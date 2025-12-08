Obavijesti

News

Komentari 3
EVO ŠTO KAŽE

Glavni ravnatelj policije otkrio kad će Slovenci izručiti ubojicu iz Međimurja u Hrvatsku

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Glavni ravnatelj policije otkrio kad će Slovenci izručiti ubojicu iz Međimurja u Hrvatsku
Zagreb: Državno odvjetništvo predstavilo prvi broj svoga časopisa Državno odvjetništvo otvara razgovor (DOOR) | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osoba je imala 35 kaznenih prijava, od 15 presuda 6 je bilo uvjetnih, ostatak presuda nije došlo do izvršenja zatvorskih kazni, pojasnio je

Od počinjenja kaznenog djela smo u kontaktu sa slovenskom policijom. Pohvalio bih suradnju, rekao je Nikola Milina, glavni ravnatelj policije komentirajući tragični slučaj iz Međimurja. 

- Mogu reći da će izručenje, kako sada stvari stoje, najvjerojatnije biti sutra. No, ostavljam mogućnost da se to može i odgoditi - rekao je Milina. 

Dodao je i da je prema njegovim informacijama došao nalog slovenskog suca istrage, da se osumnjičeni u roku od 10 dana mora predati hrvatskim vlastima. 

FEMICID U MURSKOM SREDIŠĆU Čeka se izručenje ubojice. Sestra koja je ranjena je bolje: Sretna je što je živa. Mirnije spavamo'
Čeka se izručenje ubojice. Sestra koja je ranjena je bolje: Sretna je što je živa. Mirnije spavamo'

- Za slučaj u Međimurju, osoba je imala 35 kaznenih prijava, od 15 presuda 6 je bilo uvjetnih, ostatak presuda nije došlo do izvršenja zatvorskih kazni - otkrio je glavni ravnatelj policije.

Mursko Središće: Muškarac iz vatrenog oružja pucao u dvije žene, očevid je u tijeku Mursko Središće: Muškarac iz vatrenog oružja pucao u dvije žene, očevid je u tijeku Mursko Središće: Muškarac iz vatrenog oružja pucao u dvije žene, očevid je u tijeku
11
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Policijska uprava međimurska ranije je izvijestila da je dobila obavijest kolega iz Policijske uprave Morska Sobota da je na području mjesta Bistrica pronađen i uhićen 40-godišnji Josip Oršuš. Prema europskom uhidbenom nalogu, navode, Josip Oršuš bit će predan policijskim službenicima Policijske uprave međimurske. Nakon toga slijedi kriminalističko istraživanje te predaja Oršuša pritvorskom nadzorniku, kažu u međimurskoj policiji.

KRAJ POTRAGE U Sloveniji uhićen ubojica iz Međimurja! 'Imao je oružje kad su ga pronašli. U pritvoru je...'
U Sloveniji uhićen ubojica iz Međimurja! 'Imao je oružje kad su ga pronašli. U pritvoru je...'

Kaznena prijava protiv Oršuša, zbog kaznenih djela teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju na štetu 29-godišnjakinje te teškog ubojstva na štetu 28-godišnjakinje, već ranije je podnijeta Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu radi izdavanja Europskog uhidbenog naloga.

Oršuš je u romskom naselju Sitnice kod Murskog Središća pucao u 28-godišnjakinju i 29-godišnjakinju, a prema pisanju lokalnih medija, riječ je o sestrama od kojih je mlađa, trudna majka troje djece, umrla u Županijskoj bolnici Čakovec. Druga je žena zadobila teške ozljede opasne po život. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena
DVOSTRUKO UBOJSTVO

Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena

Andreja K. je 2024. prijavila da ju je bivši muž fizički ozlijedio dok su bili u braku. Zbog krivog datuma je sud mogao samo odbaciti prekršajnu prijavu protiv bivšeg supruga, koji sjedi u zatvoru zbog njenog ubojstva
Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio
POKUŠAVA OPRAVDATI KUKAVIČKI ČIN

Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio

Nakon vala osuđujućih reakcija, Kumerle se oglasio videom u kojem pokušava opravdati svoj postupak. Nazvao ga je "spontanim performansom"
VIDEO Hrvat spasio tinejdžericu od seksualnog predatora u Londonu: Morao sam reagirati!
SKOKO ODUŠEVIO BRITANCE

VIDEO Hrvat spasio tinejdžericu od seksualnog predatora u Londonu: Morao sam reagirati!

"Potrčao sam prema njima, čuo muškarca kako nešto viče na stranom jeziku, dok je djevojčica vikala da ju je uhvatio za stražnjicu, morao sam reagirati", govori nam Skoko

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025