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Upozorenje iz Globalnog fonda

Globalna pomoć za AIDS, malariju i tuberkulozu pala: Strahuju od vala novih zaraza!

Piše HINA,
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Globalna pomoć za AIDS, malariju i tuberkulozu pala: Strahuju od vala novih zaraza!
Foto: Juan Gonzalez
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Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije upozorava na opasnost od novog vala zaraza uslijed smanjenja financiranja prevencije, dok se programi liječenja i dalje održavaju unatoč izazovima.

Napori usmjereni na sprječavanje obolijevanja od AIDS-a, malarije i tuberkuloze pretrpjeli su veći udarac zbog prošlogodišnjeg smanjenja globalne pomoći nego usluge liječenja već oboljelih pacijenata, objavio je čelnik globalnog partnerstva za borbu protiv tih triju smrtonosnih bolesti. To je kratkoročno spasilo živote, ali nosi rizik od vala novih zaraza u budućnosti, izjavio je Peter Sands, čelnik Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

Istaknuo je da su pogođene zemlje i Globalni fond naporno radili kako bi spriječili neke od najgorih scenarija predviđenih nakon što su Sjedinjene Američke Države i druge bogate zemlje znatno smanjile izdvajanja za pomoć.

Ipak, mnoge su zemlje bile prisiljene smanjiti opseg programa prevencije kako bi očuvale temeljne usluge liječenja.

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"Jasno je da, kada je riječ o zamahu prema okončanju ovih bolesti kao prijetnji javnom zdravlju, smanjenje ulaganja u prevenciju usporava napredak", rekao je Sands.

Govorio je uoči objavljivanja godišnjeg izvješća Globalnog fonda u srijedu, koje obuhvaća njegov rad u više od 100 zemalja.

Izvješće je pokazalo da su se programi liječenja uglavnom održali unatoč smanjenju financiranja.

Broj osoba koje primaju antiretrovirusnu terapiju za HIV porastao je za 1,3 milijuna, dosegnuvši 26,9 milijuna u 2025. godini, dok se od tuberkuloze liječilo 7,4 milijuna ljudi, što je brojka koja se nije znatno promijenila u odnosu na prethodnu godinu.

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Podjela mreža za krevete tretiranih insekticidom radi prevencije malarije porasla je sa 162 milijuna na 196 milijuna.

Ipak, situacija se razlikovala od zemlje do zemlje.

U izvješću se također navodi da su se programi za suzbijanje tuberkuloze suočili s poteškoćama u otkrivanju slučajeva i dijagnostici, dok su se aktivnosti protiv malarije morale nositi s nestašicom lijekova i kašnjenjima u kampanjama prevencije.

Što se tiče prevencije HIV-a, 300.000 ljudi manje imalo je pristup profilaksi prije izlaganja – brojka je pala na 1,1 milijun u 2025. u odnosu na 2024. godinu – čime su te osobe izložene riziku od zaraze.

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Sands je rekao da je prerano procijeniti utjecaj smanjenja sredstava na stope zaraze i smrtnosti jer ti podaci neće biti dostupni još nekoliko mjeseci.

"Ne bih želio da ljudi zaključe kako je sve u redu i da možemo opstati s manje novca", rekao je Sands.

"Činjenica da su smanjena sredstva za programe prevencije sve tri bolesti – to će imati posljedice."

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