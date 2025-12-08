Glavni ravnatelj policije otkrio kad će Slovenci izručiti ubojicu iz Međimurja u Hrvatsku

Od počinjenja kaznenog djela smo u kontaktu sa slovenskom policijom. Pohvalio bih suradnju, rekao je Nikola Milina, glavni ravnatelj policije komentirajući tragični slučaj iz Međimurja.

- Mogu reći da će izručenje, kako sada stvari stoje, najvjerojatnije biti sutra. No, ostavljam mogućnost da se to može i odgoditi - rekao je Milina.

Dodao je i da je prema njegovim informacijama došao nalog slovenskog suca istrage, da se osumnjičeni u roku od 10 dana mora predati hrvatskim vlastima.

- Za slučaj u Međimurju, osoba je imala 35 kaznenih prijava, od 15 presuda 6 je bilo uvjetnih, ostatak presuda nije došlo do izvršenja zatvorskih kazni - otkrio je glavni ravnatelj policije.

Policijska uprava međimurska ranije je izvijestila da je dobila obavijest kolega iz Policijske uprave Morska Sobota da je na području mjesta Bistrica pronađen i uhićen 40-godišnji Josip Oršuš. Prema europskom uhidbenom nalogu, navode, Josip Oršuš bit će predan policijskim službenicima Policijske uprave međimurske. Nakon toga slijedi kriminalističko istraživanje te predaja Oršuša pritvorskom nadzorniku, kažu u međimurskoj policiji.

Kaznena prijava protiv Oršuša, zbog kaznenih djela teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju na štetu 29-godišnjakinje te teškog ubojstva na štetu 28-godišnjakinje, već ranije je podnijeta Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu radi izdavanja Europskog uhidbenog naloga.

Oršuš je u romskom naselju Sitnice kod Murskog Središća pucao u 28-godišnjakinju i 29-godišnjakinju, a prema pisanju lokalnih medija, riječ je o sestrama od kojih je mlađa, trudna majka troje djece, umrla u Županijskoj bolnici Čakovec. Druga je žena zadobila teške ozljede opasne po život.