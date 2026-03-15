TRGOVINSKO PRIMIRJE

Gospodarski čelnici SAD-a i Kine se sastaju u Parizu radi pripreme samita Trump-Xi

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Evelyn Hockstein

Mislim da obje strane imaju minimalan cilj da održe sastanak, čime se na neki način čuva (trenutna situacija) i izbjegava prekid veza i eskalacija napetosti, kazao je Scott Kennedy, stručnjak za kinesku ekonomiju

Američki i kineski visoki gospodarski dužnosnici započeli su novi krug pregovora u Parizu u nedjelju kako bi riješili nedostatke u trgovinskom primirju i pripremili sastanak na vrhu američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog kineskog kolege Xi Jinpinga u Pekingu krajem ožujka.

Trump: 'Ne želimo prerano otići, moramo dovršiti posao. Radimo na tome da nafta teče, teče posvuda'
Očekuje se da će se razgovori predvođeni američkim ministrom financija Scottom Bessentom i kineskim potpredsjednikom vlade He Lifengom usredotočiti na američke carine, prodaju kineskih rijetkih zemnih minerala američkim kupcima, američka ograničenja na izvoz visoke tehnologije i kineski uvoz američkih poljoprivrednih proizvoda.

Dvije strane su započele pregovore u nedjelju ujutro u sjedištu Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) u Parizu, kazao je dužnosnik američkog ministarstva financija. Kina nije članica kluba koji čine 38 najbogatijih demokracija te sebe smatra zemljom u razvoju.

Američki trgovinski predstavnik (USTR) Jamieson Greer također će se pridružiti pregovorima koji predstavljaju nastavak niza prošlogodišnjih sastanaka u europskim gradovima održanih s ciljem popuštanja napetosti koje su prijetile gotovo potpunim urušavanjem trgovine između dvaju najvećih gospodarstava svijeta.

Analitičari koji proučavaju američko-kinesku trgovinu rekli su da su izgledi za veća postignuća u Parizu ili na samitu u Pekingu ograničeni s obzirom na malo vremena za pripremu i činjenicu da je pažnja Washingtona usmjerena na američko-izraelski rat u Iranu.

- Mislim da obje strane imaju minimalan cilj da održe sastanak, čime se na neki način čuva (trenutna situacija) i izbjegava prekid veza i ponovna eskalacija napetosti - kazao je Scott Kennedy, stručnjak za kinesku ekonomiju u vošingtonskom Centru za strateške i međunarodne studije.

Trump će se možda htjeti vratiti iz Pekinga s velikim kineskim obećanjima o narudžbi novih zrakoplova Boeing i kupovini američkog ukapljenog zemnog plina i soje, no kako bi to dobio, možda će morati ponuditi neke ustupke vezane za američka ograničenja izvoza, dodao je Kennedy. Vjerojatno će doći do samita koji "površno upućuje na napredak, ali zapravo stvari ostavlja onakvima kakve su bile posljednja četiri mjeseca", smatra Kennedy.

Trump i Xi bi se potencijalno mogli sastati još triput ove godine, uključujući na samitu organizacije Azijsko-pacifička ekonomska suradnja (APEC) u studenom u Kini te sastanku na vrhu skupine zemalja G20 u prosincu, koji bi mogli dovesti do opipljivijeg napretka.

Rat u Iranu i cijene nafte

Američko-izraelski rat protiv Irana vjerojatno će biti jedna od tema na pregovorima u Parizu, a naročito u pogledu povećanja cijena nafte i zatvaranja Hormuškog tjesnaca preko kojeg Kina dobiva 45 posto svoje nafte.

Bessent je kasno u četvrtak najavio 30-dnevno ukidanje sankcija na rusku naftu kako bi se omogućila prodaja energenta zadržanog u tankerima na moru i povećala opskrba.

Trump je u subotu pozvao druge zemlje da pomognu zaštititi brodove u Hormuškom tjesnacu nakon što je Washington bombardirao vojne ciljeve na iranskom otoku Hargu, gdje se nafta transportira u tankere, a Iran je zaprijetio odmazdom.

"Smislen" napredak u američko-kineskoj gospodarskoj suradnji bi mogao vratiti povjerenje u sve krhkiju globalnu ekonomiju, objavila je kineska državna novinska agencija Xinhua u nedjelju.

