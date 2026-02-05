Orkansko jugo u Dalmaciji radi kaos: Nova prognoza ne donosi smirivanje, evo što nas očekuje

Sredozemna ciklona u srijedu je svom snagom zahvatila Hrvatsku, donoseći sa sobom obilnu kišu, neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine i jednu od najvećih ciklonalnih plima posljednjih godina. Dok je na sjevernom Jadranu palo i više od sto litara kiše po četvornom metru, najdramatičniji prizori stizali su iz Dalmacije, gdje je olujno jugo s orkanskim udarima izazvalo potpuni kaos, poplavilo niže dijelove obale i odsjeklo otoke od kopna.

Posebno je teško stanje bilo na području Kaštela, gdje se more izlilo na rive i prodrlo u okolne ulice, kuće i poslovne prostore. Stanovnici svih sedam Kaštela, od Štafilića do Gomilice, daskama i vrećama s pijeskom pokušavali su obraniti svoju imovinu od silovitih naleta mora, no za mnoge je već bilo prekasno.

Borba s morem u Kaštelima

Nevera praćena olujnim jugoistočnim vjetrom, koji je na mahove dosezao brzinu od 60 kilometara na sat, započela je oko 20 sati. U kombinaciji s izraženom plimom, razina mora podigla se za više od 70 centimetara, što je bilo dovoljno da se prelije preko obale. Kaštelanske rive u Novom i Starom ubrzo su postale neprohodne, a voda je nastavila prodirati u sporedne ulice, restorane i prizemlja obiteljskih kuća. Vatrogasne sirene odzvanjale su gradom.

​‌- Građani nas stalno zovu i prijavljuju poplave objekata na rivi svih sedam Kaštela. Podigla se razina mora, velika je plima, jako jugo. Nismo od neke velike pomoći dok se vrijeme ne smiri - rekao je za Hinu vatrogasni zapovjednik grada Kaštela Darko Maretić.

Potvrdio je kako su u svega sat i pol zaprimili pedesetak takvih dojava te da se na terenu nalaze dva vozila s deset vatrogasaca. Dok su vodu ispumpavali iz objekata udaljenijih od obale, onima uz samu rivu nisu mogli pomoći sve dok se more ne povuče.

​‌- Ja se ne sjećam da je ikada ovako bilo - dodao je Maretić.

Valovi visoki kao trokatnica

Nevrijeme nije poštedjelo ni ostatak Dalmacije. Split je u srijedu poslijepodne paralizirala obilna kiša, koja je sadržavala i saharski pijesak zbog dotoka zraka sa sjevera Afrike. Na Bačvicama je snažan nalet vjetra srušio zaštitnu ogradu gradilišta novog hotela, no srećom nitko nije ozlijeđen. Problema je bilo i u Omišu, gdje su zbog začepljenih šahtova poplavljene brojne ulice, a voda je ulazila u kuće i poslovne prostore.

Na snazi je bio crveni meteoalarm, a najjači udari vjetra zabilježeni su na Palagruži, čak 137 km/h. Meteorološko-oceanografska plutača DHMZ-a u blizini je izmjerila valove visoke i do osam metara.

Svjetioničar Vojislav Šajn opisao ih je za morski.hr kao visoke poput trokatnice, dodavši kako zbog sigurnosti nisu izlazili iz kuće. Zbog orkanskog juga u potpunosti je paraliziran pomorski promet te su otkazane brojne trajektne, katamaranske i brodske linije, ostavljajući otoke izoliranima.

Što nas čeka idućih dana

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, vrijeme se neće tako brzo smiriti. Za četvrtak je najavljeno promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, a na Jadranu su ponegdje mogući i pljuskovi s grmljavinom. Iako će vjetar slabjeti, na Jadranu će i dalje puhati umjereno do jako jugo i jugozapadnjak.

Slično vrijeme nastavit će se i u petak. Očekuje se promjenjivo oblačno s kišom, koja lokalno može biti i obilnija, osobito na Jadranu i područjima uz njega. Na moru će ponovno ojačati jugo, koje će biti jako, pa i olujno, donoseći nove probleme stanovnicima uz obalu. Tek sredinom dana u Dalmaciji se očekuje okretanje vjetra na jak i olujan sjeverozapadnjak, što bi moglo donijeti postupno smirivanje mora. Temperature će ostati relativno visoke za ovo doba godine, uglavnom između 10 i 15 stupnjeva Celzijevih na obali.