Gabrielov otac presretan nakon pronalaska sina: 'Hvala svima!'

Želim se zahvaliti svim službama koje su bile aktivne i pomogle u pronalasku mog sina. Gabriel je hvala Bogu pronađen i hospitaliziran. Zaista sam neizmjerno zahvalan i medijima koji su se maksimalno angažirali. Još jedno veliko hvala svima, poručuje Mario Matijević, tata 19-godišnjeg Gabriela Tatića Matijevića iz Poganovaca nedaleko Đakova za kojim se tragalo posljednjih dana.

Kako dalje kaže, 'da bi se zaustavila daljnja priča' naglašava da je Gabriel prilikom pronalaska bio negativan na droge i alkohol.

Podsjetimo, tinejdžera Gabriela posljednjih dana tražili su doslovno svi - policija, dobrovoljci, HGSS, vatrogasci, roditelji i prijatelji. Pronašli su ga u ponedjeljak navečer oko 19.05 u njegovom automobilu, crvenom Peugeotu 206 našičkih registracija. Bio je u dobrom stanju, priopćila je policija.

- Policijski službenici VII PP Zagreb pronašli su Gabriela Matijevića u njegovom osobnom automobilu - rekli su iz policije.

Foto: Privatni album

Podsjetimo, Gabriel se zadnji puta u noći s četvrtka na petak oko 4 ujutro javio svojoj mami. Slao joj je poruke, no ona je to vidjela tek ujutro. Gabi joj se više nije javljao. Njegova baka, koja živi par kuća dalje, provjerila je u kući i vidjela kako nema ni Gabriela, a niti njegovog automobila. Dan kasnije, zabrinuta mama zvala je Gabrielovog tatu koji radi u Njemačkoj, no kako se Gabriel nikome nije javljao, alarmirala je policiju. Kako nam je ispričao njegov tata Mario, Gabriel je trebao danas navečer letjeti za Njemačku, kako bi radio s tatom. Imao je već kupljenu kartu.

- Ne znam zašto bi izašao bez mobitela. To nikako nije slično njemu. Moj broj zna napamet, javio bi se da može. On je jako osjetljivo dijete, jako je dobar, ne znam što da vam kažem, ima tek 19 godina, nije neki buntovnik, nije agresivan ni ratoboran, dapače, naivan je, još je dijete - ispričala nam je jučer Gabrielova mama Mirela.