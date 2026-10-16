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Francuska se priprema za velike prosvjede u subotu. Policija spremna koristiti šok-granate...

Piše HINA,
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Francuska se priprema za velike prosvjede u subotu. Policija spremna koristiti šok-granate...
Foto: Stephanie Lecocq
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Prosvjednici pozivaju na oživljavanje pokreta Žuti prsluci, širokih prosvjeda protiv visokih troškova života i reformske politike predsjednika Emmanuela Macrona.

Francuska policija planira oštar obračun s nasilnim prosvjednicima na nacionalnom danu prosvjeda u subotu, dok prosvjednici pozivaju na oživljavanje pokreta Žuti prsluci koji je potresao zemlju 2019. godine, izjavio je u petak ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez.

Nuñez je za televiziju France 2 rekao da će snage sigurnosti protiv izgrednika upotrijebiti šok-granate i gumene metke, jer se vlasti pribojavaju da bi prosvjedi mogli dovesti do blokada, nereda i nasilja.

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Očekuje se da će na subotnjim prosvjedima sudjelovati između 70.000 i 140.000 sudionika, a prosvjedi su usmjereni protiv visokih troškova života, cijena goriva, niskih plaća, te problema u poljoprivrednom sektoru i vatrogasnoj službi, prema pozivu na prosvjed koji kruži internetom.

Prosvjednici pozivaju na oživljavanje pokreta Žuti prsluci, širokih prosvjeda protiv visokih troškova života i reformske politike predsjednika Emmanuela Macrona.

Učenici i studenti, koji predvode masovne prosvjede protiv stanja u obrazovnom sustavu, također se namjeravaju pridružiti nacionalnim prosvjedima koji se planiraju već neko vrijeme.

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Lijevi političari podržali su poziv na demonstracije te se i sami namjeravaju pridružiti prosvjednim povorkama.

Macronova centristička vlada optužuje ljevicu, a posebno lijevu stranku Nepokorena Francuska, za poticanje prosvjeda i nastojanje da se izazove kaos u zemlji uoči predsjedničkih izbora sljedeće godine.

Ljevica je poručila da vlada ne može biti iznenađena eskalacijom prosvjeda učenika i studenata ako se i dalje oglušuje na probleme koji muče mlade.

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