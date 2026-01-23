Obavijesti

News

Komentari 0
'FLOTA U SJENI'

Francuska mornarica zaustavila ruski tanker: Opet krše sankcije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Francuska mornarica zaustavila ruski tanker: Opet krše sankcije
Foto: Etat-major des armees

Brod preusmjeren u luku Marseille-Fos radi istrage; sumnja se da plovi pod lažnom zastavom i pripada 'floti u sjeni' koja omogućuje Rusiji izvoz nafte unatoč sankcijama

Admiral

Francuska mornarica preusmjerila je naftni tanker Grinch, koji je zadržala u četvrtak, prema luci Marseille-Fos radi daljnje istrage, rekao je Reutersu u petak izvor blizak istrazi .

Mornarica je presrela tanker, koji je napustio rusku luku Murmansk početkom siječnja, na temelju sumnji da plovi pod lažnom zastavom i da pripada "floti u sjeni" koja omogućuje Rusiji da izvozi naftu unatoč sankcijama.

Brod je plovio pod zastavom Komora.

POKUŠAJI ZA MIR Počeli pregovori: Rusija traži povlačenje Ukrajine iz Donbasa
Počeli pregovori: Rusija traži povlačenje Ukrajine iz Donbasa

Presretanje se dogodilo na otvorenom moru u zapadnom Sredozemlju, između južne obale Španjolske i sjeverne obale Maroka, priopćila je u četvrtak francuska pomorska policija. Dodala je da su operaciju podržale i mornarice drugih zemalja, uključujući Veliku Britaniju.

Ured tužitelja u Marseilleu, koji se bavi pitanjima vezanim uz pomorsko pravo i istražuje slučaj, rekao je u petak da je brod preusmjeren, ali ne i kamo.

IMA OZLIJEĐENIH Rusi raketama i dronovima napali rodni grad Zelenskog
Rusi raketama i dronovima napali rodni grad Zelenskog

EU je nametnula 19 paketa sankcija Rusiji, no Moskva se prilagodila većini mjera i nastavlja prodavati milijune barela nafte zemljama poput Indije i Kine, uglavnom po sniženim cijenama.

Većinu nafte prevozi takozvana flota brodova u sjeni koja djeluje izvan zapadne pomorske industrije.

SUDBINA UKRAJINE Amerika, Rusija i Ukrajina pregovaraju u Abu Dabiju. Putin spreman dati milijardu dolara
Amerika, Rusija i Ukrajina pregovaraju u Abu Dabiju. Putin spreman dati milijardu dolara

U listopadu je Francuska je zadržala još jedan sankcionirani tanker, Boracay, pored svoje zapadne obale i pustila ga nakon nekoliko dana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Počeli pregovori: Rusija traži povlačenje Ukrajine iz Donbasa
POKUŠAJI ZA MIR

Počeli pregovori: Rusija traži povlačenje Ukrajine iz Donbasa

U Abu Dhabiju prvi izravni razgovori Moskve i Kijeva o američkom mirovnom planu, dok Zelenskij poručuje da je teritorij glavni kamen spoticanja
Postoje četiri dokumenta za kraj rata u Ukrajini. Jedan bi mogao biti poguban za Zelenskog
UMIJEĆE PREGOVARANJA

Postoje četiri dokumenta za kraj rata u Ukrajini. Jedan bi mogao biti poguban za Zelenskog

Prvi je tekst krovni okvir za cijeli paket, rekao je za Corriere hrvatski premijer Andrej Plenković. Zatim slijede tri ključna dijela. Najopasniji za Zelenskog u suštini predviđa prepuštanje Rusiji dijela Donbasa
FOTO Tisuće bez grijanja i struje. Kličko: U Kijevu je ekstremno teško. A može postati još gore...
POZVAO NA EVAKUACIJU

FOTO Tisuće bez grijanja i struje. Kličko: U Kijevu je ekstremno teško. A može postati još gore...

Gradonačelnik Kijeva, bivši proslavljeni boksač Vitalij Kličko, pozvao je sve stanovnike Kijeva da se evakuiraju ako imaju tu opciju. Rusija je u zadnjim tjednima pojačala napade na Kijev, gotovo 2000 višekatnih stambenih zgrada u Kijevu je i dalje bez grijanja nakon ruskih napada 9. i 20, siječnja, a temperature padaju i ispod minus deset stupnjeva Celzijevih...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026