Gospićani razočarani planom sanacije opasnog otpada: 'Na ključna pitanja nema odgovora'

Predstavnici građanskih inicijativa i udruga kojima su u utorak predstavnici Vlade predstavili Plan sanacije nezakonito odloženog otpada u bivšem PPK Gospić, sa sastanka su izašli razočarani jer su, kažu, dobili prezentaciju određenih činjenica koje su već znali. "Izišli smo nezadovoljni jer smo pozvani na sastanak gdje je trebao biti predstavljen Plan sanacije, a dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima", izjavio je novinarima Vjekoslav Bušić iz Građanske inicijative "Gospić je naš dom".

"Nažalost, plan koji je prezentiran, a govorimo o devetom mjesecu 2026. godine, za nas nije prihvatljiv jer je to prekasno. Da govorimo o 2024. godini, to bi bilo prihvatljivo. No, onečišćenje se širi i dolazi do nekih privatnih bunara", poručio je.

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Ono što je dogovoreno na sastanku u Vladi 28. srpnja, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentaciju za nabavu, o tome nema niti govora, ustvrdio je.

Bušić kaže da ne vide nikakve koristi od preopćenite prezentacije. To je, kaže, očito bilo da se pro forme ispoštuje rok da će do 20. rujna biti održan nekakav sastanak i prezentiran neki plan.

Ističe da im je danas najavljen do 28. rujna ponovno predstavljanje tog istog plana sanacije, no malo detaljnije, a do 10. listopada bi trebao biti prezentiran Projektni plan. Poručio je da ne zna što mogu očekivati ali neće unaprijed odbacivati da će ih možda i ugodno iznenaditi.

Najspornije je, kaže, što nemaju niti dalje model sanacije, a niti konkretne rokove.

"Ako smo 28. 7. razgovarali kada je ministrica zapravo dala naslutiti da neće biti riješeno u njenom mandatu, sada odjednom imamo rokove od 12 mjeseci", rekao je.

Bušić kaže da razočarani odlaze jer su došli u fazu kada nedvojbeno znaju da je država imala analize opasnog otpada 2024. godine.

"Ljudi se osjećaju napušteni i izdani zato što sve državne institucije koje su imale mehanizme kroz naš zakonodavni okvir da ih zaštite, da odrade određene preventivne mjere, a da ne ugroze time naravno istragu i kazneni postupak, to nisu napravile", poručio je Bušić.

Kaže da su slušali cijelo vrijeme obećanja.

Podsjetio je i da je 2025. njihova inicijativa predložila prekrivanje zakopanog otpada, koje se tek sada radi, a tada su bili ismijavani, govorilo im se da se ne može zbog istrage ali istraga je završila na lokaciji 3. listopada 2025.

"A sada vidimo i uvjeravaju nas da se može prekriti u roku od 30-ak dana", kaže Bušić i pita što smo radili ovih godinu dana.

Daria Došen rekla je da su zaključci sa sastanka 28. srpnja u Vladi bili sasvim jasni, te da su neki udovoljeni, a to su oni koji se tiču dostave analiza koje su postojale i prethodnu godinu dana.

"Danas smo došli i očekivali da će biti dostavljen cjelokupan Plan sanacije s naglaskom na treću fazu - na zakopani otpad ali o tome nismo saznali ništa nego da imaju dvije opcije od koje se još ne zna koja će se odabrati. A da ne govorimo da je bilo obećano da će biti gotova cjelokupna dokumentacija za nadmetanje. Mi bismo bili zadovoljni i s kompletnom tehničkom dokumentacijom i razrađenim detaljima toga Plana", rekla je.

Na pitanje novinarke je li opcija novi prosvjed, rekla je da ne bi sada o tim detaljima, sačekat će da pogledaju detaljno cijeli Plan sanacije pa će onda oko toga obavijestiti medije.