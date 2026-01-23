Počeli pregovori: Rusija traži povlačenje Ukrajine iz Donbasa

U Abu Dhabiju u petak su počeli pregovori između ruskih, ukrajinskih i američkih dužnosnika, objavila je emiratska diplomacija, a Rusija je uoči pregovora poručila da i dalje od Kijeva traži da povuče svoje snage iz istočne Ukrajine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij potvrdio je da teritorijalno pitanje ostaje glavna neriješena točka te da će ono biti na dnevnom redu razgovora predviđenih za petak i subotu.

Riječ je o prvim poznatim izravnim pregovorima između Moskve i Kijeva o američkom planu za rješenje rata, koji je od veljače 2022. prouzročio desetke tisuća mrtvih. Pregovori se odvijaju u teškim okolnostima za Ukrajinu koja je i dalje meta gotovo svakodnevnih ruskih bombardiranja, posebno energetske infrastrukture.

Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov rekao je da ukrajinske oružane snage moraju napustiti Donbas i povući se iz njega te da je to vrlo važan uvjet.

Dodao je kako je bez rješavanja teritorijalnog pitanja uzaludno nadati se zaključivanju dugoročnog sporazuma.

Rusija zahtijeva povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa, teritorija na istoku Ukrajine koji uključuje regije Donjeck i Luhansk. Njezini zahtjevi usmjereni su prvenstveno na regiju Donjeck koju djelomično kontrolira i koja je epicentar borbi.

Sastanak u Abu Dhabiju održava se dan nakon dvaju susreta na najvišoj razini: sastanka u Davosu između Volodimira Zelenskija i američkog predsjednika Donalda Trumpa i sastanka u Moskvi između Vladimira Putina i američkih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera.

Posljednji ciklus izravnih pregovora između dviju zaraćenih strana o rješavanju sukoba datira iz srpnja 2025. u Istanbulu. On je rezultirao samo razmjenama zarobljenika i posmrtnih ostataka vojnika.

Zelenskij je u petak rekao da je pitanje Donbasa ključno, dodajući da će se o toj temi raspravljati u Abu Dhabiju. Rano poslijepodne potvrdio je da je razgovarao sa svojim pregovaračkim timom na terenu o temama koje treba obraditi, željenim rezultatima i mogućem formatu pregovora.

Visoki dužnosnik upoznat s pregovorima, koji je želio ostati neimenovan, rekao je za AFP da će mnogo toga ovisiti o stavu Amerikanaca.

Dan ranije u Davosu ukrajinski je čelnik održao vrlo oštar govor prema svojim glavnim političkim i financijskim podupirateljima, rekavši da vidi Europu fragmentiranom i izgubljenom kada je u pitanju utjecaj na stavove Donalda Trumpa te da joj nedostaje političke volje naspram Vladimira Putina.

Njemačka vlada u petak je izrazila sumnju da će Rusija učiniti kompromise za rješavanje sukoba u Ukrajini i odustati od svojih maksimalističkih zahtjeva tijekom pregovora u Abu Dhabiju.

Prema Kijevu, Ukrajinu predstavljaju tajnik Vijeća sigurnosti Rustem Umerov, predstojnik ureda Kirilo Budanov i njegov zamjenik Sergij Kislitsja, šef predsjednikove stranke David Arahamia te načelnik Glavnog stožera oružanih snaga general Andrij Gnatov. Ruski tim predvodi general Igor Kostjukov, šef ruske vojne obavještajne službe, rekao je rano u petak diplomatski savjetnik Kremlja Jurij Ušakov.

U Abu Dhabiju u petak se održava i sastanak posvećen ekonomskim pitanjima između američkog izaslanika Stevea Witkoffa i izaslanika Kremlja za međunarodna ekonomska pitanja Kirila Dmitreva, rekao je Ušakov.

U Davosu je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u četvrtak kratko razgovarao s Trumpom. Razgovor je ocijenio pozitivnim, ali i rekao da taj dijalog nije jednostavan. Uvjeravao je da je uspio postići dogovor o sigurnosnim jamstvima koja Sjedinjene Države moraju ponuditi Ukrajini kako bi odvratile Rusiju od ponovnog napada.