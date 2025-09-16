Glavina: 'Liberalizacija tržišta neće ugroziti domaće vodiče, ovime će ih dodatno zaštititi'

Ministar turizma Tonči Glavina odbacio je u utorak u Saboru tvrdnje dijela oporbe da će liberalizacija tržišta pružanja usluga turističkih vodiča dovesti domaće vodiče u neravnopravan položaj, ističući suprotno, da će ih se dodatno zaštititi.

Izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, koje se donose zbog pristupanja OECD-u, kao turistički vodiči u Hrvatskoj moći će raditi strani vodiči iz 38 zemalja članica EU-a i OECD-a, dok će se državljanima trećih zemalja onemogućiti pružanje usluga vodiča u našoj zemlji.

- Izmjenama samo omogućavamo državljanima članicama OECD-a mogućnost da, ako žele i ako ostvare poslovni nastan u Hrvatskoj, da se mogu obrazovati za turističkog vodiča za pružanje usluga u Hrvatskoj - odgovorio je Glavina oporbenim zastupnicima na pitanja o položaju domaćih vodiča.

- Kroz izmjene zakona smo domaće vodiče na najveći mogući način zaštitili zato što smo zatvorili mogućnost trećim zemljama da pružaju uslugu, a svi koju su dobili pravo, to imaju tek po realizaciji nastana u Hrvatskoj i obrazovanju koje moraju proći kao i bilo koji drugi vodič u Hrvatskoj - pojasnio je Glavina na konstataciju Mire Bulja (Most) da zakon ide u korist strancima.

Istaknuo je i kako će za zaštićene lokalitete vezane uz Domovinski rat vodiči morati završiti poseban dio obrazovanja isključivo u Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku i s tom licencom onda moći pružati usluge.

- Isti su uvjeti za hrvatske vodiče i one iz drugih zemalja - naglasio Glavina na tvrdnju Dušice Radojčić (Možemo!) da se domaći vodiči stavljaju u neravnopravan položaj na vlastitom tržištu. Na upit Ivana Bugarina (HDZ) ministar je napomenuo i kako će pod istim uvjetima pod kojima vodiči iz EU-a mogu pružati usluge u Hrvatskoj, hrvatski vodiči moći isto na području europskih zemalja i OECD-a. Sanja Radolović (SDP) naglasila je da su vodiči čuvari našeg kulturnog identiteta, interpretatori naše povijesti i tradicije, te se mora zaštiti njihov status i dostojanstvo.

Ministar Glavina osvrnuo se i na turističke rezultate u ovoj godini istaknuvši da su rekordni, od turističkog prometa do prihoda, uz rast broja dolazaka i noćenja, te očekivanja da prihodi od turizma do kraja godine dosegnu 15,5 milijardi eura.

- Hrvatski turizam postaje cjelogodišnji, regionalno uravnoteženiji, konkurentan i inovativan - kazao je i dodao da ako želimo zadržati brojke koje imamo moramo podignuti cjenovnu konkurentnost hrvatskog turizma.