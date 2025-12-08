Gdje su danas Mikijevi dečki za delanje? Kraljevima Adventa nije pala niti dlaka s glave!

Blještavilo Adventa u Zagrebu krilo je u pozadini i dobro razrađenu kriminalnu shemu koja je trajala godinama, a u kojoj su se samo mijenjali igrači. Točno prije šest godina 24sata su objavila prvi od serije istraživačkih tekstova o tome kako je ona funkcionirala. Niz bliskih suradnika pokojnoga gradonačelnika uhićen je i osuđen, a i Bandiću bi sudili za primanje mita da je poživio.

Iako su Bandića već bili teretili za razna pogodovanja, upravo istraga i tajne mjere koje su pokrenute zbog naših tekstova 2019. godine doveli su do toga da je prvi put izravno optužen da je primao mito. Na kraju, to su i priznali oni koji su mu ga nosili kako bi dobili blaže kazne i danas bili na slobodi. Ali skandal koji smo tad razotkrili trajao je i godinama prije, samo na malo drukčiji način.

Ključna razlika je da se danas sve adventske lokacije daju u zakup na natječaju na kojem za odabir igra i cijena, ali i kvaliteta programa. U vrijeme Bandića nikakvog natječaja za lokacije nije bilo. Njih su dobivali i neki koji nikad nisu inkriminirani niti optuženi za mito, ali i oni koji su s Bandićem sve organizirali. Ugostiteljstvo Adventa u Zagrebu na početku je bilo u velikom bijelom šatoru na Trgu bana Jelačića, a u Bogovićevoj je ulici bila prigodna prodaja i pokoja kućica s kobasicama. U tom šatoru prije 13 godina organizator je bila tvrtka Tvornica događaja, žene koja je sve priznala i bila je povezana s Bandićevim bliskim suradnikom Robertom Ljutićem, koji je osuđen. Ljutić je malo poslije mešetario i kućicama za tzv. Adventski štiklec.

Poslovi dalje ugostiteljima bili su namješteni, a jedan od istaknutijih u tome bio je Josip Katić, odnosno njegova tvrtka i istoimeni štand Svijet kobasica. I on je osuđen s drugim suradnicima za namještanje i Adventa i drugih manifestacija, poput Bundekfesta. Katić, Josip Nalis, Ratimir Jureković, Tedi Lušetić i Zdenko Antunović prije tri godine osuđeni su na uvjetne kazne i rad za opće dobro. Ali kad su istražitelji počeli čeprkati po ekipi iz šatora, Advent se proširio, a u igru su ušli novi igrači. Bandić je dobro pazio da se distancira od onih koji su pod lupom policije.

Advent je dobio sadašnji oblik, u centru grada, ali je osnovni princip ostao isti: lokacije su se davale bez natječaja i oni koji su ih dobivali plaćali su siću. Te 2019. godine objavili smo šokantni podatak da je Grad Zagreb od 220 kućica razasutih po centru grada uprihodio manje nego Grad Split od 19 kućica na Rivi ili proračun Zadra od 25 kućica! Ti su gradovi imali natječaje. Novi kralj među kraljevima Adventa bio je Denis Mohenski zvani Deno, ugostitelj koji je imao mali bistro Deno na Trešnjevci. Ali u taj bistro dolazio je na gablec Bandićev vozač i pouzdanik Zdravko Krajina, pa je osmišljen novi plan. Bandić je dobivao mito, a oni su mogli računati na najbolje lokacije. Mohenski je te 2019. za 50 kućica u centru platio u proračun 311.000 kuna, a svaku od njih iznajmio je dalje po cijeni od 35.000 do 100.000 kuna. I još je imao svoju kućicu na najboljoj lokaciji - na početku Gajeve ulice, pod imenom Šmek haus. Zanimljiv je sporedni detalj koji lijepo opisuje kako su bandićevci ušutkivali svjedoke: žena koja je svjedočila o izvlačenju novca i mitu u šatoru u prethodnim adventima dobila je lokaciju baš s Denom.

- Bandiću sam godišnje davao po 100.000 kuna kako bih dobio lokacije koje sam želio. Novac za Bandića predavao sam Krajini - rekao je Mohenski u obrani tijekom istrage.

Koliko je dobra bila zarada i uz plaćanje mita gradonačelniku, svjedoči to da smo otkrili kako su i Deno i Krajina sagradili vile za iznajmljivanje u Novigradu. Krajinina je glasila na njegova oca, sad ju je prodao, a Denina vila danas glasi na suprugu. Obojica su se inače nagodili uz priznanje i dobili blage kazne. Krajina je osuđen na 10 mjeseci zatvora, što su mu zamijenili radom za opće dobro, i platio je kaznu od 55.000 eura. Mohenskom je 11 mjeseci zatvora zamijenjeno radom za opće dobro uz kaznu od 60.000 eura. Kazne su lagano mogli platiti samo od najma vila. Mohenski više nije vlasnik niti jedne tvrtke, a na Trešnjevci je u njihovu prostoru bistro drugog zakupca. Krajina je osnovao lani građevinsku tvrtku koja je u prvoj godini imala jadne prihode i 1300 eura gubitka. Robert Ljutić ima tvrtku za poslovno savjetovanje dok čeka pravomoćnost presude. Lani je osuđen na tri godine zatvora zbog izvlačenja novca na onom početnom Adventu, kad je bijeli šator dominirao Trgom.