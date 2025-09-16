Obavijesti

News

Komentari 0
IZMJENE ZAKONA

Glavina: 'Liberalizacija tržišta neće ugroziti domaće vodiče, ovime će ih dodatno zaštititi'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Glavina: 'Liberalizacija tržišta neće ugroziti domaće vodiče, ovime će ih dodatno zaštititi'
Zagreb: Sabor o izmjenama Zakona o pruzanju usluga u turizmu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kao turistički vodiči u Hrvatskoj moći će raditi strani vodiči iz 38 zemalja članica EU-a i OECD-a, dok će se državljanima trećih zemalja onemogućiti pružanje usluga vodiča u našoj zemlji

Ministar turizma Tonči Glavina odbacio je u utorak u Saboru tvrdnje dijela oporbe da će liberalizacija tržišta pružanja usluga turističkih vodiča dovesti domaće vodiče u neravnopravan položaj, ističući suprotno, da će ih se dodatno zaštititi.

Izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, koje se donose zbog pristupanja OECD-u, kao turistički vodiči u Hrvatskoj moći će raditi strani vodiči iz 38 zemalja članica EU-a i OECD-a, dok će se državljanima trećih zemalja onemogućiti pružanje usluga vodiča u našoj zemlji.

SVE VEĆI PROBLEMI S TURIZMOM Španjolska ukida više od 50 tisuća apartmana! 'Ići će na raspolaganje mladim ljudima...'
Španjolska ukida više od 50 tisuća apartmana! 'Ići će na raspolaganje mladim ljudima...'

- Izmjenama samo omogućavamo državljanima članicama OECD-a mogućnost da, ako žele i ako ostvare poslovni nastan u Hrvatskoj, da se mogu obrazovati za turističkog vodiča za pružanje usluga u Hrvatskoj - odgovorio je Glavina oporbenim zastupnicima na pitanja o položaju domaćih vodiča.

- Kroz izmjene zakona smo domaće vodiče na najveći mogući način zaštitili zato što smo zatvorili mogućnost trećim zemljama da pružaju uslugu, a svi koju su dobili pravo, to imaju tek po realizaciji nastana u Hrvatskoj i obrazovanju koje moraju proći kao i bilo koji drugi vodič u Hrvatskoj - pojasnio je Glavina na konstataciju Mire Bulja (Most) da zakon ide u korist strancima.

Istaknuo je i kako će za zaštićene lokalitete vezane uz Domovinski rat vodiči morati završiti poseban dio obrazovanja isključivo u Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku i s tom licencom onda moći pružati usluge.

PODACI DZS: Manje komercijalnih soba i apartmana, dok je broj kreveta bio isti kao 2024. godine
DZS: Manje komercijalnih soba i apartmana, dok je broj kreveta bio isti kao 2024. godine

- Isti su uvjeti za hrvatske vodiče i one iz drugih zemalja - naglasio Glavina na tvrdnju Dušice Radojčić (Možemo!) da se domaći vodiči stavljaju u neravnopravan položaj na vlastitom tržištu. Na upit Ivana Bugarina (HDZ) ministar je napomenuo i kako će pod istim uvjetima pod kojima vodiči iz EU-a mogu pružati usluge u Hrvatskoj, hrvatski vodiči moći isto na području europskih zemalja i OECD-a. Sanja Radolović (SDP) naglasila je da su vodiči čuvari našeg kulturnog identiteta, interpretatori naše povijesti i tradicije, te se mora zaštiti njihov status i dostojanstvo.

Ministar Glavina osvrnuo se i na turističke rezultate u ovoj godini istaknuvši da su rekordni, od turističkog prometa do prihoda, uz rast broja dolazaka i noćenja, te očekivanja da prihodi od turizma do kraja godine dosegnu 15,5 milijardi eura.

NAPLATA PRISTOJBI Obiteljski iznajmljivači ogorčeni su na HRT: 'Pristojbe naplaćuju mimo zakona. Tužili smo ih...'
Obiteljski iznajmljivači ogorčeni su na HRT: 'Pristojbe naplaćuju mimo zakona. Tužili smo ih...'

- Hrvatski turizam postaje cjelogodišnji, regionalno uravnoteženiji, konkurentan i inovativan - kazao je i dodao da ako želimo zadržati brojke koje imamo moramo podignuti cjenovnu konkurentnost hrvatskog turizma.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
MOŽE BITI SMRTONOSAN

FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'

Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita
Potvrđena optužnica protiv Momčila Otaševića: Glumcu bi uskoro trebalo krenuti suđenje
POZNATI GLUMAC POD OPTUŽBOM

Potvrđena optužnica protiv Momčila Otaševića: Glumcu bi uskoro trebalo krenuti suđenje

Sud je priložio dokaze koje potvrđuju osnovanu sumnju da je glumac počinio kazneno djelo. Radi se i zapisniku pretrage doma i drugih prostorija...
Kolindi pisali da izgleda poput manekenke: Pogledajte fotke dok je hodala modnim pistama!
FOTO

Kolindi pisali da izgleda poput manekenke: Pogledajte fotke dok je hodala modnim pistama!

London u pozadini, katedrala sv. Pavla u kadru, a u prvom planu Kolinda Grabar-Kitarović u strogo krojenom tamnoplavom odijelu. Bivša hrvatska predsjednica ovim se kadrovima javila s britanskih ulica. Na društvenim mrežama pisali su joj da izgleda kao manekenka. No Kolinda je već imala iskustva s modnim pistama. Donosimo fotografije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025