINSKI VAL U Hrvatskoj temperature do 37 Celzija, kraj se ne nazire
STIŽE NOVI TOPLINSKI VAL U Hrvatskoj temperature do 37 Celzija, kraj se ne nazire
Foto: PU sisačko-moslavačka



Prije 35 godina, pripadnici pričuvnog sastava Policijske uprave Zagreb upućeni su u Strugu Bansku kako bi pružili pomoć u obrani toga područja od sve učestalijih napada pobunjenih srpskih paravojnih snaga. U neravnopravnoj borbi za obranu domovine život je izgubilo trinaest hrvatskih redarstvenika, dok se jedan hrvatski redarstvenik i danas vodi kao nestao. Njihova žrtva ostala je trajnim simbolom hrabrosti, odanosti i nesebičnosti hrvatske policije u prvim, najtežim danima Domovinskog rata te trajni podsjetnik na cijenu slobode koju danas živimo. Obilježavanje je započelo mimohodom predvođenim ratnim zastavama do Spomen obilježja poginulim hrvatskim redarstvenicima, gdje su polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odali počast onima koji su među prvima stali u obranu slobode, suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.

IZBACILI 402 TONE VODE VIDEO IZ SRCA PAKLA Evo s kakvom stihijom se bore naši vatrogasci u Francuskoj
VIDEO IZ SRCA PAKLA Evo s kakvom stihijom se bore naši vatrogasci u Francuskoj



Počast su, uz članove obitelji poginulih, odali izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora Ivan Celjak, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović, glavni ravnatelj policije Nikola Milina, izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Darko Nekić, državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Tomislav Bilandžić, umirovljeni general-pukovnik Mladen Markač, Josip Mihaljević savjetnik ministra, predstavnici Udruge specijalne policije Domovinskog rata i predstavnici Udruge ATJ Lučko '90, zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije Mihael Jurić, udruge proizašle iz Domovinskog rata, predstavnici nadležnih državnih tijela i tijela lokalne i područne samouprave, predstavnici ustanova, institucija, udruga i organizacija. Središnji dio komemoracije kod Spomen obilježja poginulim braniteljima i civilima iz Drugoga svjetskog rata i Domovinskog rata započeo je uz svečano podizanje hrvatske zastave, koju su donijeli pripadnici policijske motorizirane jedinice.  

Foto: PU sisačko-moslavačka
NA AERODROMU FOTO Carinici u Zagrebu otvorili pošiljku rezanaca od 30 kg pa naletjeli na neočekivani ulov!
FOTO Carinici u Zagrebu otvorili pošiljku rezanaca od 30 kg pa naletjeli na neočekivani ulov!



- Hrvatska policija je na početku rata bila jedina organizirana snaga koja je bila naoružana i koja je mogla pružiti kakav takav otpor JNA. Hrvatski policajci su bili malobrojniji, slabije naoružani, ali su pokazali neizmjernu volju, želju i hrabrost. Tako je bilo i ovdje kad nesebičnim činom ljudske hrabrosti, kad su žrtvovanjem vlastitih života dva policajca spasila 48 civila od sigurne smrti. To što je radio neprijatelj nije bila nikakva vojna taktika, to je bio ratni zločin - rekao je ministar Božinović i naglasio kako je važno što smo danas ovdje da odamo počast hrabrosti tih ljudi, da pošaljemo poruku da ovakve događaje sigurno nećemo zaboraviti.

Poseban doprinos dostojanstvu komemoracije dao je glazbeno-scenski program „Pounjski plamen slobode“, koji je kroz glazbu, stih i scenski prikaz oživio sjećanje na dane stvaranja hrvatske države i herojstvo njezinih branitelja. U programu su sudjelovali Policijski tamburaški sastav Policijske uprave brodsko-posavske „Štit“, članovi Kulturno-umjetničkog društva „Pounjski pleter“, solistica Bruna Oberan uz klavirsku pratnju profesora Slavena Batoreka te policijski službenik Policijske uprave zagrebačke Đuro Bićanić, koji je čitanjem povjesnice i interpretacijom tekstova dodatno pridonio svečanom i dostojanstvenom ozračju komemoracije. Molitvu za poginule hrvatske redarstvenike predvodili su mons. Vlado Košić, biskup Sisačke biskupije i generalni vikar Vojnog ordinarijata mons. Ilija Jakovljević.

Foto: PU sisačko-moslavačka



Trideset i pet godina poslije, njihova žrtva ostaje trajni simbol hrabrosti, odanosti i ljubavi prema Domovini. Sjećanje na njih obvezuje nas da čuvamo istinu o Domovinskom ratu i s dubokim poštovanjem prenosimo uspomenu na one koji su za slobodu Republike Hrvatske položili ono najvrjednije - vlastiti život.

S posebnim pijetetom prisjećamo se hrvatskih redarstvenika: Mile Blažević - Čađo, Željka Filipovića, Mile Pušića, Davora Vukasa, Branka Vuka, Ivice Perića, Žarka Gundića, Mladena Halape, Zorana Šaronje, Gorana Fadljevića, Marijana Parlova, Drage Matijevića i Šefika Pezerovića te nestalog hrvatskog redarstvenika Ivana Žalca, čija će hrabrost i žrtva zauvijek ostati trajno upisane u kolektivno sjećanje hrvatskog naroda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Otkriven identitet pet planinara iz BiH koji su poginuli u Rusiji. Među njima doktorica
STRAŠNA TRAGEDIJA

FOTO Otkriven identitet pet planinara iz BiH koji su poginuli u Rusiji. Među njima doktorica

Sve žrtve bile su iz Zenice, a jedini preživjeli članovi ekspedicije su Haris Adilović i Kemal Vidimlić
DETALJI STRAVE Austrijanka (26) na motoru poginula u sudaru s 2 auta u Istri. Iza nje vozio mladić
UŽAS NA CESTI

DETALJI STRAVE Austrijanka (26) na motoru poginula u sudaru s 2 auta u Istri. Iza nje vozio mladić

U isto vrijeme, iza prvog motocikla kretao se i drugi motocikl, austrijske registracijske oznake, kojeg je vozio mladić (27) austrijski državljanin, a koji je također udario u drugi automobil, nakon čega je pao na meki teren
VIDEO Drama u moru: Dupin Oliver povukao kupača pod vodu. 'To je divlja životinja'
STRUČNJACI UPOZORAVAJU

VIDEO Drama u moru: Dupin Oliver povukao kupača pod vodu. 'To je divlja životinja'

Iz Instituta Plavi svijet stiže ozbiljno upozorenje. Napominju kako je riječ o strogo zaštićenoj vrsti te da zakon jasno definira svako uznemiravanje kao kažnjivo djelo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026