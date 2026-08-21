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SKANDAL ŽUPANA

Glavni tajnik HDZ-a o Petryju: Nije primjereno inzistirati na nekakvom čistunstvu u HDZ...

Piše 24sata, Snježana Krnetić,
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Glavni tajnik HDZ-a o Petryju: Nije primjereno inzistirati na nekakvom čistunstvu u HDZ...
Foto: Marko Seper/PIXSELL, Čitatelj 24sata, Canva
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"Mislim da nije primjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe. To treba štititi uključujući vas i svih nas", kazao je glavni tajnik HDZ-a...

"S obzirom na funkciju koju župana Ličko-senjske županije koju obnaša Ernest Petry, nije primjereno njegovo ponašanje u javnom prostoru", rekao je glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić za 24sata.

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Ernest Petry VIDEO
Ernest Petry | Video: 24sata Video

Podsjećamo, noć prije izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Lici ličko-senjski župan snimljen je kako se 'cmoka' s Anom Obućinom u jednom ugostiteljskom objektu. On tvrdi da je samo prijateljici čestitao rođendan. 

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Žena sa snimke kojoj župan 'čestita rođendan' zaposlena je u županiji. Ima i dodatni biznis

-  Bio je Ani rođendan, radio sam do 18 sati taj dan. To je bila samo čestitka. Otišao sam kući nakon toga. Zadržali smo se možda sat i pol. Nisam bio pijan. Ima i bitnijih tema, što ne smijem nekoga poljubiti kad mu je rođendan? Dođeš na rođendan, poljubiš nekoga i odmah nastane problem. Imam pravo na privatni život - kazao je Petry, koji rođendane prijateljica očito čestita s pet šest poljubaca. Na usne. I pritome, čini se, koristi i jezik.

A ta prijateljica ga je i gađala pepeljarom prije nekoliko mjeseci... Ovdje pročitajte više o njoj.

Natrag na Katičića i njegovo viđenje 'Petry skandala'. Glavni tajnik HDZ-a naveo je kako ne postoje statutarne mogućnosti da ga se izbaci iz stranke. 

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Novinare je zanimao stav stranke o Petryju koji se našao u središtu pozornosti nakon što su u javnost dospjele snimke i fotografije njegova izlaska večer uoči izvanredne saborske sjednice o ekološkoj katastrofi u Gospiću. 

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Lički Osik: Župan Petry svečano otvorio bankomat
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- Mislim da nije primjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe. To treba štititi uključujući vas i svih nas - rekao je.

Upitan da li Predsjedništvo HDZ-a traži od Petryja da podnese ostavku na mjesto župana i stranačke dužnosti zbog sporne snimke, Katičić je kazao da kao glavni tajnik razgovara sa svim županijskim predsjednicima, uključujući i Petryja. 

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Naveo je da se Predsjedništvo HDZ-a još nije sastalo na tu temu te ne može prejudicirati odluke. Kazao je da će obaviti sve konzultacije i već su razgovarali, a javnost će na vrijeme biti obaviještena o koracima koje će HDZ, kako kažu, 'na zakonit i statutaran način poduzeti'.

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Komentari 13
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